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"Altı Üstü İstanbul"un yıldızı parlıyor: Rahimcan Kapkap’ın duygusal sahnelerine sosyal medyadan övgü yağdı

atv’nin pazartesi günleri izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizisi “Altı Üstü İstanbul”, genç yeteneği Rahimcan Kapkap’ın performansıyla adından söz ettiriyor. Dizide hayalleri ve mahallesi arasında sıkışan Emir karakterine hayat veren başarılı oyuncu, özellikle duygusal sahnelerdeki doğal tarzıyla sosyal medyada izleyicilerden büyük övgü topluyor.

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"Altı Üstü İstanbul"un yıldızı parlıyor: Rahimcan Kapkap’ın duygusal sahnelerine sosyal medyadan övgü yağdı
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  • atv'de yayınlanan Altı Üstü İstanbul dizisinde Emir karakterini canlandıran Rahimcan Kapkap, doğal oyunculuğuyla dikkat çekiyor.
  • Genç oyuncu Rahimcan Kapkap, özellikle duygusal sahnelerdeki performansıyla sosyal medyada övgü topluyor.
  • Altı Üstü İstanbul dizisi her pazartesi atv ekranlarında yayınlanıyor.

atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi "Altı Üstü İstanbul", sürükleyici hikayesinin yanı sıra genç oyuncularının performansıyla da konuşulmaya devam ediyor.

Rahimcan Kapkap Emir karakteriyle dikkat çekiyor. Fotoğraflar Takvim arşivden alınmıştır.Rahimcan Kapkap Emir karakteriyle dikkat çekiyor. Fotoğraflar Takvim arşivden alınmıştır.

DOĞAL OYUNCULUĞUYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Dizide Emir karakterine hayat veren Rahimcan Kapkap, ilk bölümlerden itibaren sergilediği doğal oyunculuğuyla izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı.

"Altı Üstü İstanbul"un yıldızı parlıyor: Rahimcan Kapkap’ın duygusal sahnelerine sosyal medyadan övgü yağdı-3

DUYGUSAL SAHNELERİNE BÜYÜK ÖVGÜ

Hayalleri, ailesi ve mahallesi arasında zorlu bir mücadele veren Emir karakterini başarılı bir şekilde ekrana taşıyan Kapkap, özellikle duygusal sahnelerdeki performansıyla sosyal medyada övgü topluyor.

"Altı Üstü İstanbul"un yıldızı parlıyor: Rahimcan Kapkap’ın duygusal sahnelerine sosyal medyadan övgü yağdı-4

"HER BÖLÜM BİRAZ DAHA ETKİLİYOR"

Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları ise şöyle:

"Rahimcan Kapkap rolü adeta yaşıyor. Emir karakterine çok yakışmış", "Son yıllarda izlediğim en doğal genç oyunculuk performanslarından biri", "Her bölümde biraz daha etkiliyor, geleceği çok parlak."

"Altı Üstü İstanbul"un yıldızı parlıyor: Rahimcan Kapkap’ın duygusal sahnelerine sosyal medyadan övgü yağdı-5

HER PAZARTESİ ATV EKRANLARINDA

Her pazartesi atv ekranlarında izleyiciyle buluşan "Altı Üstü İstanbul", Rahimcan Kapkap'ın başarılı performansıyla da dikkat çekmeye devam ediyor.

"Altı Üstü İstanbul"un yıldızı parlıyor: Rahimcan Kapkap’ın duygusal sahnelerine sosyal medyadan övgü yağdı-6

Rahimcan Kapkap kimdir?

Rahimcan Kapkap 1998 yılında İstanbul'da doğdu. Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Oyunculuk kariyerine 2020 yılında Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde aldığı eğitimlerle başlamış, aynı zamanda dans ve spor dallarıyla da ilgilenerek sahne disiplini kazanmıştır.

Profesyonel oyunculuk çıkışını 2021 yılında Elkızı dizisindeki Mert Karasu rolüyle yapan genç yetenek, asıl büyük çıkışını ve popülaritesini 2022 yılında başlayan Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Metehan Ünal karakteriyle yakalamıştır. Sergilediği başarılı karakter dönüşümleri ve duygusal sahnelerdeki performansıyla geniş kitlelerin beğenisini kazanan Kapkap, kariyerini sinema ve dijital projelerle zenginleştirerek sürdürmeyi hedeflemektedir.

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