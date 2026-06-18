Mahmut Orhan'ın tekne manevrası Rus sevgilisinin dengesini bozdu!
Ünlü DJ Mahmut Orhan, Rus model sevgilisi Daria Lakubchik ile çıktığı Marmaris tatilinde beklenmedik bir olay yaşadı. Ege koylarında tekne turu yapan ikiliden Mahmut Orhan'ın dümendeyken yaptığı ani manevra, sevgilisinin dengesini kaybetmesine neden oldu. O anlar sosyal medyada esprili yorumlara yol açtı.
Hızlı Özet Göster
- DJ Mahmut Orhan, Rus model sevgilisi Daria Lakubchik ile Marmaris'te tatil yaparken magazin gündemine oturdu.
- Çift, Ege koylarında tekne turu yaparak denizin ve güneşin tadını çıkardı.
- Daria Lakubchik, tatil anılarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
- Mahmut Orhan'ın dümendeyken yaptığı ani manevra, sevgilisi Daria'nın dengesini kaybetmesine neden oldu.
- Sosyal medyada paylaşılan video, kullanıcılar tarafından esprili yorumlarla karşılandı.
Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan, bir süredir gözlerden uzak ama dolu dizgin aşk yaşadığı 22 yaşındaki Rus model sevgilisi Daria Lakubchik ile yeniden magazin gündemine oturdu.
Konserlerinde kendisini bir an olsun yalnız bırakmayan güzel modelle birlikte bu kez rotayı Marmaris'e çeviren ünlü DJ, çıktıkları tekne turunda Ege koylarının, denizin ve güneşin tadını çıkardı.
Tatilde su sporlarına da büyük ilgi gösteren Daria Lakubchik, keyifli anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Rus model, o anları "Haydi bu video için birlikte bir başlık yazalım" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.
Söz konusu videoda Mahmut Orhan'ın dümendeyken yaptığı ani manevranın sevgilisinin dengesini kaybetmesine neden olduğu görüldü.
SOSYAL MEDYADA ESPRİLİ YORUM YAĞDI
Rus modelin dengesini kaybettiği o anların videosu kısa sürede sosyal medyada yayılırken, kullanıcılardan da esprili yorumlar gecikmedi.
Çiftin videosunun altına gelen çok konuşulan yorumlardan bazıları şunlar oldu:
- "Erkolara güvenince benim son"
- "Oysa ki herkes düşürür sevdiğini."
- "Nazar diyelim"
- "Ben düşerken yükseklerden uçurumlara"
- "Bir o yana bir bu yana yatma şaşkın"