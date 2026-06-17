Kıvanç Tatlıtuğ ve genç yetenek Zayn Sofuoğlu'nun adrenalin dolu anları! "Lütfen bana acı!" diyerek sitem etti
Hız tutkusuyla tanınan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, dünya şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun Sakarya Akyazı'daki pistinde, direksiyon başındaki hünerleriyle dünyayı kendine hayran bırakan küçük Zayn Sofuoğlu’nun aracına yolcu oldu. Zayn'ın sürüş öncesi kendisine "Lütfen bana acı" diyerek esprili bir dille takılan Tatlıtuğ'un adrenalin dolu anları sosyal medyada büyük ilgi görürken, ikilinin bir araya geldiği videoya "Aura inanılmaz" yorumları yağdı.
Hızlı Özet Göster
- Kıvanç Tatlıtuğ, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Kenan Sofuoğlu'nun pistinde genç yarışçı Zayn Sofuoğlu'nun kullandığı araçta yolcu koltuğunda yer aldı.
- Tatlıtuğ, Zayn Sofuoğlu'na 'Lütfen bana acı' diyerek genç sporcunun tek teker yapma yeteneğine atıfta bulundu.
- Zayn Sofuoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ ile pistte geçirdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
- Kıvanç Tatlıtuğ, paylaşıma 'Adamım Zayn' yorumuyla destek verdi.
- Sosyal medya kullanıcıları, Kıvanç Tatlıtuğ ile Zayn Sofuoğlu arasındaki fiziksel benzerliğe dikkat çekti.
Ekranların sevilen oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez direksiyon başında değil, yolcu koltuğunda adrenalin dolu anlar yaşadı.
ESPRİLİ SÖZLERİYLE YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ
Hız tutkusuyla bilinen ünlü oyuncu, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde motor sporlarının efsane isimlerinden Kenan Sofuoğlu'nun pistinde genç yetenek Zayn Sofuoğlu ile bir araya geldi.
Henüz küçük yaşına rağmen sürüş kabiliyetiyle dikkat çeken Zayn Sofuoğlu'nun aracına konuk olan Tatlıtuğ, genç sporcunun performansını uzun zamandır takip ettiğini söyledi. Zayn'ın sosyal medyada paylaşılan videolarını yakından izlediğini belirten ünlü oyuncu, esprili sözleriyle yüzleri güldürdü.
"LÜTFEN BANA ACI"
Zayn Sofuoğlu'na hitaben konuşan Kıvanç Tatlıtuğ, "Türkiye'nin motor sporlarındaki en yetenekli ve en genç sporcularının başında geliyorsun. Ama ben bunun tek teker yaptığını da gördüm, babanın bunun ne kadar zor olduğunu söylediğini de biliyorum. Yani her şeye vakıfım. Lütfen ama lütfen bana acı" ifadelerini kullandı.
İLK YORUM TATLITUĞ'DAN GELDİ
İkilinin pistte yaşadığı eğlenceli anlar, Zayn Sofuoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaşıldı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan görüntüler sosyal medyada viral oldu.
Paylaşıma ilk yorum yapan isimlerden biri de Kıvanç Tatlıtuğ oldu. Ünlü oyuncu, Zayn'a olan sevgisini "Adamım Zayn" notuyla dile getirerek genç yeteneğe desteğini gösterdi.
KÜÇÜK ZAYN'LE BENZERLİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Sosyal medya kullanıcıları da görüntülere yoğun ilgi gösterdi. Paylaşımın altına, "Aman Zayn, Kıvanç bize lazım", "Videonun aurası inanılmaz" ve "Çok benziyorlar, bana mı öyle geliyor?" şeklinde çok sayıda yorum yapıldı.
Kıvanç Tatlıtuğ ile Zayn Sofuoğlu'nun bir araya geldiği görüntüler, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan içerikleri arasında yer aldı.