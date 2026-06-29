Sanata 50 yılını adayan Zerrin Özer'den itiraf: "Ben artık tarihim"
50'nci sanat yılındaki ilk konserini Kıbrıs'ta veren usta sanatçı Zerrin Özer, sahne öncesi samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü sanatçı siyah şıklığıyla göz kamaştıran ve ilk günkü gibi heyecanlı olduğunu belirtti. Özer, hayatının film olması fikrine çekimser yaklaşsa da "Unutulmaktan nefret ediyorum ama Z kuşağı beni tanıyor" diyerek dikkat çekti.
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- Zerrin Özer, 50'nci sanat yılındaki ilk konserini Kıbrıs'ta verdi.
- Sanatçı, sahneye çıkmadan önce korkunç heyecanlı olduğunu ve ilk defa sahneye çıkıyor gibi hissettiğini belirtti.
- Özer, amatör dönemler dahil 50 yıllık kariyerinde artık tarih olduğunu söyledi.
- Sanatçı, sağlığının çok iyi olduğunu ve daha da iyi olacağını ifade etti.
- Özer, unutulmaktan nefret ettiğini ancak Z kuşağının kendisini tanıdığını vurguladı.
Zerrin Özer, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta izleyici karşısına çıktı.
SANATA ADANMIŞ 50 YIL
Siyahlar içerisinde olan sanatçı, söylediği şarkılarla unutulmaz anlar yaşattı. 50'nci sanat yılındaki ilk konserini veren Özer, "Korkunç heyecanlıyım. Korku ve heyecan var. Sanki ilk defa sahneye çıkıyor gibiyim. Kıbrıs halkını çok seviyorum" dedi.
"BEN ARTIK TARİHİM"
Sanatçı, "50 yılınız nasıl geçti?" sorusuna ise "İlk zamanlar amatördüm hatırlamıyorum. 50 sene demiyorum, 40 sene diyorum. Amatör dönemleri kapsayan şekilde 50 yıl... Ben artık tarihim" yanıtını verdi.
Sağlığıyla ilgili de konuşan Özer, "Çok iyiyim. Daha da iyi olacağım" ifadelerini kullandı.
"UNUTULMAKTAN NEFRET EDİYORUM"
Özer, "Hayatınızın film olmasını ister misiniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:
O konuda çekimserim ama unutulmaktan da çok korkuyorum. Unutulmaktan nefret ediyorum. Kim olursa olsun unutulmak çok acı bir durum. Ama Z kuşağı beni tanıyor!
Zerrin Özer kimdir?
Zerrin Özer 4 Kasım 1957'de Ankara'da dünyaya geldi. Ablası Tülay Özer'in desteğiyle adım attığı müzik kariyerinde pop, caz ve arabesk türlerinde eserler vermiş güçlü bir Türk şarkıcıdır. 1979 yılında "Gönül" şarkısıyla büyük bir çıkış yakalamış, albümleriyle Altın Plak dahil birçok ödül kazanmış ve dünya genelinde önemli sahnelerde resitaller vermiştir. Yaşadığı ciddi sağlık sorunlarına ve evliliklerindeki çalkantılara rağmen sanatını sürdüren Özer, 2022'de müziği bıraktığını açıklasa da kısa süre sonra geri dönerek müzik hayatına devam etmiştir.