Özge Özacar’ın uluslararası gururu! 'Berlin' Pedro Alonso ile başrolü paylaşacak
Geçtiğimiz aylarda Cannes Film Festivali'nde dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa ile yan yana gelerek dikkatleri üzerine çeken Özge Özacar, Beyoğlu'nda katıldığı bir etkinlikte yeni projesinin heyecanını paylaştı. La Casa de Papel dizisinin efsane ismi Pedro Alonso ile başrolü paylaşacağı uluslararası yapım The Prince hakkında konuşan güzel oyuncu, İngilizce oynayacak olmasının mesleki kariyeri için büyük bir adım olduğunu söyledi.
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- Özge Özacar, yönetmen Stephen Hopkins'in yönettiği ve Pedro Alonso ile başrolünü paylaştığı 'The Prince' dizisiyle uluslararası bir yapımda rol alacak.
- Özacar, dizinin dünya genelinde yayınlanacağını ve İngilizce oynayacak olmasının kariyerini ileriye taşıyacağını belirtti.
- Özge Özacar, geçtiğimiz aylarda Cannes'a gittiğini ve burada Dua Lipa ile bir araya geldiğini söyledi.
- Özacar, Cannes'ın sektörde doğru bağlantılar kurmak için en iyi seçenek olduğunu ve kıymetli dostlar edindiğini ifade etti.
- Özge Özacar, Beyoğlu'nda düzenlenen bir etkinliğe katıldı.
Özge Özacar, önceki gün Beyoğlu'nda düzenlenen bir etkinliğe katıldı.
"CANNES'A GİTMEK EN İYİ SEÇENEK"
Geçtiğimiz aylarda Cannes'a giden ve burada Dua Lipa ile bir araya gelen Özacar, "Bizim için çok güzel geçti. Sektörümüzde doğru bağlantılar oluşturabilmek adına Cannes'a gitmek en iyi seçenek. O yüzden orada olmayı çok seviyorum ve çok kıymetli dostlar edindim. Çok beğendiğim bir sanatçı Dua Lipa... Çok ilham aldığım bir kadın ve gerçekten çok güzel. O gece sohbet etme fırsatımız olmadı ancak belki önümüzdeki sene Cannes'da sohbet ederiz" diye konuştu.
ULUSLARARASI YAPIM
Öte yandan Özge Özacar, yönetmen Stephen Hopkins imzalı ve Pedro Alonso ile başrolünü paylaşacağı 'The Prince' dizisiyle uluslararası bir yapımda rol alacak.
KARAKTERİNİ İNGİLİZCE OYNAYACAK
La Casa de Papel' dizisinin efsane karakteri 'Berlin'e hayat veren Pedro Alonso ile aynı seti paylaşan oyuncu, "Çok heyecanlıyım, projemiz dünyanın her yerinde yayınlanacak. Heyecanımı anlatamam. Böyle kıymetli bir senaryo içinde olmak çok heyecanlandırıyor. İngilizce oynayacak olmam ve mesleğimi bir adım daha ileri götürecek olmam en güzeli" diyerek gururunu ve heyecanını dile getirdi.
Özge Özacar kimdir?
22 Nisan 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Özge Özacar, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olmuştur. Oyunculuk kariyerini güçlendirmek adına Chubbuck, Le Coq ve Meisner gibi uluslararası oyunculuk teknikleri üzerine eğitimler almıştır. Başarılı oyuncu, "Bursa Bülbülü" filminde hayat verdiği Arzu karakteriyle bu yıl yeniden izleyicilerin beğenisini kazanmıştır. İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilen Özacar, son olarak geçtiğimiz mayıs ayında düzenlenen prestijli Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıda yürüyerek dikkatleri üzerine çekmiştir.
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