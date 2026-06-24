İğneyle değil diyetle kilo verdiler: Gizem Tuncer ve Ali Poyrazoğlu'nun zayıflama sırları I "Korkunç şişmandım"
Usta oyuncu Ali Poyrazoğlu ve Mahmut Tuncer'in şarkıcı kızı Gizem Tuncer, önceki gün Nişantaşı'nda fit görünümleriyle objektiflere yansıdı. Ameliyatsız 25 kilo vererek 105'ten 80'e düştüğünü belirten Poyrazoğlu'nun son hali hayranlarını endişelendirdi. Yaşadığı ağır depresyon sonrası yeme bozukluğu yaşayıp sağlıklı yaşam biçmiyle 26 kilo verdiğini açıklayan Gizem Tuncer ise babası Mahmut Tuncer'e olan bağlılığını vücuduna yaptırdığı dövmelerle anlattı.
Hızlı Özet Göster
- Ali Poyrazoğlu, spor ve sağlıklı beslenme ile 105 kilodan 80 kiloya düşerek 25 kilo verdiğini ve mide ameliyatı olmadığını açıkladı.
- Poyrazoğlu'nun zayıflamasına sosyal medyada bazı kullanıcılar 'fazla zayıf' yorumları yaparak endişelerini dile getirdi.
- Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, anneannesi vefat ettikten sonra depresyon ve yeme bozukluğu yaşadığını belirtti.
- Gizem Tuncer, diyet ve günlük kardiyo ile 26 kilo verdiğini, daha önce kullandığı iğne tedavisini pankreas enzimlerinin bozulması nedeniyle bıraktığını söyledi.
- Gizem Tuncer, babası Mahmut Tuncer'e düşkünlüğünü kolundaki imza ve vücudundaki Arapça 'Mahmut' dövmeleriyle gösterdiğini ifade etti.
Usta oyuncu Ali Poyrazoğlu ve Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.
YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİYLE 25 KİLO VERDİ
Rahat tarzı ve fit görünümüyle dikkat çeken Poyrazoğlu, spor ve sağlıklı beslenme sayesinde 25 kilo verdiğini açıkladı. Yaşadığı bu büyük değişimin herhangi bir estetik müdahale ya da operasyonla değil, tamamen yaşam tarzını değiştirmesiyle gerçekleştiğini belirten Poyrazoğlu, son dönemde daha sakin bir hayat sürdüğünü ifade etti.
"105'TEN 80'E DÜŞTÜM"
Günaydın'dan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre oldukça kilo verdiği görülen Poyrazoğlu, "25 kilo verdim. 105'ten 80'e düştüm. Beş kilo daha vereceğim. Herhangi bir mide ameliyatı olmadım. Sağlığım yerinde... Yemek yememeye çalışıyorum. Bol bol yürüyüş yapıyorum. Kendimi sağlıklı hissediyorum" dedi.
SON HALİNE ENDİŞELİ YORUMLAR
Usta oyuncunun yeni halinin sosyal medyada yayılması ise takipçileri ve hayranları arasında farklı yorumlara neden oldu. Poyrazoğlu'nun bu süreçteki azmini takdir edenlerin yanı sıra, bazı kullanıcılar sanatçının yeni görüntüsünü fazla zayıf bularak endişelerini dile getirdi. Paylaşımların altında "Biraz fazla olmuş sanki", "Keşke daha az verseymiş" ve "Biraz fazla zayıflamış" gibi yorumlar öne çıktı.
"YEME BOZUKLUĞU YAŞADIM"
Şarkıcı Gizem Tuncer ise 26 kilo verdiğini açıkladı:
Geçen sene anneannem kucağımda vefat etti. Ağır depresyon geçirdim. O sırada yeme bozukluğu yaşadım. Korkunç şişmandım. Doktorum iğne yazdı, ancak benim pankreas enzimlerim bozuldu, şiddetli karın ağrım oldu. Hemen bıraktım. Sonra diyet yaptım. Günde 4-5 yumurta yiyip, sabah 45 dakika kardiyo yapıyorum.
"KORKUNÇ ŞİŞMANDIM"
Tuncer, "Zayıfladıktan sonra eski kıyafetlerinizi attınız mı?" sorusuna da "Atmadım. Hayat bu, belli olmaz. 42 beden pantolonum da var, 36 beden pantolonum da. Garip bir dolabım var yani. Geçen sene bikini giymedim. Korkunç şişmandım" dedi.
"BABAMA ÇOK DÜŞKÜNÜM"
Gizem Tuncer, babasına olan aşkını dövmelerine taşıdığını söyledi:
Kolumda babamın imzası var. Vücudumda ise Arapça 'Mahmut' yazıyor. Babama çok düşkünüm. En yakın arkadaşı da benim. Babam olmasından gurur duyuyorum. Başka hiçbir sanatçıyı baba olarak istemezdim.