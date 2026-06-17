"ÇOK CİDDİ BİR HASTALIKLA YAŞAM MÜCADELESİ VERİYORUM"

Ödülünü aldıktan sonra mikrofon başına geçen Gül Onat, yaşadığı süreci şu sözlerle dile getirdi:

Çok iyi olmadığım için herkesin ismini saymak isterdim ama... Ben uzun zamandır yaşam mücadelesi veriyorum. Maalesef çok ciddi bir hastalıkla... Onun için konuşmamı fazla uzatamayacağım, beni affedersiniz değil mi?