Hande Doğandemir evleniyor! Emre İzer ile kışa düğün var
Ünlü oyuncu Hande Doğandemir, katıldığı bir davette hem zayıflığının arkasındaki ciddi sağlık sorununu paylaştı hem de sevgilisi Emre İzer ile olan evlilik planlarını açıkladı. Geçtiğimiz aylarda evlenme teklifi alan güzel oyuncu, hayranlarının merakla beklediği düğün tarihi için "Kışa bakalım" diyerek yeşil ışık yaktı.
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- Hande Doğandemir, bir derginin partisinde zayıflamasıyla dikkat çekti ve hayranlarını endişelendirdi.
- Doğandemir, bağırsaklarında yapısal bir sorun nedeniyle ciddi bir rahatsızlık geçirdiğini ve zorunlu bir diyet uyguladığını açıkladı.
- Sevgilisi Emre İzer'den evlenme teklifi alan Doğandemir, kış aylarında düğün yapmayı planladıklarını belirtti.
TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre: ünlü oyuncu Hande Doğandemir, önceki gün bir derginin partisinde boy gösterdi. Son dönemde gözle görülür derecede zayıflamasıyla dikkat çeken ve hayranlarını endişelendiren oyuncu, basın mensuplarının sorularını içtenlikle yanıtlarken hem gizemli hastalığını itiraf etti hem de sevgilisi Emre İzer ile olan ilişkisine dair flaş evlilik müjdesini verdi.
"ÇOK CİDDİ BİR RAHATSIZLIK GEÇİRDİM"
Davette kusursuz fiziğiyle boy gösteren ancak aşırı kilo kaybı gözlerden kaçmayan Hande Doğandemir, zayıflamasının estetik ya da keyfi bir diyetle ilgili olmadığını açıkladı.
Yaşadığı zorlu süreci ilk kez anlatan oyuncu, "Çok ciddi bir rahatsızlık geçirdim. Bağırsaklarımda yapısal bir sorun var. Daha önce de aynı şeyi yaşamıştım. Birçok şeyi hayatımdan keserek sıkı bir diyet yapmam gerekti. O yüzden zayıfladım" sözleriyle sağlığına kavuşmak için mecburi bir beslenme düzenine geçtiğini belirtti.
"KISMET YAZA DEĞİL DE KIŞA BAKALIM"
Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Emre İzer'den romantik bir evlenme teklifi alan ve ilişkisini dolu dizgin sürdüren Doğandemir, magazin muhabirlerinin "Nikah masasına ne zaman oturacaksınız?" sorusuna da heyecan verici bir yanıt verdi.
İş yoğunluğundan dert yanan ünlü oyuncu, "Çalışmaktan pek vaktimiz olmuyor. Acelemiz de yok, her şey çok yolunda ve güzel gidiyor. Kısmet yaza değil de kışa bakalım" diyerek kış aylarında bir düğün yapabileceklerinin sinyalini verdi.