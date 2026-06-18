Mahmut Orhan'ın tekne manevrası Rus sevgilisinin dengesini bozdu!

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster DJ Mahmut Orhan, Rus model sevgilisi Daria Lakubchik ile Marmaris'te tatil yaparken magazin gündemine oturdu.

Çift, Ege koylarında tekne turu yaparak denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Daria Lakubchik, tatil anılarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Mahmut Orhan'ın dümendeyken yaptığı ani manevra, sevgilisi Daria'nın dengesini kaybetmesine neden oldu.

Sosyal medyada paylaşılan video, kullanıcılar tarafından esprili yorumlarla karşılandı.

Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan, bir süredir gözlerden uzak ama dolu dizgin aşk yaşadığı 22 yaşındaki Rus model sevgilisi Daria Lakubchik ile yeniden magazin gündemine oturdu.

Fotoğraflar: Sosyal medya Konserlerinde kendisini bir an olsun yalnız bırakmayan güzel modelle birlikte bu kez rotayı Marmaris'e çeviren ünlü DJ, çıktıkları tekne turunda Ege koylarının, denizin ve güneşin tadını çıkardı.