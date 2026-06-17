Eski fotoğraflarını paylaşan kişiye acımadı! Oyuncu Beyza Gümülcine soluğu adliyede aldı

GEÇMİŞİ HATIRLATAN FOTOĞRAFA CEZA

Gümülcine mankenlik yaptığı döneme ait fotoğrafların Gökçe İ. (28) tarafından paylaşıldığını görünce şikayetçi oldu. Genç oyuncu, savcılığa sunduğu dilekçesinde, özel fotoğraflarının şüpheli kişi tarafından sosyal medyada rızası dışında paylaşıldığını belirtti.