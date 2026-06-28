"HER BÖLÜM BİRAZ DAHA ETKİLİYOR"

Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları ise şöyle:

"Rahimcan Kapkap rolü adeta yaşıyor. Emir karakterine çok yakışmış", "Son yıllarda izlediğim en doğal genç oyunculuk performanslarından biri", "Her bölümde biraz daha etkiliyor, geleceği çok parlak."