"Yarın başıma bir şey gelse Fikret diye gömecekler!" Yaprak Dökümü'nün yıldızı Bennu Yıldırımlar’dan şaşırtan itiraf
Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dizilerinden Yaprak Dökümü'nde Fikret karakterini canlandıran Bennu Yıldırımlar, yıllardır durmaksızın yayınlanan tekrar bölümlerine rağmen telif geliri alamadıklarına isyan etti. Katıldığı programda sektördeki telif sistemine tepki gösteren Yıldırımlar'ın, "Yarın başıma bir şey gelse beni Fikret diye gömecekler" çıkışı dikkat çekti.
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- Yaprak Dökümü dizisi oyuncu hakları ve telif tartışmasıyla gündeme geldi.
- Bennu Yıldırımlar, Dr. Erhan Konuk'un YouTube kanalında açıklamalarda bulundu.
- Yıldırımlar, dizinin sürekli başa sarılarak yayınlandığını ve oyuncuların maddi karşılık alamadığını vurguladı.
Televizyon ekranlarında yayınlandığı dönemden bugüne kadar tekrar bölümleriyle kesintisiz şekilde izleyici karşısına çıkmaya devam eden Yaprak Dökümü dizisi, bu kez oyuncu hakları ve telif tartışmasıyla gündeme geldi.
Yapımda canlandırdığı Fikret karakteriyle hafızalarda yer edinen Bennu Yıldırımlar, Dr. Erhan Konuk'un YouTube kanalında yayınlanan programa konuk olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İlk yayınına 2006 yılında başlayan ve 174 bölüm boyunca ekran macerasını sürdüren dizinin, bugün hala yayın akışlarında yer alarak yeni kuşaklar tarafından da takip edildiğini belirten Yıldırımlar, bu durumun günlük hayatına olan yansımalarını anlattı.
Aradan geçen yıllara rağmen sokakta aynı karakterle anıldığını ifade eden Yıldırımlar, sözü telif sorununa getirdi.
"DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE BÖYLE BİR ŞEY YOK"
Dizinin sürekli başa sarılarak yayınlanmasına rağmen oyuncuların bu döngüden maddi bir karşılık alamadığını vurgulayan Bennu Yıldırımlar, sisteme yönelik sitemini şu sözlerle dile getirdi:
174 bölümü yayınlıyorlar, ertesi gün tekrar 1. bölümden başlıyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok! Üstelik telif falan da almıyoruz. Yarın öbür gün başıma bir şey gelse, 'Fikret öldü' diye gömecekler diye endişe ediyorum.
MERAK EDİLENLER
Yaprak Dökümü ne zaman yayınlandı ve kaç bölüm sürdü?
Yaprak Dökümü, 2006-2010 yılları arasında yayımlandı ve 174 bölüm sürdü.
Bennu Yıldırımlar'ın telif konusundaki temel şikayeti nedir?
Yıldırımlar, dünyanın hiçbir yerinde böyle kesintisiz bir tekrar yayını modelinin olmadığını belirterek, dizinin sürekli dönmesine rağmen kendilerinin hiçbir şekilde telif geliri elde edemediğini söyledi.