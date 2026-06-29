Sanata 50 yılını adayan Zerrin Özer'den itiraf: "Ben artık tarihim"

"UNUTULMAKTAN NEFRET EDİYORUM"

Özer, "Hayatınızın film olmasını ister misiniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

O konuda çekimserim ama unutulmaktan da çok korkuyorum. Unutulmaktan nefret ediyorum. Kim olursa olsun unutulmak çok acı bir durum. Ama Z kuşağı beni tanıyor!