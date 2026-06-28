Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır’a veda: Sanat dünyası yasa boğuldu I "Sinemamız var oldukça sen hep var olacaksın"

Kadir İnanır ve Türkan Şoray

"SİNEMAMIZ VAR OLDUKÇA SEN HEP VAR OLACAKSIN"

Türkan şoray, yaşadığı üzüntüyü şu sözlerle ifade etti:

Sevgili Kadir, günlerdir umutla gelecek sağlık haberini beklerken ne yazık ki acı haberin geldi inanmak istemedim... Sen bir bakışa bin anlam sığdıran, en güzel gülen adam... Ne anılar paylaştık, ne anılar biriktirdik film çekimlerinde... Senin sinemadaki ışığın hiç sönmeyecek. Sinemamız var oldukça sen hep var olacaksın ve de Al Yazmalı'nın kalbinde...