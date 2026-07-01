Sanatçı Kamuran İnselel 88 yaşında vefat etti
Pek çok dizi, film ve tiyatro oyununda rol alan usta sanatçı Kamuran İnselel, 88 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Acı haber, sosyal medya üzerinden duyuruldu.
Türk tiyatro ve sinema dünyası, çok yönlü usta bir sanatçısını daha kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Pek çok dizi, sinema filmi ve tiyatro projesinde rol alan usta sanatçı Kamuran İnselel, 88 yaşında hayatını kaybetti.
Bir süredir Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık sorunları nedeniyle tedavi altında olan İnselel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayata gözlerini yumdu.
Usta sanatçının vefat haberini Film-San Vakfı resmi bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Vakıf tarafından paylaşılan taziye mesajında, "Oyuncu Kamuran İnselel'e Allah rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verilerek sanat camiasının acısı paylaşıldı. Kültür ve sanat hayatına adanmış ömrüyle tanınan İnselel, sadece oyunculuğuyla değil, entelektüel kimliğiyle de hafızalarda yer edinmişti.
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Kamuran İnselel kaç yaşında ve neden vefat etti?
Usta sanatçı Kamuran İnselel, 88 yaşında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Kamuran İnselel'in vefat haberini kim duyurdu?
Acı haberi Film-San Vakfı, "Oyuncu Kamuran İnselel'e Allah rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" açıklamasıyla duyurdu.
Kamuran İnselel kimin eşiydi?
Kamuran İnselel, Türk tiyatro ve sinema dünyasının merhum usta sanatçılarından Mete İnselel'in eşiydi.