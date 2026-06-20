Bodrum’da Kıvanç Tatlıtuğ rüzgarı: Önce jet sörf sonra baba-oğul balık keyfi

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti 2016 yılında Paris'te evlendi ve 2022'de oğulları Kurt Efe dünyaya geldi.

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, oğulları Kurt Efe ile birlikte Bodrum Yalıkavak'ta tatil yaptı.

2016 yılında Paris'te attıkları romantik imza ile hayatlarını birleştiren ve mutlu evliliklerini 2022'de dünyaya gelen oğulları Kurt Efe ile taçlandıran ünlü çift, tatilde de sempatik tavırlarıyla ilgi odağı oldu. Her adımları hayranları tarafından yakından takip edilen ikili, Ege'nin büyüleyici atmosferinde ailece huzurlu bir gün geçirdi.

YALIKAVAK SEMALARINDA JET SÖRF ŞOV

Denize ve su sporlarına olan tutkusuyla tanınan Kıvanç Tatlıtuğ, Bodrum tatilinde de hız kesmedi. Sabahın erken saatlerinde soluğu denizde alan yakışıklı oyuncu, jet sörf tahtasının üzerine çıkarak adeta dalgalara meydan okudu.

Deniz üzerindeki yüksek performansı ve usta manevralarıyla tüm bakışları üzerine çeken Tatlıtuğ, spora olan tutkusunu bir kez daha gözler önüne serdi.

BAŞAK DİZER SAHİLDE DİNGİNLİĞİN TADINI ÇIKARDI

Eşinin adrenalin dolu dakikalarına karşılık Başak Dizer, gün boyu sakinliği tercih etti. Yalıkavak sahillerinde dinlenmeyi seçen güzel stilist, bol bol güneşlenerek sakin bir gün geçirdi. Şıklığı ve formda görüntüsüyle dikkat çeken Dizer, Ege güneşinin ve huzurun tadını doyasıya çıkardı.

KURT EFE'NİN İLK BALIK AVI HEYECANI

Denizdeki sörf mesaisini bitiren Kıvanç Tatlıtuğ, ilerleyen saatlerde rotasını ailesine çevirdi. Günün en özel anları ise ünlü oyuncunun oğlu Kurt Efe ile bir araya geldiği dakikalarda yaşandı. Oğluyla yakından ilgilenen Tatlıtuğ, onunla birlikte sahilde balık tuttu.

Oltalara takılan küçük balıkları büyük bir heyecanla oğlu Kurt Efe'ye gösteren babanın o neşeli halleri, objektiflere sıcak ve unutulmaz kareler olarak yansıdı.

Kıvanç Tatlıtuğ kimdir? Kıvanç Tatlıtuğ, Türk televizyon ve sinema sektöründe uzun yıllardır yer alan oyuncular arasında bulunuyor. 27 Ekim 1983 tarihinde Adana'da doğan Tatlıtuğ, kariyerine modellik alanında başladı. 2002 yılında Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçilen isim, aynı yıl Best Model of the World unvanını kazanarak uluslararası düzeyde tanınmaya başladı. Modellik kariyerinin ardından oyunculuğa yönelen Tatlıtuğ, ilk yıllarında yer aldığı projelerle dikkat çekti. Oyuncu, özellikle "Gümüş", "Menekşe ile Halil" ve "Aşk-ı Memnu" dizilerindeki rolleriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Daha sonra farklı televizyon dizileri ve sinema filmlerinde görev alarak kariyerini sürdürdü. Özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen Tatlıtuğ, stil danışmanı Başak Dizer ile 2016 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te evlendi. Çiftin Kurt Efe adını verdikleri oğulları ise 2022 yılında dünyaya geldi.

(Görseller: Sosyal medya)

Sena Demiröz Takvim.com.tr Magazin