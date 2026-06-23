Sanat dünyasının acı günü! Soner Arıca’nın annesi ve Kadir İnanır’ın ablası Altun Arıca hayatını kaybetti

Merhum Fatsa Belediyesi Zabıta Amiri Hüseyin Arıca'nın eşi olan Altun Arıca'nın vefatı sanat ve spor camiasından taziye mesajlarıyla karşılandı.

Altun Arıca, oyuncular Kadir İnanır ve Levent İnanır'ın ablası, Hüseyin Önder ve Cevahir Önder'in anneannesidir.

Altun Arıca, bir süredir Fatsa'daki özel bir hastanede yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu.

Sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Arıca'nın vefatı, ailesini ve sevenlerini derin bir yasa boğdu.

Fatsa Belediyesi Zabıta Amiri merhum Hüseyin Arıca'nın eşi olan 95 yaşındaki Altun Arıca, bir süredir ilçedeki özel bir hastanede yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu.

Pop müziğin sevilen isimlerinden Soner Arıca ile Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden merhum milli futbolcu ve teknik direktör Erdoğan Arıca'nın annesi Altun Arıca, Ordu'nun Fatsa ilçesinde hayatını kaybetti.

Kadir İnanır

YEŞİLÇAM VE SANAT TARİHİNE UZANAN KİLİT ROL

Aslen Fatsalı olan ve geniş aile bağlarıyla tanınan Altun Arıca, yalnızca evlatlarıyla değil, kardeşleriyle de yeşilçam ve sanat tarihine uzanan kilit bir role sahipti.

Hayatını kaybeden Arıca'nın Türk sinemasının usta aktörü Kadir İnanır, oyuncu Levent İnanır ve Bülent Arıca'nın ablası aynı zamanda genç jenerasyon sanatçılardan Hüseyin Önder ve Cevahir Önder'in de anneannesi olduğu bildirildi.