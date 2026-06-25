Şikayet dilekçesinde yer alan mesaj kayıtlarında 'Seninle ömrümün sonuna kadar uğraşmazsam adam değilim' ve 'Sana bir şey olursa benden haberin olsun' gibi tehdit içerikli ifadelerin bulunduğu öne sürüldü.

Gökhan Türkmen, GTR Müzik Prodüksiyon Şirketi'nde genel müdür olarak çalışan Muhammet Fatih T.'nin yetki ve görevlerini kötüye kullandığı iddiasıyla iş akdini 16 Temmuz 2025 tarihinde feshetti.

İddialara göre uzun yıllar Gökhan Türkmen'e ait GTR Müzik Prodüksiyon Şirketi'nde genel müdür olarak görev yapan Muhammet Fatih T.'nin bazı eylemleri şirket yönetiminin dikkatini çekti. Yetki ve görevlerini kötüye kullandığı, ayrıca kurum politikalarına aykırı davranışlarda bulunduğu öne sürüldü. Bunun üzerine şirket tarafından inceleme başlatıldı.

CİDDİ BOYUTA ULAŞAN RAHATSIZ EDİCİ DAVRANIŞLAR

Yapılan değerlendirmeler sonrasında Muhammet Fatih T.'nin iş akdinin haklı nedenle feshedildiği belirtildi. Şirketle olan ilişkisinin ise 16 Temmuz 2025 tarihinde tamamen sona erdirildiği ifade edildi. Ancak iddialara göre yaşananlar bununla sınırlı kalmadı.

Şikayet dilekçesinde yer alan bilgilere göre eski çalışan, işten çıkarılmasının ardından bu kararı kabul etmedi. Yaklaşık bir yıl boyunca Gökhan Türkmen'e yönelik rahatsız edici davranışlarda bulunduğu öne sürüldü. Sürecin zamanla daha da ciddi bir boyuta ulaştığı iddia edildi.