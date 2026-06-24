TÜRGEV’in 30. yılına yıldız yağmuru: Haliç Kongre Merkezi'nde dev kutlama I "Genç kızlara yol arkadaşlığı yapıyor"
1996 yılında genç kızların eğitim yolculuğuna destek olmak amacıyla kurulan TÜRGEV'in 30. kuruluş yılı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde kutlandı. Sanat, spor ve iş dünyasından Orhan Gencebay, Sinan Akçıl, Aslıhan Güner gibi ünlü isimlerin gençlerin heyecanına ortak olduğu anlamlı gecede, genç kızlardan oluşan GİF Orkestrası'nın performansı büyük beğeni topladı.
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- Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) 30. kuruluş yılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde kutlandı.
- TÜRGEV, 30 yılda 80 bin 871 öğrenciye yurt hizmeti sundu, 40 bini aşkın mezun verdi ve bugün 9 ilde 24 yurdunda 6 bin 300'ün üzerinde öğrenciye ev sahipliği yapıyor.
- Gecede Orhan Gencebay, Muazzez Ersoy, Yavuz Bingöl, Sinan Akçıl, İpek Açar, Bekir Aksoy, Aslıhan Güner, İsmail Ege Şaşmaz ve Cengiz Coşkun gibi sanat ve spor dünyasından isimler yer aldı.
- Güzel İşler Fabrikası bünyesinde eğitim alan genç kızlardan oluşan GİF Orkestrası'nın performansı davetlilerden büyük alkış aldı.
- TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz davetlilerle yakından ilgilendi.
1996'da genç kızların eğitim yolculuğuna destek olmak amacıyla kurulan Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) 30. kuruluş yılı, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen özel programla kutlandı.
TANINMIŞ İSİMLER ÖZEL GECEDE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın katıldığı davet, sanat, spor ve iş dünyasının tanınmış isimlerini bir araya getirdi.
Davete, Orhan Gencebay ile eşi Sevim Emre'nin yanı sıra Muazzez Ersoy, Melihat Gülses, Yavuz Bingöl, Sinan Akçıl, İpek Açar ve eşi Alper Kömürcü de katıldı. Oyuncular Bekir Aksoy ve eşi Nazife Aksoy, Aslıhan Güner ile eşi Mert Kılıç, İsmail Ege Şaşmaz ve Cengiz Coşkun da gençlerin heyecanına ortak oldu.
ÖZGÜVENLERİ VE PERFORMANSLARI BEĞENİ TOPLADI
Türk sanat müziğinin sevilen sesi Aslı Hünel ile oyuncu ağabeyi Saruhan Hünel ve eski milli futbolcu Mehmet Topal da anlamlı buluşmada yer alarak genç kızların eğitimine verilen desteğe katkı sundu.
Gecenin en çok alkış alan bölümlerinden biri, Güzel İşler Fabrikası (GİF) bünyesinde eğitim alan genç kızlardan oluşan GİF Orkestrası'nın performansı oldu. Genç müzisyenlerin seslendirdiği eserler davetlilerden büyük alkış alırken, sahnedeki özgüvenleri ve performansları beğeni topladı.
"NİCE 100-300-500 YILLARA İNŞALLAH"
Sinan Akçıl, TÜRGEV'in gençlerin yanında olmasının çok kıymetli olduğunu belirterek, "Müthiş bir oluşum. Gençlerin yanında oldukları için iyi ki TÜRGEV var diyorum. Nice 30 yıllara. Emeği geçen herkesin yüreğine sağlık" dedi.
Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ise TÜRGEV çatısı altındaki genç kızlarla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, şunları söyledi:
Geleceğimize vizyon katan projeleri görmek büyük gurur. Nice 100, 300, 500 yıllara inşallah.
"TÜRGEV VARSA GELECEĞİMİZ ÇOK DAHA GÜZEL"
Aslı Hünel, genç kızların eğitimine verilen desteğin önemine dikkat çekerek, "Daha çok kızımız okusun, ihtiyacı olan gençlerimize destek olalım diye hep birlikte çalışmalıyız. Bugün 80 binden fazla öğrencinin hayatına dokunulmuş. TÜRGEV varsa geleceğimiz çok daha güzel. Hiçbir başarı tesadüf değil" diye konuştu.
Saruhan Hünel ise kız çocuklarının toplumdaki rolüne vurgu yaparak, "Kız çocukları dünyayı kurtaracak. TÜRGEV de genç kızlara yuva oluyor, onlara yol arkadaşlığı yapıyor" dedi.
BAŞARININ ARDINDAKİ GÜÇLÜ VİZYON
Bekir Aksoy da genç kızlara verilen desteğin Türkiye'nin geleceğine yapılan yatırım olduğunu belirterek, "Kız çocuklarımıza yapılan yol arkadaşlığı, onların yanında yer almak ülkemizin geleceği için çok büyük bir proje" dedi.
Oyuncu Cengiz Coşkun ise vakfın başarısının arkasında güçlü bir vizyon bulunduğunu ifade ederek, "TÜRGEV'in, gelecekte de vatana ve millete faydalı olacak, onur duyacağımız gençleri dünyaya kazandırmaya devam edeceğine inanıyorum" diye konuştu.
BİRÇOK ALANDA GENÇ KIZLARIN GELİŞİMİNE KATKI
Gecede TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz da davetlilerle yakından ilgilendi. TÜRGEV, 30 yılda 80 bin 871 öğrenciye yurt hizmeti sunarken, 40 bini aşkın mezun verdi. Bugün 9 ilde bulunan 24 yurdunda 6 bin 300'ün üzerinde öğrenciye ev sahipliği yapan vakıf, burs programlarından kültür-sanat çalışmalarına kadar birçok alanda genç kızların gelişimine katkı sunmayı sürdürüyor.
"DESTEK OLMAYI BİR VAZİFE GÖRÜYORUM"
Aslıhan Güner, GİF bünyesinde ortaya çıkan eserlerden çok etkilendiğini belirterek, "Kızlarımızın eserlerini inceledim. Hepsine bayıldım. Kadınlarımız ve kızlarımız için yapılan her projeye destek olmayı bir vazife görüyorum" dedi. Eşi Mert Kılıç ise, "Bir öğrenci öz ailesinden ayrıldığında yeniden bir aileye ihtiyaç duyuyor. TÜRGEV'in de bunu sağladığını düşünüyorum" sözleriyle duygularını paylaştı.