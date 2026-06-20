Ünlü türkücü Altunsaray'a trafikte maganda dehşeti: Yapma çocuklar var

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olayda Altunsaray'ın ailesinin de bulunduğu araçta çocuklar da vardı ve bir kadın tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

Türk halk müziği sanatçısı İsmail Altunsaray, Ankara'da yol verme tartışması yaşadığı bir sürücü tarafından evinin önüne kadar takip edildi.

Olayın büyümesi üzerine polis ekiplerine başvuran sanatçının şikâyeti sonrası harekete geçen ekipler, saldırgan tavırlar sergilediği öne sürülen sürücüyü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Altunsaray ile tartışıp takip eden sürücüye gözaltı

YOL VERME TARTIŞMASI TAKİBE DÖNÜŞTÜ

Olay, dün Ankara'da meydana geldi. Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden İsmail Altunsaray, ailesiyle birlikte otomobiliyle seyir halindeyken başka bir sürücüyle yol verme nedeniyle tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından ismi açıklanmayan sürücünün, Altunsaray'ın aracını takip etmeye başladığı öne sürüldü.

EVİN ÖNÜNDE GERGİNLİK YAŞANDI

İddiaya göre takip, Altunsaray'ın evinin bulunduğu noktaya kadar sürdü. Araçtan inen sürücü, sanatçının bulunduğu otomobile yönelerek dışarı çıkmasını istedi. Görüntülerde sürücünün, Altunsaray'ın üzerine yürüdüğü ve kolundan tutarak araçtan indirmeye çalıştığı anlar yer aldı.

AİLEDEN TEPKİ: "ÇOCUKLAR VAR"

Yaşanan gerginlik sırasında Altunsaray kendisini korumaya çalışırken, araçta bulunan bir kadın büyük panik yaşadı. Görüntülere yansıyan seslerde kadının, "Yapma, çocuklar var sakın" diyerek tarafları sakinleştirmeye çalıştığı duyuldu.

ŞİKAYET SONRASI GÖZALTI

Olayın ardından emniyete giderek şikayetçi olan İsmail Altunsaray'ın başvurusu üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Kimliği açıklanmayan sürücü kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Magazin