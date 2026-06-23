Afra Saraçoğlu tatil sezonunu açtı: Bikinili pozları sosyal medyayı salladı
Yoğun geçen sezonun ardından tatile çıkan Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle gündem oldu. Siyah bikinisi ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken ünlü oyuncu, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Hızlı Özet Göster
- Afra Saraçoğlu, atv'de yayınlanan A.B.İ. dizisinde canlandırdığı Çağla karakterine veda etti.
- Saraçoğlu, geçtiğimiz aylarda yeni sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile Madrid'de ve Bebek'te görüntülenmişti.
- 28 yaşındaki oyuncu, yoğun sezon sonrası tatile çıkarak deniz ve güneşin tadını çıkardı.
- Saraçoğlu, siyah bikinisiyle verdiği makyajsız ve filtresiz fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.
- Oyuncunun tatil paylaşımları binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medya gündemine oturdu.
atv'nin heyecanla takip edilen ve sezon arasına giren A.B.İ. dizisinde hayat verdiği "Çağla" karakterine veda eden Afra Saraçoğlu, kariyerindeki başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.
YENİ SEVGİLİSİYLE OBJEKTİFLERE YANSIDI
Geçtiğimiz aylarda yeni sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile İspanya'nın başkenti Madrid'de görüntülenen güzel oyuncu, daha sonra Bebek'te sevgilisiyle birlikte otomobil içerisinde objektiflere yansımış ve aşkıyla uzun süre konuşulmuştu.
DENİZİN VE GÜNEŞİN TADINI ÇIKARTTI
Yoğun ve tempolu geçen sezonun ardından dinlenmek için tatile çıkan Saraçoğlu, rotasını deniz ve güneşe çevirdi. Tatil yaptığı lokasyonu paylaşmamayı tercih eden ünlü oyuncu, gün boyunca denizin ve güneşin tadını çıkarırken takipçilerini de sosyal medya paylaşımlarıyla ihmal etmedi.
MAKYAJSIZ VE FİLTRESİZ KARELER
Doğal ve sade tarzıyla dikkat çeken Saraçoğlu, siyah bikinisiyle verdiği pozları Instagram hesabından yayınladı. Makyajsız görüntüsü ve filtresiz kareleriyle beğeni toplayan oyuncu, fit fiziği ve enerjik halleriyle takipçilerinden tam not aldı.
YORUM YAĞMURUNA TUTULDU
Sahilde geçirdiği keyifli anları paylaşan 28 yaşındaki oyuncunun gönderileri kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Binlerce kullanıcı tarafından yorum yağmuruna tutulan Saraçoğlu için, "Yazın enerjisi geldi", "Doğal güzelliğin adresi", "Her haliyle çok güzel" ve "Tatilden en güzel kareler" şeklinde çok sayıda yorum yapıldı.
HAYRANLARINDAN BÜYÜK İLGİ
Paylaşımının ardından magazin ve sosyal medya gündemine oturan Afra Saraçoğlu'nun tatil kareleri, kısa sürede binlerce beğeni alarak günün en çok konuşulan paylaşımları arasına girdi. Oyuncunun yeni sezon öncesi yaptığı bu kaçamak, hayranları tarafından da büyük ilgiyle karşılandı.