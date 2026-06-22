Ferdi Tayfur’un damadının restoranına yüksek hesap baskını: Arkadaşlık uygulaması tuzağı polise takıldı
Etiler’de ünlü sanatçı Ferdi Tayfur’un damadı Muhammet Aydın’ın sahibi olduğu lüks restorana, arkadaşlık uygulamalarından tanıştıkları erkekleri "yemek yeme" bahanesiyle oyuna getirip fahiş hesap çıkaran bir şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında işletme sahibi Aydın ve kadınların da bulunduğu 11 kişi gözaltına alınırken, olaydan hemen sonra delilleri karartmak amacıyla restorandaki güvenlik kamerası kayıt cihazının söküldüğü ortaya çıktı.
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- Beşiktaş Etiler'de Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın'ın sahibi olduğu restorana arkadaşlık uygulaması üzerinden kadınların yönlendirmesiyle gelen 6 kişinin yüksek hesap şikayeti üzerine operasyon düzenlendi.
- Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri operasyonda 5 kadın, 4 çalışan, organizatör Burak A. ve işletme sahibi Muhammet Aydın olmak üzere toplam 11 şüpheliyi gözaltına aldı ve savcılık kararıyla serbest bırakıldılar.
- Olaydan 1 gün sonra yapılan incelemede restorandaki güvenlik kamera kayıt cihazının sökülmüş olduğu tespit edildi ve Muhammet Aydın hakkında suç delillerini yok etme suçundan işlem yapıldı.
- İşletmede yapılan denetimlerde 7 kişinin sigortasız çalıştığı ve kapalı alanda tütün mamulü tüketildiği belirlendi.
- Güvenlik kamerası görüntülerinde kadınların erkeklerle kahve dükkanında buluştuktan sonra birlikte restorana gittikleri anlar kaydedildi.
Etiler'de Ferdi Tayfur'un damadı 31 yaşındaki Muhammet Aydın'ın sahibi olduğu restorana 'yüksek hesap' operasyonu düzenlendi.
ŞİKAYETİN ARDINDAN HAREKETE GEÇİLDİ
Arkadaşlık uygulaması üzerinden tanıştıkları kadınların yönlendirmesiyle restorana gelen 6 kişinin şikayetinin ardından harekete geçen Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, işletmedeki 5 kadınla 4 çalışanı yakaladı.
Yapılan araştırmalarda organizasyonu yaptığı öne sürülen Burak A. (38) ile işletme sahibi Muhammet Aydın gözaltına alındı. Toplam 11 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.
YEMEK YEME BAHANESİYLE YÜKSEK HESAP TALEBİ
Kadınların erkeklerle kahve dükkanında buluşup sohbet ettikten sonra restorana gittikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Operasyondan 1 gün sonra yapılan incelemelerde restorandaki güvenlik kamerası kayıtlarını yapan cihazın söküldüğü de ortaya çıktı.
Olay, 5 Haziran Cuma günü saat 19.45 sıralarında Beşiktaş Etiler Mahallesi'nde bulunan restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tahir E. (49), Mehmet Halil T. (28), Sinan A. (37), Recep A. (34), Ömer Y. (36) ve Kağan G. (41), arkadaşlık uygulaması üzerinden tanıştıkları kadınların kendilerini yemek yeme bahanesiyle restorana getirdiğini ve burada kendilerinden yüksek hesap talep edildiğini belirterek şikayetçi oldu.
FERDİ TAYFUR'UN DAMADINA GÖZALTI
Konuyla ilgili çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kadınların İrem H. (24), Negın A. S. (27), Selin G. (22), Yasemin A. (24) ve Beyza Gül T. (24) olduğunu belirledi. Kadınların işletme çalışanları Umut E. (27), Barış Ç. (43), Uğur K. (45) ve Ebubekir Ş. (28) ile anlaşmalı hareket ettiği öne sürüldü. Yapılan araştırmalarda olayı organize ettiği belirlenen Burak A. (38) ile Ferdi Tayfur'un damadı ve işletme sahibi olan Muhammet Aydın gözaltına alındı.
GÜVENLİK KAMERASI OLAYDAN 1 GÜN SONRA SÖKÜLDÜ
Olaydan 1 gün sonra görüntü incelemesi için işletmeye giden ekipler, restorandaki güvenlik kamera kayıt cihazının yerinde olmadığını ve kabloların söküldüğünü tespit etti. İşletme çalışanları cihazın arızalandığını ve tamire gönderildiğini öne sürdü. Kayıt cihazının teslim edilmemesi üzerine Muhammet Aydın hakkında 'Suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme' suçundan işlem yapıldı.
SİGORTASIZ ÇALIŞAN 7 KİŞİ
Diğer yandan işletmede yapılan denetimlerde 7 kişinin sigortasız çalıştığı ve kapalı alanda tütün mamulü tüketildiği tespit edildi. Şüphelilerden Muhammet Aydın'ın 9, Burak A.'nın ise poliste daha önceden 2 suç kaydı olduğu öğrenildi. İşletme çalışanlarından Umut E.'nin 'Nitelikli dolandırıcılık', Uğur K.'nin 'Kasten yaralama', İrem H.'nin ise 'Çocuğun kaçırılması ve alıkoyulması' suçundan kaydı bulunduğu belirlendi. Diğer şüphelilerin ise suç kaydının olmadığı öğrenildi.
O ANLAR KAMERADA
Diğer yandan olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, kadınların erkeklerle kahve dükkanında buluştuğu, bir süre sohbet ettiği ve ardından da birlikte restorana doğru yürüdükleri anlar görülüyor.