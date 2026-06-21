Ünlülerden duygu yüklü Babalar Günü paylaşımları: Hem kutlama hem özlem bir arada I "Babalar dua gibidir görünmese de dokunur evladına"
Babalar Günü’nde sanat ve magazin dünyasının ünlü isimleri, sosyal medya hesaplarından anlamlı mesajlar yayınladı. Emel Sayın, Kerem Alışık ve Melek Baykal gibi isimler kaybettikleri babalarını özlemle anarken; Yasemin Şefkatli Tatlıses ve Zeynep Sever Demirel ise eşlerinin bu özel gününü paylaştıkları fotoğraflarla kutladı.
Hızlı Özet Göster
- Sanat dünyasından pek çok ünlü isim, sosyal medya hesaplarından Babalar Günü'nü kutladı.
- Yasemin Şefkatli Tatlıses, eşi İdo Tatlıses'in, babası ve kayınbabası İbrahim Tatlıses'in Babalar Günü'nü kutladı.
- Emel Sayın, Kerem Alışık, Gül Sunal, Nilgün Belgün ve Melek Baykal vefat eden babalarını özlemle andı.
- Hülya Koçyiğit, eşi ve çocuklarının Babalar Günü'nü kutlayarak aile fotoğrafı paylaştı.
- Pınar Altuğ ve Zeynep Sever Demirel, sosyal medyadan Babalar Günü mesajı yayınladı.
Sanat dünyasından pek çok isim, sosyal medya hesaplarından yayınladıkları mesajlarla Babalar Gününü kutladı.
Ünlü isimler, babalarıyla birlikte çekilen fotoğraflarını ve bu güne özel mesajlarını takipçileriyle paylaştı. Yapılan paylaşımlarda hem babalara duyulan minnet ve sevgi dile getirildi hem de hayatını kaybeden babalara olan özlem ifade edildi.
Emel Sayın: Başta özlemle andığım babam olmak üzere, hayatımıza sevgileri, emekleri ve fedakarlıklarıyla dokunan tüm babaların günü kutlu olsun.
"İYİ Kİ ONLARIN BABASISIN"
Yasemin Şefkatli Tatlıses, eşi İdo Tatlıses'i paylaştığı kareye şu notu düştü:
"Seni eş olarak çok seviyorum ama çocuklarımızın babası oluşunu izlemek bambaşka bir his... Emir ve Ayel'in gözlerindeki güvenin, kahkahalarının ve mutluluklarının en büyük sebebi sensin. İyi ki onların babasısın. Babalar Günü'n kutlu olsun İdo."
Yasemin Şefkatli Tatlıses, kendi babasının gününü kutlamak için "Ne büyük şans senin kızınım. Babalar Günün kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
Son olarak kayınbabası İbrahim Tatlıses'in gününü kutlayan Şefkatli, "Babalar gününüz kutlu olsun, iyi ki varsınız." sözlerini ifade etti.
Kerem Alışık: Baba omzu diye bir yer var... Huzur veren, güven veren, gurur veren, güç veren... Şimdi kalkıp gidemesek de dalıp gidiyoruz baba omuzuna... Ama biliyoruz. Babalar dua gibidir, görünmese de dokunur evladına. Kutlu olsun.
Gül Sunal: Yumuşacık, sıcacık, asla nasihat etmeyen, çocuklarına yaparak-yaşayarak örnek olan, ailesine değer veren, sevgi dolu bütün babaları kutluyorum.
Nilgün Belgün: Babalar Günü kutlu olsun. Attila Belgün... Kuralları olan disipline ve saygıya önem veren bir babaydı. Ben hep "Siz" diye hitab ederdim. Hatta isminin iki 'tt' ile yazılmasını çok önemserdi. Şimdi yanlışlıkla iki 'l' ile yazınca hemen düzelttim. Hayatta olmasa bile bir yerlerden görür diye... Mekanı cennet olsun. Bu fotoğraf Merve'nin babası İlhan Gencer'le nişanlandığımız geceden... Hatta yüzüklerimizi de baba İlham Gencer takmıştı. İki babayı da anmış oldum huzurla uyusunlar. Siyah-beyaz film gibi biraz.
Pınar Altuğ: Babalar gününüz kutlu olsun.
Melek Baykal: Canım babam, özlemin hiç bitmedi ki... Her Babalar Günü hüzün dolar gönlüme huzurla uyu bir tanem.
Hülya Koçyiğit: Bir yanda yılların birikimi, emeği ve sevgisiyle ailemizin çınarı olan sevgili eşim; diğer yanda sevgiyle, sabırla ve sorumlulukla baba olmanın güzelliğini yaşayan canım evlatlarım… Hayatımdaki bu değerli babaları aynı karede görmek kalbimi mutlulukla dolduruyor. İyi ki varsınız, iyi ki hayatımızdasınız. Başta ailemizdeki babalar olmak üzere, tüm babaların ve baba sevgisini yüreğinde taşıyan herkesin Babalar Günü kutlu olsun.
Zeynep Sever Demirel: Volkan Demirel, iyi ki sen... Seni çok seviyoruz.