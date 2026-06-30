"DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE BÖYLE BİR ŞEY YOK"

Dizinin sürekli başa sarılarak yayınlanmasına rağmen oyuncuların bu döngüden maddi bir karşılık alamadığını vurgulayan Bennu Yıldırımlar, sisteme yönelik sitemini şu sözlerle dile getirdi:

174 bölümü yayınlıyorlar, ertesi gün tekrar 1. bölümden başlıyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok! Üstelik telif falan da almıyoruz. Yarın öbür gün başıma bir şey gelse, 'Fikret öldü' diye gömecekler diye endişe ediyorum.