Nesrin Cavadzade’den romantik balayı paylaşımları: Çiçeği burnunda çiftten ilk kareler geldi
Geçtiğimiz ay Kadir Taner Uçar ile Bodrum'da sürpriz bir nikah töreniyle dünyaevine giren Nesrin Cavadzade, eşiyle çıktığı balayından ilk fotoğrafları paylaştı. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan romantik karelerin yanı sıra güzel oyuncunun evlilik süreci ve son dönemdeki "botoks" iddialarına verdiği yanıtlar yeniden gündem oldu.
Hızlı Özet Göster
- Nesrin Cavadzade, Kadir Taner Uçar ile 4 Mayıs'ta Bodrum'da evlendi ve balayı tatilinden romantik fotoğraflar paylaştı.
- 43 yaşındaki oyuncu, ilişkilerinin altıncı ayında evlilik teklifi aldığını ve bir ay sonra nikah yaptıklarını açıkladı.
- Cavadzade, kendisine yöneltilen botoks ve estetik eleştirilerine sert yanıt vererek mutlu olduğunu belirtti.
- Çiftin baş başa romantik yemekler yediği ve birlikte spor yaptığı anlar binlerce beğeni aldı.
- Oyuncu, düğünlerinin daha sonra yapılacağını söyledi.
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, son dönemde hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer almaya devam ediyor.
BALAYI TATİLİNDEN ROMANTİK KARELER
Bir süredir gözlerden uzak bir birliktelik yaşadığı Kadir Taner Uçar ile 4 Mayıs'ta Bodrum'da sessiz sedasız evlenen ünlü oyuncu, bu kez balayı tatilinden yaptığı romantik paylaşımlarla adından söz ettirdi.
SÜRPRİZ EVLİLİĞİN PERDE ARKASI
İlişkilerinin altıncı ayında evlilik teklifi aldığını ve bir ay sonra nikah masasına oturduklarını belirten 43 yaşındaki Cavadzade, "Önce nikah yaptık, düğünümüz ise sonra olacak" diyerek sürpriz evliliğin perde arkasını aralamıştı.
EVLİLİKTEN GÜNLER SONRA BALAYI TATİLİ
Nikah alanındaki boş sandalyeler ve eşiyle verdiği sırtı dönük pozlarla dikkat çeken ünlü oyuncu, evlilikten günler sonra çıktığı balayı tatilinden yeni kareler yayımladı.
BAŞ BAŞA ROMANTİK YEMEK
Çiftin baş başa romantik yemekler yediği, birlikte spor yaptığı ve tatilin keyfini çıkardığı anlar, takipçileri tarafından kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
"BOTOKS YAPTIRSAM KİME NE?"
Öte yandan Nesrin Cavadzade, evlilik haberlerinin yanı sıra son dönemde kendisine yöneltilen estetik eleştirilerine verdiği sert yanıtla da gündemde. Takipçilerinin "botoks" ve "değişim" yorumlarına karşı sessizliğini bozan oyuncu, şu ifadeleri kullanarak iddialara estetik bir duruşla meydan okudu:
Bu yaşta bir kadının bu kadar fresh görünmesine alışık değilsiniz. Mutluyum. Kaldı ki botoks yaptırsam kime ne? Ya da yanağımın şişkinliği oyunculuğumu görmenizi mi engelledi? Belki şişmanladım, belki kilo aldım, belki çok yemek yedim. Belki kortizon tedavisi görüyorum, belki hastayım, belki de çocuk bekliyorum.
Kalbi duran Oktay Çubuk taburcu oldu
Hayal Köseoğlu ve Ersoy Nezir Çınarlı'nın evlilik tarihi