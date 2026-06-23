Afra Saraçoğlu tatil sezonunu açtı: Bikinili pozları sosyal medyayı salladı

MAKYAJSIZ VE FİLTRESİZ KARELER Doğal ve sade tarzıyla dikkat çeken Saraçoğlu, siyah bikinisiyle verdiği pozları Instagram hesabından yayınladı. Makyajsız görüntüsü ve filtresiz kareleriyle beğeni toplayan oyuncu, fit fiziği ve enerjik halleriyle takipçilerinden tam not aldı.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU Sahilde geçirdiği keyifli anları paylaşan 28 yaşındaki oyuncunun gönderileri kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Binlerce kullanıcı tarafından yorum yağmuruna tutulan Saraçoğlu için, "Yazın enerjisi geldi", "Doğal güzelliğin adresi", "Her haliyle çok güzel" ve "Tatilden en güzel kareler" şeklinde çok sayıda yorum yapıldı.