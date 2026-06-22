2026 Dünya Kupası’nın "yapay zeka" sanılan tribün güzeli itiraf etti: "Türkiye bana şans getirdi"
2026 FIFA Dünya Kupası’ndaki Türkiye-Paraguay karşılaşmasında tribünde kameralara yansıyan Paraguaylı model Daniela Naiel Aguilera Fischer, "fazla kusursuz" bulunan görüntüsü nedeniyle sosyal medyada yapay zeka tartışması başlattı. Kısa sürede "Paraguayita" lakabıyla dünya çapında viral olan ve gerçek bir kişi olduğu sosyal medya videolarıyla kanıtlanan 19 yaşındaki psikoloji öğrencisine, reklam ve dizi sektöründen milyonluk teklifler yağıyor.
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- Paraguay Milli Takımı'nın Türkiye ile oynadığı 2026 FIFA Dünya Kupası maçında tribünde bulunan 19 yaşındaki Paraguaylı model Daniela Naiel Aguilera Fischer, kameralara yansıyan görüntüleriyle sosyal medyada viral oldu.
- Genç modelin kusursuz görünümü nedeniyle sosyal medyada yapay zeka ürünü olduğu iddiaları ortaya atıldı, Aguilera video paylaşarak gerçek bir kişi olduğunu kanıtladı.
- Aguilera, yaşadığı küresel ilginin ardından Türk futbolseverlerin gösterdiği yoğun ilgiye atıfta bulunarak 'Türkiye bana şans getirdi' açıklamasını yaptı.
- Viral olan model, uluslararası moda ve reklam ajanslarından ile dizi yapımcılarından milyonluk proje teklifleri aldığını sosyal medya hesabından doğruladı.
- Psikoloji öğrencisi olan Daniela Naiel Aguilera Fischer, 2022 yılında Miss Teen Paraguay seçilmiş ve Miss Teen Mundial organizasyonunda Paraguay'ı temsil etmiştir.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynanan Türkiye - Paraguay maçı, tribünlerde sıra dışı bir popülarite hikayesine sahne oldu.
BİR GECEDE ÜNLÜ OLDU
Paraguay Milli Takımı'nı desteklemek için tribündeki yerini alan 19 yaşındaki model Daniela Naiel Aguilera Fischer, kameralara yansıyan görüntülerinin ardından internet dünyasında bir gecede viral olmayı başardı. Güzelliğiyle dikkat çeken genç kadının fotoğrafları sosyal medya platformlarında milyonlarca kişiye ulaştı.
YAPAY ZEKA İDDİASI
Ancak bu ani şöhret beraberinde ilginç bir tartışmayı da getirdi; pek çok sosyal medya kullanıcısı, genç kadının "fazla kusursuz" hatlara sahip olması nedeniyle bu karelerin gerçeği yansıtmadığını ve tamamen bir yapay zeka (AI) ürünü olduğunu iddia etti.
"TÜRKİYE BANA ŞANS GETİRDİ"
Kısa sürede dünya genelinde geniş kitleler tarafından tanınan ve "Paraguayita" lakabıyla anılmaya başlanan genç model, hakkında çıkan iddialara sosyal medya hesaplarından yayınladığı videolarla yanıt vererek gerçek bir kişi olduğunu kanıtladı.
Yaşadığı bu beklenmedik ve devasa küresel ilginin ardından samimi bir açıklama yapan Aguilera'nın, özellikle Türk futbolseverlerin kendisine gösterdiği yoğun ilgiye atıfta bulunarak "Türkiye bana şans getirdi" şeklindeki sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
MİLYONLUK PROJE TEKLİFLERİ
Bu küresel popülarite, genç modelin kariyerinde de yepyeni bir dönüm noktası yarattı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda şimdiden pek çok uluslararası moda, reklam ajansı ve dizi yapımcısından milyonluk proje teklifleri aldığını doğrulayan Aguilera'nın hayatı bir anda değişti.
BU İLK DİKKAT ÇEKİŞİ DEĞİL
Aslında bu durum genç ismin tribünlerdeki ilk dikkat çekişi de değil; daha önce Paraguay'ın Nikaragua ile Defensores del Chaco Stadı'nda oynadığı hazırlık karşılaşmasında Paraguay formasıyla verdiği pozlar da sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı.
DANİELA NAİEL AGUİLERA FİSCHER KİMDİR?
Dünyanın konuştuğu gerçek adıyla Daniela Naiel Aguilera Fischer; model kimliğinin yanı sıra influencer olarak içerik üreten ve aynı zamanda üniversitede psikoloji eğitimi alan bir öğrencidir. Paraguay'ın Mariano Roque Alonso kentinde dünyaya gelen, uzun yıllar Limpio'da yaşadıktan sonra şu an yaşamını başkent Asunción'da sürdürüyor. Güzellik yarışması geçmişi bulunan genç model, 2022 yılında "Miss Teen Paraguay" seçilmiş ve ardından düzenlenen "Miss Teen Mundial" organizasyonunda ülkesini uluslararası arenada gururla temsil etmiştir.