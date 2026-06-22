Sosyetenin ünlü ismi Servet Koçak'ın mirasında kriz büyüyor! Aile mahkemelik oldu: Kardeşlerden Naciye Koçak'a vasi davası

Türkiye'nin bir dönem en zengin kadınları arasında gösterilen sosyetenin tanınmış isimlerinden Servet Koçak'ın 10 Mayıs'ta 89 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından aile içindeki anlaşmazlıklar gündeme gelmeye devam ediyor.

HUSUMETİN TEMELİNDEKİ HUKUKİ SÜREÇ

İddialara göre aile bireyleri arasındaki uzun süredir devam eden husumetin temelinde de bu hukuki süreç yer alıyor. Dava dosyasında Naciye Koçak'ın mali tasarrufları, aile içindeki ilişkileri ve bazı kararlarına ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı belirtildi.

Dosyada dikkat çeken bir diğer iddia ise aileye ait yalıyla ilgili oldu. İddiaya göre yalının icra sürecine kadar sürüklenmesinde Naciye Koçak'ın aldığı kararların etkili olduğu öne sürüldü.