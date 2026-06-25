Hayal Köseoğlu ve Ersoy Nezir Çınarlı nişanlanmıştı! Evlilik tarihi ve düğün planları belli oldu

PUDRA PEMBESİ SATEN ELBİSESİYLE DİKKAT ÇEKTİ Nişan gününde pudra pembesi saten bir elbise tercih eden taze gelin Hayal Köseoğlu'nu ve Ersoy Nezir Çınarlı'yı bu mutlu günlerinde oyuncu dostları da yalnız bırakmadı.

DÜĞÜN TARİHİ HENÜZ BELİRSİZ Çiçeği burnunda nişanlı çift, birlikteliklerinin ardından ilk kez bir davette yan yana görüntülenerek muhabirlerin sorularını yanıtladı. Evlilik tarihi hakkında konuşan Ersoy Nezir Çınarlı, planlarının netleşmeye başladığını belirterek, "Mayıs gibi düşünüyoruz ama tabii değişebilir tarih. 2027'de... Daha ileri de atabilir, daha geri de gelebilir" açıklamasında bulundu.