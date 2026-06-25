Gökhan Türkmen’e eski genel müdüründen ölüm tehdidi ve takip iddiası: "Seninle uğraşmazsam adam değilim"
Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen, kurucusu olduğu GTR Müzik şirketindeki işine son verilen eski genel müdürü Muhammet Fatih T. hakkında suç duyurusunda bulundu. İşten çıkarılmayı hazmedemeyerek yaklaşık bir yıl boyunca ünlü sanatçıyı taciz ettiği öne sürülen eski çalışanın, "Sana bir şey olursa benden bil" ve "Süreç bitmeyecek" şeklindeki hakaret ve tehdit içerikli mesajları savcılık dosyasına delil olarak girdi.
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- Gökhan Türkmen, GTR Müzik Prodüksiyon Şirketi'nde genel müdür olarak çalışan Muhammet Fatih T.'nin yetki ve görevlerini kötüye kullandığı iddiasıyla iş akdini 16 Temmuz 2025 tarihinde feshetti.
- Muhammet Fatih T.'nin işten çıkarılmasının ardından yaklaşık bir yıl boyunca Gökhan Türkmen'e yönelik rahatsız edici davranışlarda bulunduğu iddia edildi.
- Şikayet dilekçesinde yer alan mesaj kayıtlarında 'Seninle ömrümün sonuna kadar uğraşmazsam adam değilim' ve 'Sana bir şey olursa benden haberin olsun' gibi tehdit içerikli ifadelerin bulunduğu öne sürüldü.
- Gökhan Türkmen yaşanan süreç sonrasında savcılığa suç duyurusunda bulundu ve soruşturma başlatıldı.
- Soruşturma kapsamında dijital deliller ve mesaj kayıtlarının inceleneceği, tarafların beyanlarının alınacağı belirtildi.
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Gökhan Türkmen, eski bir çalışanıyla yaşadığı kriz nedeniyle yargıya başvurdu.
ŞİRKET TARAFINDAN İNCELEME BAŞLATILDI
Savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde yer alan iddialar, müzik dünyasında büyük yankı uyandırdı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
İddialara göre uzun yıllar Gökhan Türkmen'e ait GTR Müzik Prodüksiyon Şirketi'nde genel müdür olarak görev yapan Muhammet Fatih T.'nin bazı eylemleri şirket yönetiminin dikkatini çekti. Yetki ve görevlerini kötüye kullandığı, ayrıca kurum politikalarına aykırı davranışlarda bulunduğu öne sürüldü. Bunun üzerine şirket tarafından inceleme başlatıldı.
CİDDİ BOYUTA ULAŞAN RAHATSIZ EDİCİ DAVRANIŞLAR
Yapılan değerlendirmeler sonrasında Muhammet Fatih T.'nin iş akdinin haklı nedenle feshedildiği belirtildi. Şirketle olan ilişkisinin ise 16 Temmuz 2025 tarihinde tamamen sona erdirildiği ifade edildi. Ancak iddialara göre yaşananlar bununla sınırlı kalmadı.
Şikayet dilekçesinde yer alan bilgilere göre eski çalışan, işten çıkarılmasının ardından bu kararı kabul etmedi. Yaklaşık bir yıl boyunca Gökhan Türkmen'e yönelik rahatsız edici davranışlarda bulunduğu öne sürüldü. Sürecin zamanla daha da ciddi bir boyuta ulaştığı iddia edildi.
"SENİNLE UĞRAŞMAZSAM ADAM DEĞİLİM"
Türkmen'in savcılığa sunduğu dosyada çeşitli mesaj kayıtlarının da bulunduğu belirtildi. Dosyaya delil olarak sunulan ekran görüntülerinde hakaret ve tehdit içerdiği öne sürülen ifadelerin yer aldığı öğrenildi. Bu mesajlar soruşturma kapsamında incelemeye alındı.
İddiaya göre gönderilen mesajlardan birinde, "Seninle ömrümün sonuna kadar uğraşmazsam adam değilim" ifadeleri yer aldı. Bir başka mesajda ise "Gökhan Türkmen denilen mahluk, sana bir şey olursa benden haberin olsun" sözlerinin bulunduğu öne sürüldü. Söz konusu ifadeler dosyada delil olarak sunuldu.
KONUYU YARGIYA TAŞIDI
Yaşadığı süreç karşısında sessiz kalmayan ünlü şarkıcı, resmi makamlara başvurarak suç duyurusunda bulundu. Hukuki sürecin başlatılmasının ardından soruşturma dosyası oluşturuldu. Tarafların beyanlarının alınacağı öğrenildi.
Soruşturma kapsamında dijital delillerin ve mesaj kayıtlarının da inceleneceği belirtildi. Savcılık tarafından yürütülen süreçte elde edilen tüm verilerin değerlendirileceği ifade edildi. Dosyanın ilerleyen günlerde netlik kazanması bekleniyor.
PRODÜKSİYON YATIRIMLARI DİKKAT ÇEKİYOR
Müzik kariyerindeki başarılarıyla tanınan Gökhan Türkmen, son yıllarda yalnızca sahne çalışmalarıyla değil, prodüksiyon alanındaki yatırımlarıyla da dikkat çekiyor.
Sanatçının kurucusu olduğu şirket birçok projeye imza atıyor. Yaşanan gelişme ise magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.