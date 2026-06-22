Sosyetenin ünlü ismi Servet Koçak'ın mirasında kriz büyüyor! Aile mahkemelik oldu: Kardeşlerden Naciye Koçak'a vasi davası
Türkiye'nin bir dönem en zengin kadınları arasında yer alan Servet Koçak'ın 89 yaşındaki vefatının ardından, aile içindeki sular durulmuyor. Koçak'ın gizlice defnedildiğini öne süren kardeşler, bu kez yeğenleri Naciye Koçak’ın akıl sağlığının yerinde olmadığını ve aileye ait yalıyı icralık edecek kadar savurgan davrandığını iddia ederek mahkemeye vasi tayini başvurusunda bulundu.
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- Servet Koçak'ın kardeşleri, 10 Mayıs'ta 89 yaşında vefat eden Koçak'ın kızı Naciye Koçak hakkında vasi atanması talebiyle mahkemeye başvurdu.
- Dava dilekçesinde Naciye Koçak'ın akıl sağlığının yerinde olmadığı ve savurgan davranışlar sergilediği iddia edildi.
- Aileye ait yalının icra sürecine sürüklenmesinde Naciye Koçak'ın aldığı kararların etkili olduğu öne sürüldü.
- Servet Koçak'ın ölümünün aile fertlerinin tamamıyla paylaşılmadığı ve defin işlemlerinin sınırlı sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştirildiği ileri sürüldü.
Türkiye'nin bir dönem en zengin kadınları arasında gösterilen sosyetenin tanınmış isimlerinden Servet Koçak'ın 10 Mayıs'ta 89 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından aile içindeki anlaşmazlıklar gündeme gelmeye devam ediyor.
KARDEŞLERDEN VASİ TAYİNİ DAVASI
Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt'un haberine göre, Servet Koçak'ın kardeşleri, Koçak'ın kızı Naciye Koçak hakkında mahkemeye başvurarak vasi atanmasını talep etti.
Dava dilekçesinde Naciye Koçak'ın akıl sağlığının yerinde olmadığı ve savurgan davranışlar sergilediği yönünde iddiaların bulunduğu öne sürüldü.
HUSUMETİN TEMELİNDEKİ HUKUKİ SÜREÇ
İddialara göre aile bireyleri arasındaki uzun süredir devam eden husumetin temelinde de bu hukuki süreç yer alıyor. Dava dosyasında Naciye Koçak'ın mali tasarrufları, aile içindeki ilişkileri ve bazı kararlarına ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı belirtildi.
Dosyada dikkat çeken bir diğer iddia ise aileye ait yalıyla ilgili oldu. İddiaya göre yalının icra sürecine kadar sürüklenmesinde Naciye Koçak'ın aldığı kararların etkili olduğu öne sürüldü.
VEFAT SÜRECİNE İLİŞKİN ÇARPICI DETAYLAR
Öte yandan dava dosyasında, Servet Koçak'ın vefat sürecine ilişkin de çarpıcı iddiaların yer aldığı belirtildi. Koçak'ın ölümünün aile fertlerinin tamamıyla paylaşılmadığı, defin işlemlerinin sınırlı sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştirildiği ve süreç boyunca farklı açıklamalar yapıldığı ileri sürüldü.
Servet Koçak'ın vefatının ardından ortaya çıkan aile içi anlaşmazlıkların yargıya taşınmasıyla birlikte gözler mahkemeden çıkacak karara çevrildi. Taraflardan konuya ilişkin resmi bir açıklama ise henüz gelmedi.
Servet Koçak kimdir?
1937 doğumlu Servet Koçak, eşi Cevat Koçak'ın vefatının ardından çocukları Naciye, Recai ve Necati arasında yaşanan büyük miras kavgalarıyla gündeme gelen bir aile büyüğüdür. İleri yaşa bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle 89 yaşında hayatını kaybeden Koçak'ın vefatı, aile içindeki gerilimi yeni bir boyuta taşımıştır. Kızı Naciye Koçak'ın, annesinin ölümünü davalık olduğu ağabeylerine haber vermeden gizlice defnetmesi üzerine kardeşler durumu günler sonra öğrenerek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur.