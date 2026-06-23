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Fettah Can'dan yıllar sonra gelen İzel itirafı: "O parayla kendime yazlık aldım"

Başarılı sanatçı Fettah Can, yıllardır İzel ile özdeşleşen "Işıklı Yol" şarkısının perde arkasını ilk kez anlattı. Aslında kendi albümü için hazırladığı parçayı İzel'in ısrarı üzerine verdiğini söyleyen Can, aldığı ücretle Bodrum'dan yazlık satın aldığını açıkladı. Bu açıklama yeniden gözleri Türk pop müziğinin güçlü sesi İzel'e çevirdi. Hem kariyerindeki dönüm noktaları hem de yıllar önce yaşadığı büyük hayal kırıklığı yeniden gündeme geldi.

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Fettah Can’dan yıllar sonra gelen İzel itirafı: O parayla kendime yazlık aldım

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Fettah Can, yıllardır dillere pelesenk olan ve İzel'in kariyerinde özel bir yere sahip bulunan "Işıklı Yol" şarkısının bilinmeyen hikayesini anlattı. Sanatçı, aslında şarkıyı kendisi için yazdığını ancak İzel'in parçayı dinledikten sonra büyük bir istekle şarkıyı almak istediğini söyledi.

İzel’in ısrarı karşısında dayanamadı: ’Kıyamet koparırım’ dedi

"BEN BUNU ALMAZSAM KIYAMETİ KOPARIRIM"

SABAH'a konuşan Fettah Can, yaşanan süreci samimi ifadelerle anlatarak, "Kendim için yazdığım bir şarkıydı. Bir gün başka bir şarkının provasında İzel'e 'Bunu bir dinler misin?' dedim. Demez olaydım! Şarkıyı çok beğendi. 'Ben bunu almazsam kıyamet koparırım' dedi. İki hafta uğraştı" ifadelerini kullandı.

Şarkıyı satıp yazlık aldı: ’Öyle bir para verdiler ki...’

İzel'in ısrarına daha fazla kayıtsız kalamadığını belirten Can, işin ekonomik boyutunu ise esprili bir şekilde anlattı. Ünlü sanatçı, "Öyle bir para verdiler ki şarkıyı hemen verdim. O parayla da kendime yazlık aldım" sözleriyle güldürdü.

’Işıklı Yol’un bilinmeyen hikayesi müzikseverleri şaşırttı

"IŞIKLI YOL"UN PERDE ARKASI

Fettah Can'ın bu açıklamaları, bir döneme damga vuran "Işıklı Yol"un yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Yıllardır İzel'in sesiyle hafızalara kazınan şarkının aslında Fettah Can'ın kendi repertuvarı için hazırlandığının ortaya çıkması, müzikseverler arasında da şaşkınlık yarattı.

İzel’in müzik yolculuğu: Konservatuvardan zirveye uzanan başarı

Öte yandan bu açıklamalarla birlikte gözler yeniden Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden İzel'e çevrildi. Müzik yolculuğuna konservatuvar yıllarında başlayan İzel, 1990'lı yılların başında Çelik ve Ercan Saatçi ile kurduğu grupla büyük çıkış yakalamıştı.

’Özledim’ albümü milyonların gönlünü fethetti

TÜRK MÜZİĞİNİN UNUTULMAZ GRUBU

1991 yılında yayımlanan "Özledim" albümü kısa sürede milyonların beğenisini kazanmış, "Dönmelisin" ve "Sevdan Olmasa" gibi parçalar dönemin en çok dinlenen şarkıları arasına girmişti. Müzikal uyumlarıyla dikkat çeken üçlü, Türk pop müziğinin unutulmaz gruplarından biri olarak hafızalara kazınmıştı.

Çelik’in ayrılığı grubun sonunu getirdi, İzel solo kariyere başladı

Ancak başarıyla dolu günler uzun sürmedi. Grup içerisinde yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle Çelik'in 1992 yılında ekipten ayrılmasıyla yollar ayrıldı. Bu ayrılık, İzel'in hem kariyerinde hem de özel hayatında yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Grubun dağılmasının ardından müzik yolculuğuna tek başına devam eden İzel, ilk solo albümü "Adak" ile önemli bir başarı yakaladı.

Solo albüm ’Adak’ ile zirveye çıktı ama asıl sınav özel hayatında geldi

ÖZEL HAYATINDAKİ EN BÜYÜK SINAV

Herkes onun tek başına nasıl bir yol izleyeceğini merak ederken, sanatçı güçlü sesi ve yorumuyla yeniden zirveye çıkmayı başardı. Ancak İzel'in hayatındaki en büyük sınavlardan biri müzik dünyasından değil, özel hayatından geldi. Ünlü sanatçı verdiği röportajda, hayatını derinden etkileyen büyük bir ihanet yaşadığını açıklamıştı.

İzel’in acı itirafı: Sevgilimi en yakın arkadaşımla yakaladım

İzel'in anlattığına göre, sevgilisini en yakın kız arkadaşıyla öpüşürken yakaladığı gece hayatının kırılma noktalarından biri oldu. Yaşadığı büyük hayal kırıklığını yıllarca içinde taşıyan sanatçı, o geceye ilişkin "Sevgilimi en yakın kız arkadaşımla öpüşürken yakaladım. İkisini öyle görünce hiçbir şey diyemedim. Sadece 'Kolay gelsin' dedim ve çıktım" sözleriyle hafızalara kazınmıştı.

Duygusal çöküş yüzüne yansıdı: ’Yoğun stres deformasyon yarattı’

"SADECE YÜZÜMLE KURTULDUM"

Yaşadığı duygusal çöküşün fiziksel etkilerinin de olduğunu söyleyen İzel, ertesi gün yüzünde ciddi deformasyonlar oluştuğunu açıklamıştı. Doktorların yaşadığı rahatsızlığın yoğun stres kaynaklı olduğunu belirttiğini söyleyen sanatçı, "Allah'tan başka bir hastalık olmadı. Sadece yüzümle kurtuldum" ifadelerini kullanmıştı.

İki ameliyat geçirdi ama müziği bırakmadı, sahnelere geri döndü

İki kez operasyon geçirdiğini açıklayan İzel, yaşadığı olayın ardından uzun süre kameralardan uzak kalmayı tercih etmişti. Ancak müziğe olan tutkusu ve hayranlarının desteği sayesinde yeniden sahnelere dönen sanatçı, çıkardığı albümler ve hit şarkılarla kariyerine başarıyla devam etti.

Fotoğraflar Takvim arşivden alınmıştır.

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Meryem Yurt
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