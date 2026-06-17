Kıvanç Tatlıtuğ ve genç yetenek Zayn Sofuoğlu'nun adrenalin dolu anları! "Lütfen bana acı!" diyerek sitem etti

Paylaşıma ilk yorum yapan isimlerden biri de Kıvanç Tatlıtuğ oldu. Ünlü oyuncu, Zayn'a olan sevgisini "Adamım Zayn" notuyla dile getirerek genç yeteneğe desteğini gösterdi.

İkilinin pistte yaşadığı eğlenceli anlar, Zayn Sofuoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaşıldı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan görüntüler sosyal medyada viral oldu.

KÜÇÜK ZAYN'LE BENZERLİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medya kullanıcıları da görüntülere yoğun ilgi gösterdi. Paylaşımın altına, "Aman Zayn, Kıvanç bize lazım", "Videonun aurası inanılmaz" ve "Çok benziyorlar, bana mı öyle geliyor?" şeklinde çok sayıda yorum yapıldı.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Zayn Sofuoğlu'nun bir araya geldiği görüntüler, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan içerikleri arasında yer aldı.

Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin