"Uzun zamandır yaşam mücadelesi veriyorum" Ödül törenine katılan Gül Onat'tan sağlık durumu açıklaması
Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Perihan karakteriyle hafızalara kazınan Gül Onat, bir süre önce pankreas kanseriyle mücadele ettiğini açıklamıştı. Onat, onur ödülüne layık görüldüğü törende duygusal bir konuşma yaptı. Konuşmakta güçlük çeken 72 yaşındaki sanatçı, sahnede "Uzun zamandır yaşam mücadelesi veriyorum" diyerek, son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
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- Oyuncu Gül Onat, 13. Uluslararası Yeni Tiyatro Emek ve Başarı Ödülleri töreninde 'Onur Ödülü'ne layık görüldü.
- Pankreas kanseri tedavisi gören Onat, sağlık durumu nedeniyle konuşmakta güçlük çektiğini belirtti.
- Onat, ödül töreninde yaptığı konuşmada ciddi bir hastalıkla yaşam mücadelesi verdiğini ifade etti.
- Sanatçı, Mayıs ayında tedavi sürecinde bir hafta içinde üç operasyon geçirdiğini açıklamıştı.
- Gül Onat, sağlık durumu hakkında takipçilerine hastaneden video ile bilgi vermişti.
Pankreas kanseri tedavisi gören oyuncu Gül Onat, 13. Uluslararası Yeni Tiyatro Emek ve Başarı Ödülleri törenine katıldı. Gecede "Onur Ödülü"ne layık görülen 72 yaşındaki sanatçı, sahnede sağlık durumuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Hastalığı ve tedavi süreci nedeniyle konuşmakta güçlük çektiğini belirten Onat, konuşmasını kısa tutmak zorunda kaldığını ifade etti.
"ÇOK CİDDİ BİR HASTALIKLA YAŞAM MÜCADELESİ VERİYORUM"
Ödülünü aldıktan sonra mikrofon başına geçen Gül Onat, yaşadığı süreci şu sözlerle dile getirdi:
Çok iyi olmadığım için herkesin ismini saymak isterdim ama... Ben uzun zamandır yaşam mücadelesi veriyorum. Maalesef çok ciddi bir hastalıkla... Onun için konuşmamı fazla uzatamayacağım, beni affedersiniz değil mi?
Usta oyuncu, bu sözlerinin ardından salondakilerden yoğun alkış aldı ve konuşmasını tamamlayarak sahneden ayrıldı.
MAYIS AYINDA ÜÇ OPERASYON GEÇİRMİŞTİ
Gül Onat, geçtiğimiz mayıs ayında tedavi gördüğü hastane odasından bir video yayınlayarak sağlık durumu hakkında takipçilerine bilgi vermişti. Tedavi sürecinin zorlu geçtiğini belirten usta oyuncu, bir hafta içerisinde üç kez operasyon geçirdiğini açıklamış ve sevenlerinden dua istemişti.