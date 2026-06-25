Özge Özacar / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

"CANNES'A GİTMEK EN İYİ SEÇENEK"

Geçtiğimiz aylarda Cannes'a giden ve burada Dua Lipa ile bir araya gelen Özacar, "Bizim için çok güzel geçti. Sektörümüzde doğru bağlantılar oluşturabilmek adına Cannes'a gitmek en iyi seçenek. O yüzden orada olmayı çok seviyorum ve çok kıymetli dostlar edindim. Çok beğendiğim bir sanatçı Dua Lipa... Çok ilham aldığım bir kadın ve gerçekten çok güzel. O gece sohbet etme fırsatımız olmadı ancak belki önümüzdeki sene Cannes'da sohbet ederiz" diye konuştu.