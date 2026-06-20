Karadeniz’in efsanesi 54 yaşındaki Davut Güloğlu ilk kez dede oldu

"Nurcanım" ve "Katula Katula" gibi hit şarkılarıyla bir döneme damga vuran efsane şarkıcı Davut Güloğlu, bu kez sahne performansıyla değil, aile hayatındaki tatlı bir sürprizle adından söz ettiriyor. Genç kalmayı başaran tarzıyla bilinen ünlü isim, dünyaya gözlerini açan minik torunu Mihra ile çekildiği kareyi paylaşarak takipçilerini sevince boğdu.

KARADENİZ'İN EFSANE İSMİ HAYATININ EN ÖZEL GÜNÜNÜ YAŞADI

Yılların eskitemediği başarılı sanatçı Davut Güloğlu, ömrünün en duygusal ve anlamlı günlerinden birine imza attı. Hareketli şarkıları ve bitmek bilmeyen enerjisiyle hafızalarımızda yer edinen ünlü şarkıcı, ilk kez torun sahibi olmanın heyecanını tattı. Kendisini her zaman genç ve dinamik gören sevenleri, bu sürpriz gelişmeyle hem şaşırdı hem de büyük bir mutluluk yaşadı.

"İLK TORUN, BİR AŞK..." NOTUYLA SOSYAL MEDYA SALLANDI

54 yaşındaki usta müzisyen, yürekleri ısıtan bu eşsiz müjdeyi Instagram hesabı üzerinden takipçilerine duyurdu.

Dünyaya yeni merhaba diyen minik torununu kucağına aldığı o ilk anları takipçileriyle paylaşan Güloğlu, fotoğrafın altına şu duygusal notu düştü:

"İlk torun, bir aşk.. Mihra"

Kısa sürede internet dünyasının en çok konuşulanları arasına giren bu sıcak kare, ünlü sanatçının hayranları tarafından adeta yorum yağmuruna tutuldu.

TEBRİK MESAJLARI ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Davut Güloğlu'nun "dede" olduğunu gören pek çok takipçisi, ünlü şarkıcının hala çok genç görünmesi nedeniyle şaşkınlığını gizleyemedi. Kısa sürede binlerce beğeni alan gönderinin altına, sanatçının hem meslektaşlarından hem de sevenlerinden tebrik ve iyi dilek mesajları çığ gibi yağdı. Mihra bebeğin gelişi, magazin dünyasında haftanın en tatlı ve en çok konuşulan haberi olmayı başardı.

Davut Güloğlu kimdir? Davut Güloğlu, Karadeniz müziğini pop ve folk unsurlarıyla bir araya getiren Türk şarkıcı, besteci ve oyuncudur. "Nurcanım" ve "Katula Katula" gibi hit şarkılarıyla 2000'li yılların başında büyük bir çıkış yakalamış, bu dönemde "Karadeniz'in Ricky Martin'i" olarak anılmıştır. Müzik kariyeri boyunca farklı projelerde yer alan Güloğlu, sahne çalışmaları ve müzik üretimiyle gündemde kalmayı sürdürmektedir.

(Görseller: Sosyal medya)

Sena Demiröz Takvim.com.tr Magazin