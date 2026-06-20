Milli Takım vedası sonrası Akçıl'dan sitem dolu sözler: Çok yazık

Sinan Akçıl paylaşımında 'Türkiye için en az 4 yıllık bir su molası, çok yazık' ifadelerini kullandı.

Türkiye, gruptaki ilk maçta Avustralya'ya 2-0 yenilmişti ve ABD ile oynayacağı son maç öncesinde turnuvaya veda etti.

A Milli Futbol Takımı, gruptaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup olarak Dünya Kupası'na veda etti. Avustralya yenilgisinin ardından gelen bu sonuçla birlikte milliler, ABD ile oynayacağı son karşılaşma öncesinde elenirken, turnuvadaki performans futbol kamuoyunda hayal kırıklığı yarattı.

Sanatçının 'Türkler Gidiyor' ifadesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve milli takıma yönelik eleştiriler arttı.

PARAGUAY MAĞLUBİYETİ SONRASI UMUTLAR TÜKENDİ

Dünya Kupası'ndaki ilk sınavında Avustralya'ya 2-0 yenilen A Milli Takım, gruptaki ikinci maçında da Paraguay karşısında sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu sonucun ardından Türkiye, gruptaki son rakibi ABD ile oynayacağı mücadele öncesinde turnuvaya veda etmiş oldu.

Beklentilerin oldukça yüksek olduğu organizasyonda alınan üst üste yenilgiler, futbolseverler arasında büyük üzüntü yarattı.

Milli takımın erken vedasının ardından sosyal medya platformlarında çok sayıda paylaşım yapıldı. Taraftarlar, teknik ekipten oyunculara kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunurken, turnuva öncesi hazırlanan marş da yeniden gündeme geldi.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'nda Paraguay'a 1-0 yenilerek turnuvadan elendi.

Sinan Akçıl'dan Dikkat Çeken Paylaşım

Dünya Kupası öncesinde milli takım için hazırladığı "Türkler Geliyor" marşıyla adından söz ettiren Sinan Akçıl, elenme haberinin ardından sosyal medya hesabından çarpıcı bir mesaj paylaştı.

Milli takım için 'Türkler Geliyor' marşını hazırlayan Sinan Akçıl, sosyal medyadan 'Bilseydim marşın adını Türkler Gidiyor yapardım' paylaşımında bulundu.

Akçıl paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili seyirciler, Türkiye için en az 4 yıllık bir su kesintisi. Çok üzücü. Bunu bilseydim yürüyüşün adını 'Türkler Geliyor' değil 'Türkler Gidiyor' yapardım."

"ÇOK YAZIK" SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Ünlü sanatçının yaptığı paylaşım kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Özellikle "Türkler Gidiyor" ifadesi sosyal medyada çok konuşulurken, milli takımın turnuvaya erken veda etmesine yönelik eleştiriler de yeniden gündeme taşındı.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Magazin