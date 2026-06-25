Nesrin Cavadzade’den romantik balayı paylaşımları: Çiçeği burnunda çiftten ilk kareler geldi

"BOTOKS YAPTIRSAM KİME NE?"

Öte yandan Nesrin Cavadzade, evlilik haberlerinin yanı sıra son dönemde kendisine yöneltilen estetik eleştirilerine verdiği sert yanıtla da gündemde. Takipçilerinin "botoks" ve "değişim" yorumlarına karşı sessizliğini bozan oyuncu, şu ifadeleri kullanarak iddialara estetik bir duruşla meydan okudu:

Bu yaşta bir kadının bu kadar fresh görünmesine alışık değilsiniz. Mutluyum. Kaldı ki botoks yaptırsam kime ne? Ya da yanağımın şişkinliği oyunculuğumu görmenizi mi engelledi? Belki şişmanladım, belki kilo aldım, belki çok yemek yedim. Belki kortizon tedavisi görüyorum, belki hastayım, belki de çocuk bekliyorum.