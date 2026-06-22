Taşacak Bu Deniz'e bir veda daha! Melina Miryano karakterini canlandıran Gerçek Alnıaçık projeden ayrıldı
Taşacak Bu Deniz dizisinde ayrılıklar peş peşe geliyor. Geçtiğimiz hafta Gezep karakterine hayat veren Onur Dilber'in vedası gündem olurken, şimdi de Melina Miryano karakterini canlandıran Gerçek Alnıaçık projeye veda etti. Ünlü oyuncunun duygusal paylaşımı dizinin hayranlarını üzdü.
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- Taşacak Bu Deniz dizisinde Melina Miryano karakterini canlandıran Gerçek Alnıaçık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla projeden ayrıldığını duyurdu.
- Gerçek Alnıaçık'ın ayrılığı, kısa süre önce Gezep karakterini canlandıran Onur Dilber'in diziden ayrılmasının ardından geldi.
- Gerçek Alnıaçık, 9 bölüm olarak başlayan karakterinin ara ara da olsa sezon sonuna kadar devam ettiğini belirtti.
- Onur Dilber daha önce yaptığı açıklamada 'yarım kalan bir Gezep hikayesi var' ifadesini kullanmıştı.
- Peş peşe gelen ayrılıklar sonrası dizinin yeni sezonunda kadroda başka değişiklikler olup olmayacağı merak ediliyor.
Sezon arasına giren Taşacak Bu Deniz dizisinde ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor.
YENİ BİR AYRILIK
Geçtiğimiz günlerde Gezep karakterine hayat veren Onur Dilber'in vedası konuşulurken, diziden bir oyuncunun daha ayrıldığı ortaya çıktı. Dizide Melina Miryano karakterini canlandıran Gerçek Alnıaçık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla projeye veda etti.
"YENİ BİR MACERADA BULUŞUNCAYA DEK HOŞÇAKALIN
Ünlü oyuncu paylaşımında ekip arkadaşlarına ve izleyicilere teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:
Melina Miryano... 9 bölüm olarak başlayan hikayemiz ara ara da olsa sezon sonuna kadar devam etti. Bu yolculukta tanıştığım OGM ve şahane TDB ekibi, çalışması çok keyifli harika yönetmenlerimiz, her biri birbirinden yetenekli oyuncu arkadaşlarım, kanalımız ve tabii ki siz TDB seyircisi; hepinize teşekkür ediyorum. Yine yeni bir macerada buluşuncaya dek, şimdilik hoşçakalın.
"YARIM KALAN BİR GEZEP HİKAYESİ VAR"
Gerçek Alnıaçık'ın vedası, kısa süre önce diziden ayrılan Onur Dilber'in ardından geldi. Dilber de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada izleyicilere teşekkür etmiş ve "Ne yazık ki yarım kalan bir Gezep hikayesi var ama sağlık olsun" sözleriyle dikkat çekmişti.
BAŞKA DEĞİŞİKLİKLER OLUP OLMAYACAĞI MERAK KONUSU
Peş peşe gelen ayrılıklar, dizinin takipçileri arasında da merak yarattı. Yeni sezon öncesinde kadroda başka değişiklikler olup olmayacağı ise şimdiden konuşulmaya başlandı.
Gerçek Alnıaçık kimdir?
19 Mart 1977 İstanbul doğumlu Gerçek Alnıaçık, Ankara Devlet Tiyatrosunda aldığı bale eğitiminin ardından aynı kurumun tiyatro bölümünden mezun olmuş Türk oyuncudur. Kariyerinde "Kurşun Yarası" dizisindeki Gülsüm karakteriyle tanınmış, "Sakarya Fırat" dizisinde canlandırdığı Küpeli Necla rolüyle büyük başarı yakalamıştır. Eski Kültür ve Turizm Bakanı Fikri Sağlar'ın üvey kızı, merhum sanatçı Mehmet Büyükağaoğlu'nun ise öz kızı olan oyuncu, 2013 yılında rol arkadaşı Kürşat Alnıaçık ile evlenmiştir.