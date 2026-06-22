Ferdi Tayfur’un damadının restoranına yüksek hesap baskını: Arkadaşlık uygulaması tuzağı polise takıldı

FERDİ TAYFUR'UN DAMADINA GÖZALTI Konuyla ilgili çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kadınların İrem H. (24), Negın A. S. (27), Selin G. (22), Yasemin A. (24) ve Beyza Gül T. (24) olduğunu belirledi. Kadınların işletme çalışanları Umut E. (27), Barış Ç. (43), Uğur K. (45) ve Ebubekir Ş. (28) ile anlaşmalı hareket ettiği öne sürüldü. Yapılan araştırmalarda olayı organize ettiği belirlenen Burak A. (38) ile Ferdi Tayfur'un damadı ve işletme sahibi olan Muhammet Aydın gözaltına alındı.

GÜVENLİK KAMERASI OLAYDAN 1 GÜN SONRA SÖKÜLDÜ Olaydan 1 gün sonra görüntü incelemesi için işletmeye giden ekipler, restorandaki güvenlik kamera kayıt cihazının yerinde olmadığını ve kabloların söküldüğünü tespit etti. İşletme çalışanları cihazın arızalandığını ve tamire gönderildiğini öne sürdü. Kayıt cihazının teslim edilmemesi üzerine Muhammet Aydın hakkında 'Suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme' suçundan işlem yapıldı.

Muhammed Aydın'ın söz konusu lüks restoranı SİGORTASIZ ÇALIŞAN 7 KİŞİ Diğer yandan işletmede yapılan denetimlerde 7 kişinin sigortasız çalıştığı ve kapalı alanda tütün mamulü tüketildiği tespit edildi. Şüphelilerden Muhammet Aydın'ın 9, Burak A.'nın ise poliste daha önceden 2 suç kaydı olduğu öğrenildi. İşletme çalışanlarından Umut E.'nin 'Nitelikli dolandırıcılık', Uğur K.'nin 'Kasten yaralama', İrem H.'nin ise 'Çocuğun kaçırılması ve alıkoyulması' suçundan kaydı bulunduğu belirlendi. Diğer şüphelilerin ise suç kaydının olmadığı öğrenildi.