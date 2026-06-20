Şükrü Özyıldız’dan ayna pozu: Karın kaslarına yorum yağdı

Ekran kariyerini sürdüren Özyıldız, bu kez rol aldığı projelerden çok fiziksel görünümüyle konuşuldu. Paylaştığı kare, sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Son olarak Kuruluş Orhan dizisinde Flavius karakterine hayat veren Şükrü Özyıldız, Instagram hesabında yeni bir fotoğraf paylaştı. Ayna karşısında çekilen karede oyuncunun fit görünümü dikkat çekti.

TAKİPÇİLERDEN YOĞUN İLGİ

Paylaşımın ardından çok sayıda kullanıcı gönderiye yorum yaptı. Kısa sürede geniş etkileşim alan fotoğraf, sosyal medya platformlarında da konuşulan paylaşımlar arasında yer aldı.

EKRAN BAŞARISININ YANINDA ÖZEL HAYATIYLA DA GÜNDEMDE

Televizyon projelerindeki performansıyla adından söz ettiren Özyıldız, zaman zaman sosyal medya paylaşımları ve özel yaşamına dair gelişmelerle de gündeme geliyor. Son paylaşımı da takipçileri tarafından yakından takip edildi.

FİT GÖRÜNÜMÜ KONUŞULDU

Oyuncunun yayınladığı fotoğrafta atletik yapısı ve belirgin karın kasları öne çıktı. Gönderi, kısa süre içerisinde binlerce beğeni alırken, kullanıcılar tarafından farklı yorumlarla karşılandı.

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ KİMDİR?

18 Şubat 1988 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Şükrü Özyıldız, farklı kültürel kökenlere sahip bir ailede büyüdü. Annesi Rodos göçmeni Rum kökenli, babası ise Trabzonludur. Oyuncunun kendisinden iki yaş küçük bir kız kardeşi bulunmaktadır.

Üniversite eğitimine İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü'nde başlayan Özyıldız, burada bir yıl öğrenim gördü. Daha sonra eğitim hayatında yön değiştirerek yeniden üniversite sınavına girdi ve Ege Üniversitesi İşletme Bölümü'ne kayıt yaptırdı. Eğitim sürecinin bir bölümünü Erasmus programı kapsamında Portekiz'de geçirdi.

Çocukluk yıllarından itibaren dövüş sporlarına ilgi duyan Özyıldız, Portekiz'de bulunduğu dönemde kafes dövüşü organizasyonlarında yer aldı. Bir süre sonra bu sporu bırakan oyuncu, geçmişte yaptığı açıklamalarda enerjisini ve hareketliliğini yoğun çalışma temposuna sahip dizi setlerinde yönlendirdiğini ifade etti.

(Görseller: Takvim foto arşiv)

Sena Demiröz Takvim.com.tr Magazin