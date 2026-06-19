Hande Doğandemir evleniyor! Emre İzer ile kışa düğün var

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Hande Doğandemir, bir derginin partisinde zayıflamasıyla dikkat çekti ve hayranlarını endişelendirdi.

Doğandemir, bağırsaklarında yapısal bir sorun nedeniyle ciddi bir rahatsızlık geçirdiğini ve zorunlu bir diyet uyguladığını açıkladı.

Sevgilisi Emre İzer'den evlenme teklifi alan Doğandemir, kış aylarında düğün yapmayı planladıklarını belirtti.

TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre: ünlü oyuncu Hande Doğandemir, önceki gün bir derginin partisinde boy gösterdi. Son dönemde gözle görülür derecede zayıflamasıyla dikkat çeken ve hayranlarını endişelendiren oyuncu, basın mensuplarının sorularını içtenlikle yanıtlarken hem gizemli hastalığını itiraf etti hem de sevgilisi Emre İzer ile olan ilişkisine dair flaş evlilik müjdesini verdi.

Fotoğraflar: Sosyal medya "ÇOK CİDDİ BİR RAHATSIZLIK GEÇİRDİM" Davette kusursuz fiziğiyle boy gösteren ancak aşırı kilo kaybı gözlerden kaçmayan Hande Doğandemir, zayıflamasının estetik ya da keyfi bir diyetle ilgili olmadığını açıkladı.