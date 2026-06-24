İğneyle değil diyetle kilo verdiler: Gizem Tuncer ve Ali Poyrazoğlu'nun zayıflama sırları I "Korkunç şişmandım"

Ali Poyrazoğlu / Fotoğraflar Takvim arşivden alınmıştır.

YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİYLE 25 KİLO VERDİ

Rahat tarzı ve fit görünümüyle dikkat çeken Poyrazoğlu, spor ve sağlıklı beslenme sayesinde 25 kilo verdiğini açıkladı. Yaşadığı bu büyük değişimin herhangi bir estetik müdahale ya da operasyonla değil, tamamen yaşam tarzını değiştirmesiyle gerçekleştiğini belirten Poyrazoğlu, son dönemde daha sakin bir hayat sürdüğünü ifade etti.