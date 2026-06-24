TÜRGEV’in 30. yılına yıldız yağmuru: Haliç Kongre Merkezi'nde dev kutlama I "Genç kızlara yol arkadaşlığı yapıyor"

Gecede Orhan Gencebay, Muazzez Ersoy, Yavuz Bingöl, Sinan Akçıl, İpek Açar, Bekir Aksoy, Aslıhan Güner, İsmail Ege Şaşmaz ve Cengiz Coşkun gibi sanat ve spor dünyasından isimler yer aldı.

TÜRGEV, 30 yılda 80 bin 871 öğrenciye yurt hizmeti sundu, 40 bini aşkın mezun verdi ve bugün 9 ilde 24 yurdunda 6 bin 300'ün üzerinde öğrenciye ev sahipliği yapıyor.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) 30. kuruluş yılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde kutlandı.

Gecenin en çok alkış alan bölümlerinden biri, Güzel İşler Fabrikası (GİF) bünyesinde eğitim alan genç kızlardan oluşan GİF Orkestrası'nın performansı oldu. Genç müzisyenlerin seslendirdiği eserler davetlilerden büyük alkış alırken, sahnedeki özgüvenleri ve performansları beğeni topladı.

Türk sanat müziğinin sevilen sesi Aslı Hünel ile oyuncu ağabeyi Saruhan Hünel ve eski milli futbolcu Mehmet Topal da anlamlı buluşmada yer alarak genç kızların eğitimine verilen desteğe katkı sundu.

Davete, Orhan Gencebay ile eşi Sevim Emre'nin yanı sıra Muazzez Ersoy, Melihat Gülses, Yavuz Bingöl, Sinan Akçıl, İpek Açar ve eşi Alper Kömürcü de katıldı. Oyuncular Bekir Aksoy ve eşi Nazife Aksoy, Aslıhan Güner ile eşi Mert Kılıç, İsmail Ege Şaşmaz ve Cengiz Coşkun da gençlerin heyecanına ortak oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın katıldığı davet, sanat, spor ve iş dünyasının tanınmış isimlerini bir araya getirdi.

1996'da genç kızların eğitim yolculuğuna destek olmak amacıyla kurulan Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) 30. kuruluş yılı, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen özel programla kutlandı.

Sinan Akçıl

"NİCE 100-300-500 YILLARA İNŞALLAH"

Sinan Akçıl, TÜRGEV'in gençlerin yanında olmasının çok kıymetli olduğunu belirterek, "Müthiş bir oluşum. Gençlerin yanında oldukları için iyi ki TÜRGEV var diyorum. Nice 30 yıllara. Emeği geçen herkesin yüreğine sağlık" dedi.

Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ise TÜRGEV çatısı altındaki genç kızlarla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, şunları söyledi: