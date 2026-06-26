Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen İnanır'ın durumu kurtarılamadı.

Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır hayatını kaybetti.

YOĞUN BAKIM MÜCADELESİ ACI SONLA BİTTİ

Türk sinemasına damga vuran usta aktör Kadir İnanır, ani bir rahatsızlık nedeniyle 14 Mayıs'ta hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine sevk edilen 77 yaşındaki sanatçı yaşam mücadelesi veriyordu. Akciğerinde saptanan komplikasyonlar ve zatürre nedeniyle durumu kritikliğini koruyan İnanır, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.

HAYAT ARKADAŞI JÜLİDE KURAL PAYLAŞMIŞTI

Sanatçının sağlık durumuyla ilgili en net açıklama, geçtiğimiz günlerde hayat arkadaşı Jülide Kural'dan gelmişti. Kural, 21 Mayıs'ta yaptığı bilgilendirmede durumun hassasiyetini ve karşı karşıya kaldıkları büyük riski şu sözlerle ifade etmişti:

"Maalesef Kadir entübe edildi. Zatürreye bağlı akciğerin altında bir tümör görüldü. Daha rahat müdahale etmek, acı çekmemesi için ve kontrollü tedavi için entübe edildi. Elbette çok riskli bir durumla karşı karşıyayız. Söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah güzel haberlerini alırız." Ancak usta sanatçıdan beklenen o güzel haber gelmedi ve Türk sineması en güçlü çınarlarından birini kaybetti.

"ZİYARETE GİDEMEDİĞİM İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM"

Kadir İnanır öncesindee tütün ürünleri fazla kullandığını, sağlığına dikkat etmediğini söylemişti.

A haber'e bağlanan Orhan Gencebay şu ifadelerde bulundu:

"Dolu dolu bir hayat yaşamıştı, görevini layığıyla yaptı ve karşılığını da aldı. Hepimizin gideceği yer belli, bedenini teslim etti"

"70'lerin başından beri tandıığım bir kardeşimdi, aynı yaşlardaydık. Bir süre görüşemedik, sonra ziyarete gidemediğim için çok üzülmüştüm. Tekrar nüksedince ciddi acılar yaşadı. Sevenlerine sabırlar diliyorum."

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Magazin