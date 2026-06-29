Sanat dünyasının acı kaybı: Ünlü oyuncu Mustafa Başalan 52 yaşında hayatını kaybetti
"Diriliş: Ertuğrul", "Çukur", "Arka Sokaklar" ve "Kızılcık Şerbeti" gibi çok sayıda fenomen dizide rol alan başarılı oyuncu Mustafa Başalan, geçirdiği ani kalp krizi sonucu 52 yaşında yaşamını yitirdi. Sanat dünyasını yasa boğan acı haberi Film-San Vakfı duyurdu.
Hızlı Özet Göster
- Oyuncu Mustafa Başalan 52 yaşında geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
- Başalan'ın vefat haberi Film-San Vakfı tarafından sosyal medya hesabından duyuruldu.
- Başalan, Diriliş Ertuğrul, Çukur, Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti ve Teşkilat gibi dizilerde rol aldı.
- Oyuncu, televizyon dizileri, sinema filmleri ve reklam projelerinde yer almıştı.
- Başalan'ın vefatı sanat camiasını ve sevenleri üzüntüye boğdu.
Türk televizyon ve sinema dünyasından acı bir haber geldi.
Ekranların sevilen ve çok sayıda popüler projesinde yan rollerde izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu Mustafa Başalan, geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 52 yaşındaki oyuncunun zamansız vefatı, ailesini, sevenlerini ve sanat camiasını derin bir üzüntüye boğdu.
ACI HABERİ FİLM-SAN VAKFI DUYURDU
Mustafa Başalan'ın vefat haberini Film-San Vakfı sosyal medya hesabından paylaştı. Vakıf yönetimi tarafından yapılan resmi açıklamada, "Oyuncu dostumuz Mustafa Başalan'ı geçirdiği ani kalp krizi nedeniyle kaybettik. Ailesine ve sevenlerine sabır dileriz" ifadelerine yer verilerek camiaya başsağlığı dileğinde bulunuldu.
MUSTAFA BAŞALAN KİMDİR?
Kariyeri boyunca televizyon dizileri, sinema filmleri ve çok sayıda reklam projesinde kamera karşısına geçen Mustafa Başalan, Türk televizyon tarihinin en çok izlenen yapımlarında hayat verdiği karakterlerle tanınıyordu.
52 yaşında aramızdan ayrılan usta oyuncunun filmografisi şu şekilde:
Diriliş: Ertuğrul, Çukur, Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti, Teşkilat, Gönül Dağı, Yasak Elma, Deha, Börü, Siyah Kalp, Sahipsizler, Bir Gece Masalı, Gassal, Son Gün, Beyto, Dünyayı Kurtaran Adam.