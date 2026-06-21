Karaciğer nakli geçirmişti! Oyuncu Ufuk Özkan'ın son görüntüsü hayranlarını mutlu etti

Ufuk Özkan'ın hastaneden görüntüsü

Ufuk Özkan kimdir?

11 Nisan 1975 Almanya doğumlu Çerkes asıllı Ufuk Özkan, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuş Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur. Özellikle 2009-2011 yılları arasında yayınlanan "Geniş Aile" dizisindeki "Cevahir" karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştır. Nazan Güneş ile olan 17 yıllık evliliğinden Eren adında bir oğlu bulunan ünlü oyuncu, meslektaşı Umut Özkan'ın da ağabeyidir. 2023 yılından itibaren siroz hastalığıyla mücadele eden Özkan, Şubat 2026'da yaklaşık 11 saat süren başarılı bir operasyonla karaciğer nakli olmuş ve tedavisinin ardından taburcu edilmiştir.