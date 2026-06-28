Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır’a veda: Sanat dünyası yasa boğuldu I "Sinemamız var oldukça sen hep var olacaksın"
Usta sanatçı Kadir İnanır, 77 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberin ardından birçok ünlü isim, sosyal medya paylaşımlarıyla usta sanatçıya veda ederek taziye mesajlarını yayımladı
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- Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır, 14 Mayıs'ta hastaneye kaldırıldıktan sonra çoklu organ yetmezliği nedeniyle 77 yaşında hayatını kaybetti.
- Kadir İnanır için bugün saat 13.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlenecek.
- Cenaze namazı ikindi vakti Levent Barbaros Hayrettin Camii'nde kılınacak ve naaş Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
- Taziyeler defin işleminin ardından Akatlar Kültür Merkezi'nde kabul edilecek.
- Türkan Şoray, Nebahat Çehre, Ajda Pekkan, Orhan Gencebay ve Hülya Koçyiğit gibi sanat camiasından isimler sosyal medyadan başsağlığı mesajları paylaştı.
14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım sürecinin ardından entübe edilen usta sanatçı Kadir İnanır, çoklu organ yetmezliği sonucu 77 yaşında hayatını kaybetti.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
Ünlü isimler sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu. İnanır için bugün saat 13.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlenecek. Törenin ardından, ikindi namazını müteakip Levent Barbaros Hayrettin Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Namazın ardından naaşı Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Defin işleminin ardından ise taziyeler Akatlar Kültür Merkezi'nde kabul edilecek.
"SİNEMAMIZ VAR OLDUKÇA SEN HEP VAR OLACAKSIN"
Türkan şoray, yaşadığı üzüntüyü şu sözlerle ifade etti:
Sevgili Kadir, günlerdir umutla gelecek sağlık haberini beklerken ne yazık ki acı haberin geldi inanmak istemedim... Sen bir bakışa bin anlam sığdıran, en güzel gülen adam... Ne anılar paylaştık, ne anılar biriktirdik film çekimlerinde... Senin sinemadaki ışığın hiç sönmeyecek. Sinemamız var oldukça sen hep var olacaksın ve de Al Yazmalı'nın kalbinde...
Nebahat Çehre: Bazı vedalar sadece bir insanı değil, bir dönemi de alıp götürür... Birlikte paylaştığımız yıllar, aynı karelere sığan anılar ve geride bıraktığın izler hiç silinmeyecek. Seni daima sevgiyle ve özlemle hatırlayacağız.
Emel Sayın: Türk sinemasının değerli isimlerinden Kadir İnanır'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum.
Erdal Özyağcılar: Temiz yürekli, dosdoğru insan; Türk sinemasının 'adam gibi adam'ı, nurlar içinde yat.
Hülya Koçyiğit: Hep iyileşeceğine dair ümitliydik ama bu sefer olmadı.
Orhan Gencebay: İnanacağı gelmiyor insanın onun da kısmeti bu kadarmış. Allah rahmet eylesin.1970'lerin başından beri tanıdığım birisiydi. Uzun süre beraber çalıştık.
Ajda Pekkan: Büyük bir değeri daha kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim.. Sinemamıza kattığınız unutulmaz eserler, zarafetiniz ve bıraktığınız iz daima yaşayacak. Anılarımızda ve kalbimizde her zaman çok özel bir yeriniz olacak. Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı dilerim. Mekanınız cennet olsun.
Demet Akalın: Güle güle koca çınar.
Hülya Avşar: Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun, mekanı cennet olsun.
Sibel Can: Kalbimde tarifsiz bir hüzün var... Kadir İnanır Türkiye demekti. Türk sinemasına bıraktığı eşsiz eserler nesiller boyu yaşayacak. 'Selvi Boylum Al Yazmalım'daki o son bakışı hiçbir zaman unutulmayacak. Ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına sabır diliyorum. Mekanın cennet olsun, Kadir ağabeyciğim.
Selçuk Yöntem: O güzel gülüş, o karizma… Türk sinemasının unutulmaz yüzlerinden biri daha aramızdan ayrıldı. Işıklar içinde uyu.
Ata Demirer: Tam da seninle sohbet ettiğim 2010 yazı mahallesindeyim. Kadir ağabey, ışıklar içinde yat, Allah rahmet eylesin.