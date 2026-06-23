Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çiftinin mutlu günü! Kızları Su mezun oldu: "12 sene önce minnacıktın"
"Çocuklar Duymasın" dizisindeki Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan, kızları Su'nun lise mezuniyetinde duygu dolu anlar yaşadı. Sosyal medya hesabından tören karelerini paylaşarak kızına duygusal bir veda ve başarı mesajı yayınlayan Altuğ'un gönderisi kısa sürede gündem olurken; Su Atacan'ın babasına olan benzerliği takipçilerin gözünden kaçmadı.
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- Oyuncu Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın kızı Su Atacan lise eğitimini tamamlayarak mezun oldu.
- Pınar Altuğ, 2009 doğumlu kızının mezuniyet fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
- Altuğ, paylaşımında '12 sene önce minnacıktın, şimdi hayata adım atan muhteşem bir genç kız olarak ayrılıyorsun' ifadelerini kullandı.
- Paylaşım binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı.
- Takipçiler, Su Atacan'ın babası Yağmur Atacan'a olan benzerliğine dikkat çekti.
Türkiye'nin uzun soluklu ve unutulmaz yapımlarından "Çocuklar Duymasın" dizisinde canlandırdığı "Meltem" karakteriyle kalpleri fetheden oyuncu ve tescilli güzel Pınar Altuğ, sosyal medyadaki son paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı.
ÜNLÜ ÇİFTİN MEZUNİYET GURURU
2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile nikah masasına oturan ve örnek evlilikleriyle magazin dünyasının parmakla gösterilen çiftleri arasında yer alan Altuğ, bu kez kızının mezuniyet gururunu gözler önüne serdi.
PEŞ PEŞE MUTLU AİLE POZLARI
Ünlü çiftin 2009 yılında dünyaya gelen ve ilk kez anne-baba olma heyecanını yaşatan kızları Su, lise eğitimini başarıyla tamamlayarak mezun oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ve mutlu aile pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunan Pınar Altuğ, kızının bu özel gününden fotoğrafları peş peşe paylaştı.
"HAYATA ADIM ATAN MUHTEŞEM BİR GENÇ KIZ"
Kızının kep attığı anlarda büyük bir gurur yaşayan ünlü oyuncu, paylaştığı karelerin altına şu duygusal notu düştü:
12 sene önce minnacıktın seni okulun bahçesinden sınıfına uğurladığımızda, şimdi hayata adım atan muhteşem bir genç kız olarak ayrılıyorsun o bahçeden... Seninle gurur duyuyoruz ve seni çok seviyoruz. Yolunuz açık olsun.
TEBRİK MESAJLARI YAĞDI
Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan mezuniyet fotoğrafları, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Su'nun duru güzelliği ve boyu dikkat çekerken, sosyal medya kullanıcıları fotoğrafların altına tebrik mesajları yağdırdı.
BABASINA OLAN BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ
Takipçilerin en çok dikkatini çeken detay ise genç kızın babasına olan aşırı benzerliği oldu. Karelerin altına "Başarıların daim olsun", "Yıllar çok hızlı geçiyor", "Aynı babasının kopyası" şeklinde çok sayıda yorum yapıldı.
Atacan çifti nasıl tanıştı?
Pınar Altuğ, katıldığı bir programda eşi Yağmur Atacan ile 2006 yılında 'İlk Aşkım' dizisinin setinde tanıştıklarını ve ilişkilerinin Atacan'ın kural tanımaz bir şekilde giyinme odasına girmesiyle başladığını anlattı. 19 yıldır birlikte ve 17 yıllık evli olan Altuğ, bu evliliği hayatının en büyük cesaret örneği olarak nitelendirirken, ilk evliliğine dair "Keşke daha erken bitirseydim ya da hiç evlenmeseydim" diyerek pişmanlığını dile getirdi. Çiftin bu mutlu evlilikten Su adında bir kızları bulunuyor.