Fettah Can'dan yıllar sonra gelen İzel itirafı: "O parayla kendime yazlık aldım"
Başarılı sanatçı Fettah Can, yıllardır İzel ile özdeşleşen "Işıklı Yol" şarkısının perde arkasını ilk kez anlattı. Aslında kendi albümü için hazırladığı parçayı İzel'in ısrarı üzerine verdiğini söyleyen Can, aldığı ücretle Bodrum'dan yazlık satın aldığını açıkladı. Bu açıklama yeniden gözleri Türk pop müziğinin güçlü sesi İzel'e çevirdi. Hem kariyerindeki dönüm noktaları hem de yıllar önce yaşadığı büyük hayal kırıklığı yeniden gündeme geldi.
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