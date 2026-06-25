Hayal Köseoğlu ve Ersoy Nezir Çınarlı nişanlanmıştı! Evlilik tarihi ve düğün planları belli oldu
"Mucize Doktor", "Mahkum" ve "Hudutsuz Sevda" gibi popüler dizilerdeki rolleriyle tanınan başarılı oyuncu Hayal Köseoğlu, iki yıldır gözlerden uzak aşk yaşadığı meslektaşı Ersoy Nezir Çınarlı ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı. Aile arasında yapılan sade bir törenle yüzükleri takan oyuncu çift, katıldıkları bir davette merakla beklenen düğün tarihlerini ve hayallerindeki kır düğününü ilk kez paylaştı.
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- Oyuncu Hayal Köseoğlu ile oyuncu Ersoy Nezir Çınarlı geçtiğimiz hafta aile ve yakın dostlarının katıldığı törenle nişanlandı.
- İkili aynı dizide birlikte rol almış ve yaklaşık iki yıldır birlikte.
- Ersoy Nezir Çınarlı düğün tarihini Mayıs 2027 olarak planladıklarını ancak değişebileceğini belirtti.
- Hayal Köseoğlu birtakım hayallerinin gerçekleşmesini beklediklerini ve evliliği aceleye getirmek istemediklerini söyledi.
- Çift Ege taraflarında doğayla iç içe bir düğün yapmayı planladıklarını açıkladı.
Oyuncu Hayal Köseoğlu, kariyerindeki yükselişinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor.
MUTLULUĞA "EVET" DEDİLER
Aynı dizide birlikte rol aldığı ve yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı oyuncu Ersoy Nezir Çınarlı ile geçtiğimiz aylarda evlilik teklifi alarak mutluluğa "Evet" diyen 33 yaşındaki Köseoğlu, geçtiğimiz hafta resmen nişanlandı.
SADE VE SAMİMİ NİŞAN TÖRENİ
İlişkilerini bir süre gizli tutan ancak geçtiğimiz aylarda ikinci yıllarını romantik paylaşımlarla kutlayan ikili, evlilik yolundaki ilk adımı aile ve yakın dostlarının katıldığı samimi bir törenle attı.
PUDRA PEMBESİ SATEN ELBİSESİYLE DİKKAT ÇEKTİ
Nişan gününde pudra pembesi saten bir elbise tercih eden taze gelin Hayal Köseoğlu'nu ve Ersoy Nezir Çınarlı'yı bu mutlu günlerinde oyuncu dostları da yalnız bırakmadı.
DÜĞÜN TARİHİ HENÜZ BELİRSİZ
Çiçeği burnunda nişanlı çift, birlikteliklerinin ardından ilk kez bir davette yan yana görüntülenerek muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Evlilik tarihi hakkında konuşan Ersoy Nezir Çınarlı, planlarının netleşmeye başladığını belirterek, "Mayıs gibi düşünüyoruz ama tabii değişebilir tarih. 2027'de... Daha ileri de atabilir, daha geri de gelebilir" açıklamasında bulundu.
"BİZİM BİRTAKIM HAYALLERİMİZ VAR"
Hayal Köseoğlu ise düğünü aceleye getirmek istemediklerinin altını çizerek, "Bizim birtakım hayallerimiz var, onlar gerçekleşene kadar evlenmeyi düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.
Gelecek planlarından ve düğün konseptinden de ipuçları veren oyuncu çift, büyük ve görkemli salonlar yerine sevdikleriyle birlikte Ege taraflarında, doğayla iç içe bir düğün yapmayı planladıklarını be