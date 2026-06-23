Fettah Can'dan yıllar sonra gelen İzel itirafı: "O parayla kendime yazlık aldım"

İzel'in anlattığına göre, sevgilisini en yakın kız arkadaşıyla öpüşürken yakaladığı gece hayatının kırılma noktalarından biri oldu. Yaşadığı büyük hayal kırıklığını yıllarca içinde taşıyan sanatçı, o geceye ilişkin "Sevgilimi en yakın kız arkadaşımla öpüşürken yakaladım. İkisini öyle görünce hiçbir şey diyemedim. Sadece 'Kolay gelsin' dedim ve çıktım" sözleriyle hafızalara kazınmıştı.