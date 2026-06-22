Taşacak Bu Deniz'e bir veda daha! Melina Miryano karakterini canlandıran Gerçek Alnıaçık projeden ayrıldı

"YENİ BİR MACERADA BULUŞUNCAYA DEK HOŞÇAKALIN

Ünlü oyuncu paylaşımında ekip arkadaşlarına ve izleyicilere teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

Melina Miryano... 9 bölüm olarak başlayan hikayemiz ara ara da olsa sezon sonuna kadar devam etti. Bu yolculukta tanıştığım OGM ve şahane TDB ekibi, çalışması çok keyifli harika yönetmenlerimiz, her biri birbirinden yetenekli oyuncu arkadaşlarım, kanalımız ve tabii ki siz TDB seyircisi; hepinize teşekkür ediyorum. Yine yeni bir macerada buluşuncaya dek, şimdilik hoşçakalın.