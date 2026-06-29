Ünlü oyuncu Mustafa Başalan 52 yaşında hayatını kaybetti
Diriliş: Ertuğrul, Çukur, Arka Sokaklar ve Kızılcık Şerbeti gibi yapımlarda rol alan Mustafa Başalan'ın vefatını Film-San Vakfı duyurdu.
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- Oyuncu Mustafa Başalan 52 yaşında geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
- Başalan'ın vefat haberi Film-San Vakfı tarafından sosyal medya hesabından duyuruldu.
- Başalan, Diriliş Ertuğrul, Çukur, Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti ve Teşkilat gibi dizilerde rol aldı.
- Oyuncu, televizyon dizileri, sinema filmleri ve reklam projelerinde yer almıştı.
- Başalan'ın vefatı sanat camiasını ve sevenleri üzüntüye boğdu.
Film-San Vakfı, oyuncu Mustafa Başalan'ın geçirdiği ani kalp krizi sonucu 52 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. Acı haberin paylaşılmasının ardından sanat camiasından peş peşe başsağlığı mesajları gelirken, oyuncunun rol aldığı yapımlar yeniden gündeme geldi.
Uzun yıllardır televizyon dizileri, sinema filmleri ve reklam projelerinde kamera karşısına çıkan Başalan, özellikle "Diriliş: Ertuğrul", "Çukur", "Arka Sokaklar", "Kızılcık Şerbeti" ve daha birçok sevilen yapımdaki performansıyla tanınıyordu.
ACI HABERİ FİLM-SAN VAKFI DUYURDU
Mustafa Başalan'ın vefat haberini Film-San Vakfı sosyal medya hesabından paylaştı. Vakıf yönetimi tarafından yapılan resmi açıklamada, "Oyuncu dostumuz Mustafa Başalan'ı geçirdiği ani kalp krizi nedeniyle kaybettik. Ailesine ve sevenlerine sabır dileriz" ifadelerine yer verilerek camiaya başsağlığı dileğinde bulunuldu.
Film-San Vakfı'nın paylaşımı kısa sürede çok sayıda sanatçı ve sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılırken, Başalan için taziye mesajları art arda geldi.
MUSTAFA BAŞALAN KİMDİR?
Kariyeri boyunca televizyon dizileri, sinema filmleri ve çok sayıda reklam projesinde kamera karşısına geçen Mustafa Başalan, özellikle geniş izleyici kitlesine ulaşan yapımlardaki performansıyla tanınıyordu.
MUSTAFA BAŞALAN'IN ÖLÜM SEBEBİ NE?
52 yaşında hayatını kaybeden Mustafa Başalan'ın ölüm sebebinin ani kalp krizi olduğu bildirildi.
HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Diriliş: Ertuğrul, Çukur, Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti, Teşkilat, Gönül Dağı, Yasak Elma, Deha, Börü, Siyah Kalp, Sahipsizler, Bir Gece Masalı, Gassal, Son Gün, Beyto ve Dünyayı Kurtaran Adam.