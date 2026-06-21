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Karaciğer nakli geçirmişti! Oyuncu Ufuk Özkan'ın son görüntüsü hayranlarını mutlu etti

Karaciğer nakli ameliyatının ardından iyileşme sürecini sürdüren Ufuk Özkan’dan sevindiren haber geldi. Uzun süredir gözlerden uzak olan ünlü oyuncu, oğlu ve kardeşiyle verdiği pozla ortaya çıktı. Özkan’ın sağlıklı ve enerjik görüntüsü hayranlarını sevindirdi.

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Karaciğer nakli geçirmişti! Oyuncu Ufuk Özkan'ın son görüntüsü hayranlarını mutlu etti
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  • Oyuncu Ufuk Özkan, geçirdiği karaciğer nakli ameliyatının ardından iyileşme sürecine devam ediyor.
  • Özkan'ın kardeşi Umut Özkan tarafından paylaşılan aile fotoğrafında 50 yaşındaki oyuncunun sağlıklı ve neşeli görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.
  • Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören Özkan, yaklaşık 8 saat süren başarılı bir nakil operasyonu geçirmiş ve taburcu edilmişti.
  • Özkan'ın oğlu ve kardeşi ile birlikte çektirdiği fotoğraftaki enerjik hali hayranlarından büyük ilgi gördü.
  • Oyuncuya sosyal medyada çok sayıda destek ve geçmiş olsun mesajı geldi.

Bir dönem yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sevenlerini endişelendiren oyuncu Ufuk Özkan, geçirdiği karaciğer nakli ameliyatının ardından iyileşme sürecine devam ediyor.

Ufuk Özkan'ın son hali / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.Ufuk Özkan'ın son hali / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

AYLAR SONRA GELEN GÖRÜNTÜ

Uzun zamandır kameralardan uzak kalan 50 yaşındaki oyuncunun son hali sosyal medyada gündem oldu. Özkan'ın kardeşi Umut Özkan tarafından paylaşılan aile fotoğrafında ünlü oyuncunun sağlıklı ve neşeli görüntüsü dikkat çekti.

Ufuk Özkan, Umut Özkan ve oğluUfuk Özkan, Umut Özkan ve oğlu

OBJEKTİF KARŞISINA GEÇTİ

Oğlu ve kardeşi Umut Özkan ile birlikte objektif karşısına geçen Özkan'ın enerjik hali, hayranlarından büyük ilgi gördü.

Ufuk Özkan ve Umut ÖzkanUfuk Özkan ve Umut Özkan

NE OLMUŞTU?

Karaciğer yetmezliği nedeniyle uzun süre tedavi gören oyuncu, yaklaşık 8 saat süren başarılı bir karaciğer nakli operasyonu geçirmişti. Ameliyatın ardından sağlık durumunun düzelmesiyle taburcu edilen Özkan, doktor kontrolünde tedavisini sürdürmüştü.

Ufuk Özkan ve ailesiUfuk Özkan ve ailesi

ÇOK SAYIDA DESTEK MESAJI

Son görüntüleriyle sağlığına kavuşma yolunda önemli bir aşama kaydettiği görülen oyuncuya sosyal medyada çok sayıda destek ve geçmiş olsun mesajı yağdı. Hayranları, Özkan'ın yeniden eski enerjisine kavuşmasını memnuniyetle karşıladı.

Ufuk Özkan'ın hastaneden görüntüsüUfuk Özkan'ın hastaneden görüntüsü

Ufuk Özkan kimdir?

11 Nisan 1975 Almanya doğumlu Çerkes asıllı Ufuk Özkan, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuş Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur. Özellikle 2009-2011 yılları arasında yayınlanan "Geniş Aile" dizisindeki "Cevahir" karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştır. Nazan Güneş ile olan 17 yıllık evliliğinden Eren adında bir oğlu bulunan ünlü oyuncu, meslektaşı Umut Özkan'ın da ağabeyidir. 2023 yılından itibaren siroz hastalığıyla mücadele eden Özkan, Şubat 2026'da yaklaşık 11 saat süren başarılı bir operasyonla karaciğer nakli olmuş ve tedavisinin ardından taburcu edilmiştir.

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