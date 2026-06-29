Başalan, Diriliş Ertuğrul, Çukur, Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti ve Teşkilat gibi dizilerde rol aldı.

Uzun yıllardır televizyon dizileri, sinema filmleri ve reklam projelerinde kamera karşısına çıkan Başalan, özellikle "Diriliş: Ertuğrul", "Çukur", "Arka Sokaklar", "Kızılcık Şerbeti" ve daha birçok sevilen yapımdaki performansıyla tanınıyordu.

Mustafa Başalan 52 yaşında hayatını kaybetti.

ACI HABERİ FİLM-SAN VAKFI DUYURDU

Mustafa Başalan'ın vefat haberini Film-San Vakfı sosyal medya hesabından paylaştı. Vakıf yönetimi tarafından yapılan resmi açıklamada, "Oyuncu dostumuz Mustafa Başalan'ı geçirdiği ani kalp krizi nedeniyle kaybettik. Ailesine ve sevenlerine sabır dileriz" ifadelerine yer verilerek camiaya başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Film-San Vakfı'nın paylaşımı kısa sürede çok sayıda sanatçı ve sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılırken, Başalan için taziye mesajları art arda geldi.