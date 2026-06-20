Nişan sonrası Gökhan Özen’den gizemli mesaj: İkinci kutlamayı paylaşacağım

Özen, 2010 yılında Selen Sevigen ile evlenmiş ve 2016 yılında boşanmış, bu evlilikten Ada Deren ve Derin Su adında iki kızı bulunuyor.

Sanatçı, nişan haberini 'Resmen nişanlı' notuyla paylaştı ve takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı aldı.

Gökhan Özen, sevgilisi Naz Canbaz'a evlilik teklif etti ve nişanlandıklarını sosyal medyadan duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Naz Canbaz'a yaptığı evlilik teklifiyle gündeme gelen Özen, mutluluğunu sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşmıştı. Ancak sanatçının son paylaşımında sözünü ettiği "ikinci kutlama sebebi", sevenleri arasında yeni bir merak konusu yarattı.

GÖKHAN ÖZEN'DEN MUTLU HABER

Bir döneme damga vuran hit şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gökhan Özen, müzik çalışmalarına yeniden hız verirken özel hayatında da önemli bir dönemece girdi. Geçen yıl ağustos ayında ilişkisini kamuoyuyla paylaşan Naz Canbaz ile evlilik yolunda ilk adımı atan ünlü sanatçı, sevgilisine romantik bir evlenme teklifinde bulundu.

Canbaz'dan olumlu yanıt alan Özen, bu özel anı sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaşarak mutluluğunu gözler önüne serdi.

NİŞAN MUTLULUĞUNU TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

Ünlü şarkıcı, sevgilisinin parmağındaki tektaş yüzüğün fotoğrafını paylaşırken İngilizce olarak "Resmen nişanlı" notunu düştü. Daha sonra yaptığı başka bir paylaşımda ise "Bu yüzük bir yüzükten fazlası... Bir söz, bir ömür..." ifadelerini kullandı.

Çiftin el ele verdiği pozlar kısa sürede büyük ilgi görürken, sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda tebrik mesajı geldi.

"İKİNCİ KUTLAMA SEBEBİNİ" AÇIKLAYACAK

Kendisine ulaşmaya çalışan dostlarına teşekkür eden Özen, bulunduğu ülke ile Türkiye arasındaki saat farkı nedeniyle bazı aramaları cevaplayamadığını belirtti. Sanatçı paylaşımında, "Birkaç günlüğüne biz bize kalıp çifte kutlama yapmaya geldik" ifadelerine yer verdi.

Özen'in asıl dikkat çeken açıklaması ise henüz paylaşmadığı ikinci kutlama nedeni oldu. Ünlü isim, Türkiye'ye döndükten sonra "ikinci kutlama sebebini" açıklayacağını duyurdu. Bu açıklama sonrası hayranları, söz konusu sürprizin ne olabileceğine dair çeşitli tahminlerde bulunmaya başladı.

İKİNCİ EVLİLİK YOLUNDA

Naz Canbaz ile ilişkisini resmiyete taşımaya hazırlanan Gökhan Özen için bu evlilik gerçekleşirse ikinci nikâh deneyimi olacak. Sanatçı, 2010 yılında Selen Sevigen ile dünyaevine girmiş, çift 2016 yılında anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı.

Özen'in önceki evliliğinden Ada Deren ve Derin Su adında iki kızı bulunuyor. Ünlü şarkıcının hem özel yaşamındaki yeni başlangıcı hem de açıklayacağını duyurduğu sürpriz gelişme, sevenleri tarafından yakından takip ediliyor.

Gökhan Özen kimdir? Türk pop müziğinin tanınan isimlerinden Gökhan Özen, asıl adıyla Ahmet Gökhan Özen, 1979 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Şarkıcılığın yanı sıra söz yazarlığı, bestecilik, aranjörlük ve oyunculuk da yapan Özen, 2000'li yıllarda yayımladığı "Duman Gözlüm", "Aramazsan Arama" ve "Tabir-i Caizse" gibi sevilen parçalarla büyük çıkış yakalayarak geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

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