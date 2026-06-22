Nilsu Berfin Aktaş'tan Blok3 açıklaması: "O şarkılar bana yazılmadı"
Bir dönem magazin gündeminin en çok konuşulan çiftlerinden olan oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ve rapçi Blok3 aşkı yeniden gündemde. Ayrılık sonrası yazdığı şarkılarla dikkat çeken rapçinin eserlerinin kendisine yazıldığı iddialarına yanıt veren Aktaş, "O şarkılar bana yazılmadı" sözleriyle şaşırttı.
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- Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, Demet Akalın ve Sinan Akçıl'ın programında Blok3'ün şarkılarının kendisine yazılmadığını açıkladı.
- Nilsu Berfin Aktaş ile rapçi Blok3'ün ilişkisi Şubat 2024'te Sevgililer Günü döneminde sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıkmıştı.
- Çiftin ilişkisi kıskançlık krizleri nedeniyle sona ermiş ve Blok3 bir sabah aldığı veda mesajıyla ayrıldıklarını anlatmıştı.
- Aktaş 'Ben o kadar acımasız değildim' sözleriyle Blok3'ün şarkılarındaki iddialara yanıt verdi.
- Blok3, ayrılık sonrası kendisinin ve ekibinin her yerden engellendiğini söylemişti.
Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ile rapçi Blok3 adıyla tanınan Hakan Aydın'ın ilişkisi, ilk kez Şubat 2024'te Sevgililer Günü döneminde yaptıkları paylaşımlarla ortaya çıkmıştı.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖREN ÇİFT
Blok3'ün Aktaş ile olan fotoğraflarını paylaşarak takipçilerine "Yengeniz" diye seslenmesi sosyal medyada geniş yankı uyandırmış, ikilinin birlikteliği uzun süre magazin gündeminden düşmemişti.
O dönem ilişkileriyle sık sık konuşulan çift, sosyal medyada büyük ilgi görürken Blok3, ayrılık ihtimaline yönelik yorumlara da iddialı yanıtlar vermişti. Rapçi, ayrıca çok konuşulan "Güzel ve İddialı" şarkısını Nilsu Berfin Aktaş için yazdığını söylediği yönündeki iddialarla gündeme gelmişti.
AYRILIK SÜRECİNE DAİR ÜSTÜ KAPALI AÇIKLAMALAR
Ancak çiftin ilişkisi uzun sürmedi. Magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre ayrılık sürecinde yaşanan bazı kıskançlık krizleri ilişkinin sonunu getirdi. Blok3, daha sonra katıldığı programlarda ayrılık sürecine dair üstü kapalı açıklamalar yaparak bir sabah aldığı veda mesajıyla ilişkilerinin sona erdiğini anlatmıştı.
Ünlü rapçi, kendisinin ve ekip arkadaşlarının her yerden engellendiğini söylemiş, ardından da konuyla ilgili daha fazla konuşmak istemediğini belirterek "Herkes kendi yoluna bakıyor" ifadelerini kullanmıştı.
"BEN O KADAR ACIMASIZ DEĞİLDİM"
Aradan geçen sürenin ardından Nilsu Berfin Aktaş, Demet Akalın ve Sinan Akçıl'ın programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan oyuncu, Blok3'ün şarkılarıyla ilgili yıllardır konuşulan iddialara son noktayı koydu.
Aktaş, "O şarkılar bana yazılmadı. Çünkü ben o kadar acımasız değildim" diyerek dikkat çeken bir çıkış yaptı. Ünlü oyuncunun sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı açıklamayı Blok3'e gönderme olarak yorumladı.
Hakan Aydın (Blok3) kimdir?
Hakan Aydın ya da sahne adıyla Blok3 15 Ağustos 2002'de Gebze'de doğmuştur. Türk rapçi ve söz yazarıdır.
Müzik kariyerine 2021 yılında "WOW" adlı şarkısıyla başlayan ve ilk büyük çıkışını 2022'de "VUR" parçasıyla yakalayan sanatçı, 2023 yılında dijital platformlarda dinlenme rekorları kıran "AFFETMEM" şarkısıyla geniş kitlelerce tanınmıştır. "BAYBAY" ve "YAPTIRICAZ TIRNAKLARINI" gibi hit parçalara imza atan Blok3, 49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Rapçi" ödülünü kazanmış ve 2024 yılında İngiliz rapçi Stefflon Don ile ortak projesi "Habibi"yi yayınlamıştır.