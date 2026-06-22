Nilsu Berfin Aktaş'tan Blok3 açıklaması: "O şarkılar bana yazılmadı"

Nilsu Berfin Aktaş

"BEN O KADAR ACIMASIZ DEĞİLDİM"

Aradan geçen sürenin ardından Nilsu Berfin Aktaş, Demet Akalın ve Sinan Akçıl'ın programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan oyuncu, Blok3'ün şarkılarıyla ilgili yıllardır konuşulan iddialara son noktayı koydu.

Aktaş, "O şarkılar bana yazılmadı. Çünkü ben o kadar acımasız değildim" diyerek dikkat çeken bir çıkış yaptı. Ünlü oyuncunun sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı açıklamayı Blok3'e gönderme olarak yorumladı.