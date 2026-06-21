Ünlülerden duygu yüklü Babalar Günü paylaşımları: Hem kutlama hem özlem bir arada I "Babalar dua gibidir görünmese de dokunur evladına"

Kerem Alışık: Baba omzu diye bir yer var... Huzur veren, güven veren, gurur veren, güç veren... Şimdi kalkıp gidemesek de dalıp gidiyoruz baba omuzuna... Ama biliyoruz. Babalar dua gibidir, görünmese de dokunur evladına. Kutlu olsun.

Nilgün Belgün: Babalar Günü kutlu olsun. Attila Belgün... Kuralları olan disipline ve saygıya önem veren bir babaydı. Ben hep "Siz" diye hitab ederdim. Hatta isminin iki 'tt' ile yazılmasını çok önemserdi. Şimdi yanlışlıkla iki 'l' ile yazınca hemen düzelttim. Hayatta olmasa bile bir yerlerden görür diye... Mekanı cennet olsun. Bu fotoğraf Merve'nin babası İlhan Gencer'le nişanlandığımız geceden... Hatta yüzüklerimizi de baba İlham Gencer takmıştı. İki babayı da anmış oldum huzurla uyusunlar. Siyah-beyaz film gibi biraz.