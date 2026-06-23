Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çiftinin mutlu günü! Kızları Su mezun oldu: "12 sene önce minnacıktın"

Atacan çifti nasıl tanıştı?

Pınar Altuğ, katıldığı bir programda eşi Yağmur Atacan ile 2006 yılında 'İlk Aşkım' dizisinin setinde tanıştıklarını ve ilişkilerinin Atacan'ın kural tanımaz bir şekilde giyinme odasına girmesiyle başladığını anlattı. 19 yıldır birlikte ve 17 yıllık evli olan Altuğ, bu evliliği hayatının en büyük cesaret örneği olarak nitelendirirken, ilk evliliğine dair "Keşke daha erken bitirseydim ya da hiç evlenmeseydim" diyerek pişmanlığını dile getirdi. Çiftin bu mutlu evlilikten Su adında bir kızları bulunuyor.