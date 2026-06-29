Sanat dünyasının acı kaybı: Ünlü oyuncu Mustafa Başalan 52 yaşında hayatını kaybetti

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Oyuncu Mustafa Başalan 52 yaşında geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Başalan'ın vefat haberi Film-San Vakfı tarafından sosyal medya hesabından duyuruldu.

Başalan, Diriliş Ertuğrul, Çukur, Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti ve Teşkilat gibi dizilerde rol aldı.

Oyuncu, televizyon dizileri, sinema filmleri ve reklam projelerinde yer almıştı.

Başalan'ın vefatı sanat camiasını ve sevenleri üzüntüye boğdu.

Türk televizyon ve sinema dünyasından acı bir haber geldi. Ekranların sevilen ve çok sayıda popüler projesinde yan rollerde izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu Mustafa Başalan, geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 52 yaşındaki oyuncunun zamansız vefatı, ailesini, sevenlerini ve sanat camiasını derin bir üzüntüye boğdu.

Film-San'ın acı haberi duyurduğu paylaşım ACI HABERİ FİLM-SAN VAKFI DUYURDU Mustafa Başalan'ın vefat haberini Film-San Vakfı sosyal medya hesabından paylaştı. Vakıf yönetimi tarafından yapılan resmi açıklamada, "Oyuncu dostumuz Mustafa Başalan'ı geçirdiği ani kalp krizi nedeniyle kaybettik. Ailesine ve sevenlerine sabır dileriz" ifadelerine yer verilerek camiaya başsağlığı dileğinde bulunuldu.