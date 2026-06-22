2026 Dünya Kupası’nın "yapay zeka" sanılan tribün güzeli itiraf etti: "Türkiye bana şans getirdi"

YAPAY ZEKA İDDİASI

Ancak bu ani şöhret beraberinde ilginç bir tartışmayı da getirdi; pek çok sosyal medya kullanıcısı, genç kadının "fazla kusursuz" hatlara sahip olması nedeniyle bu karelerin gerçeği yansıtmadığını ve tamamen bir yapay zeka (AI) ürünü olduğunu iddia etti.