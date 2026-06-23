Sanat dünyasının acı günü! Soner Arıca’nın annesi ve Kadir İnanır’ın ablası Altun Arıca hayatını kaybetti
Ünlü sanatçı Soner Arıca ile merhum milli futbolcu Erdoğan Arıca'nın annesi; Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır, Levent İnanır ve Bülent Arıca’nın ablası Altun Arıca, Ordu'nun Fatsa ilçesinde tedavi gördüğü hastanede 95 yaşında yaşamını yitirdi. Sanat ve spor dünyasını yasa boğan Arıca’nın cenazesi, yarın Fatsa’da son yolculuğuna uğurlanacak.
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- Şarkıcı Soner Arıca ve merhum milli futbolcu Erdoğan Arıca'nın annesi Altun Arıca, Ordu'nun Fatsa ilçesinde 95 yaşında hayatını kaybetti.
- Altun Arıca, bir süredir Fatsa'daki özel bir hastanede yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu.
- Altun Arıca, oyuncular Kadir İnanır ve Levent İnanır'ın ablası, Hüseyin Önder ve Cevahir Önder'in anneannesidir.
- Cenaze töreni yarın Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenecek ve aile kabristanlığında toprağa verilecek.
- Merhum Fatsa Belediyesi Zabıta Amiri Hüseyin Arıca'nın eşi olan Altun Arıca'nın vefatı sanat ve spor camiasından taziye mesajlarıyla karşılandı.
Pop müziğin sevilen isimlerinden Soner Arıca ile Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden merhum milli futbolcu ve teknik direktör Erdoğan Arıca'nın annesi Altun Arıca, Ordu'nun Fatsa ilçesinde hayatını kaybetti.
YAŞLILIĞA BAĞLI SAĞLIK SORUNLARI
Fatsa Belediyesi Zabıta Amiri merhum Hüseyin Arıca'nın eşi olan 95 yaşındaki Altun Arıca, bir süredir ilçedeki özel bir hastanede yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu.
Sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Arıca'nın vefatı, ailesini ve sevenlerini derin bir yasa boğdu.
YEŞİLÇAM VE SANAT TARİHİNE UZANAN KİLİT ROL
Aslen Fatsalı olan ve geniş aile bağlarıyla tanınan Altun Arıca, yalnızca evlatlarıyla değil, kardeşleriyle de yeşilçam ve sanat tarihine uzanan kilit bir role sahipti.
Hayatını kaybeden Arıca'nın Türk sinemasının usta aktörü Kadir İnanır, oyuncu Levent İnanır ve Bülent Arıca'nın ablası aynı zamanda genç jenerasyon sanatçılardan Hüseyin Önder ve Cevahir Önder'in de anneannesi olduğu bildirildi.
CENAZE TÖRENİ YARIN DÜZENLENECEK
Acı haberin ardından sanat ve spor camiasından çok sayıda taziye mesajı yayınlanırken, aile taziyeleri kabul etmek üzere Fatsa'da bir araya geldi.
95 yaşında hayata gözlerini yuman Altun Arıca'nın cenazesinin, yarın Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenecek törenin ardından aile kabristanlığında toprağa verileceği öğrenildi.