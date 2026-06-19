Ece İrtem soruşturmasında sır perdesi aralanıyor: Vefatında maymun ısırığı iddiası

1991 Sivas doğumlu İrtem, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almış ve televizyon ile tiyatro projelerinde yer almıştı.

Soruşturma kapsamında İrtem'in sağlık geçmişi, kullandığı ilaçlar ve antidepresan kullanımı ile alkol tüketimi iddiaları inceleniyor.

İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun, oyuncunun sol kolundaki yara izlerinin Tayland gezisinde yaşanan maymun ısırığından kaynaklanabileceğini belirterek bu ihtimalin de otopside araştırılmasını talep etti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada ölüm nedeninin kalp krizi olabileceği değerlendirilirken kesin sonuç için Adli Tıp Kurumu'nun otopsi raporu bekleniyor.

İlk değerlendirmelerde kalp krizi üzerinde durulurken, İrtem'in avukatı tarafından yapılan başvuruda Tayland gezisi sırasında yaşandığı öne sürülen bir maymun ısırığının da araştırılması istendi. Otopsi raporunun sonuçları beklenirken, soruşturmanın kapsamı genişletildi.

ECE İRTEM'İN ANİ ÖLÜMÜ GÜNDEMDEKİ YERİNİ KORUYOR

Oyuncu Ece İrtem, 15 Haziran'da İstanbul'daki evinde yaşamını yitirdi. Genç yaşta gelen ölüm haberi sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı. İlk incelemelerde ölümün kalp krizi kaynaklı olabileceği değerlendirilirken, kesin sonucun Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak raporla ortaya çıkacağı belirtildi.

Ece İrtem'in vefatıyla ilgili ilk açıklama avukatından geldi.

İLK AÇIKLAMA AVUKATINDAN GELDİ

İrtem'in vefatının ardından kamuoyuna ilk bilgiyi avukatı Uğur Gökkoyun verdi. Gökkoyun, oyuncunun annesiyle birlikte bulunduğu sırada evinde rahatsızlandığını ve hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölüm nedeninin henüz kesinleşmediğini vurgulayan avukat, soruşturmanın sürdüğünü ve otopsi sonucunun beklendiğini ifade etti.

SAVCILIK SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRDİ

Beklenmedik ölümün ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resmi inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında oyuncunun sağlık geçmişi, kullandığı ilaçlar ve son günlerdeki faaliyetleri mercek altına alındı.

Bazı iddialarda İrtem'in düzenli olarak antidepresan kullandığı ve ölümünden önceki gece alkol tüketmiş olabileceği öne sürüldü. Ancak bu iddiaların doğruluğu konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ANNEYE AİT OLDUĞU İDDİA EDİLEN SÖZLER TARTIŞMA YARATTI

Basında yer alan bazı haberlerde, İrtem'in annesine ait olduğu öne sürülen ifadeler gündeme geldi. Ancak avukat Uğur Gökkoyun bu iddialara itiraz ederek, oyuncunun annesinin olayın ardından ağır bir şok yaşadığını ve sağlık gözetimi altında bulunduğunu belirtti.

Gökkoyun, bu nedenle annenin henüz resmi ifadesinin alınmadığını ve kamuoyunda yer alan bazı açıklamaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

DOSYAYA "MAYMUN ISIRIĞI" İHTİMALİ EKLENDİ

Soruşturmadaki en dikkat çekici gelişme ise bugün savcılığa sunulan yeni dilekçe oldu. Avukat Gökkoyun, oyuncunun sol kolunda üç ayrı yara izi bulunduğunu ve aile üyelerinin bu izlerin Tayland seyahati sırasında yaşanan bir maymun saldırısından kaynaklandığını aktardığını söyledi.

Uzman görüşlerine başvurduklarını belirten Gökkoyun, bazı enfeksiyonların ve özellikle sepsis gibi ciddi komplikasyonların hayati risk oluşturabileceğine dikkat çekti. Bu nedenle otopsi incelemesinde söz konusu ihtimalin de değerlendirilmesi talep edildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İrtem'in yaşamını yitirmeden önceki son görüntüleri de gündeme geldi. Görüntülerde oyuncunun doğum gününde önce annesiyle bir mekanda vakit geçirdiği, ardından bir arkadaşıyla buluştuğu görüldü.

Kalp krizinden ölen oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

Kalp krizinden ölen oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

Güvenlik kamerası kayıtlarında ise akşam saatlerinde annesiyle birlikte yaşadığı binaya giriş yaptığı anlar yer aldı.

TELEVİZYON İZLEYİCİLERİNİN DE TANIDIĞI BİR İSİMDİ

Ece İrtem, oyunculuk kariyerinin yanı sıra televizyon programlarındaki katılımlarıyla da dikkat çekmişti. Bir dönem "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasına katılan oyuncu, yarışmada yedinci soruya kadar ilerlemeyi başarmıştı.

GEÇMİŞTEKİ SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Vefat haberinin ardından İrtem'in daha önce verdiği bir röportajda anlattığı kariyer mücadelesi de sosyal medyada yeniden paylaşıldı. Oyuncu, başarıya ulaşmak için uzun yıllar emek verdiğini ve hiçbir zaman pes etmediğini dile getirmişti.

Ece İrtem kimdir? 14 Haziran 1991'de Sivas'ta dünyaya gelen Ece İrtem, müzik eğitimini Opera ve Şan Ana Sanat Dalı'nda tamamladı. Eğitim hayatı boyunca birçok önemli sanatçıyla çalışma fırsatı buldu ve sahne sanatları alanında kendisini geliştirdi. Çocukluk yıllarında lisanslı atletizmle ilgilenen İrtem, sanatla da erken yaşlarda tanıştı. Okul gösterileri için yazdığı skeçlerle başlayan oyunculuk tutkusu zamanla profesyonel kariyere dönüştü. İstanbul'a taşındıktan sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan İrtem, televizyon ve tiyatro projelerinde yer alarak adını geniş kitlelere duyurdu.

OTOPSİ RAPORU BEKLENİYOR

Ece İrtem'in ölümüne ilişkin tüm soru işaretlerinin, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak detaylı otopsi raporuyla netleşmesi bekleniyor. Kalp krizi, ilaç ve alkol etkileşimi ya da maymun ısırığı kaynaklı olası enfeksiyon gibi ihtimallerin tamamı soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Magazin