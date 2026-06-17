Eski fotoğraflarını paylaşan kişiye acımadı! Oyuncu Beyza Gümülcine soluğu adliyede aldı
Mankenlik yaptığı döneme ait eski fotoğraflarının sosyal medyada rızası dışında paylaşıldığını gören oyuncu Beyza Gümülcine, savcılığa suç duyurusunda bulundu. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonucunda, oyuncunun özel fotoğraflarını izinsiz paylaşarak "özel hayatın gizliliğini ihlal eden" Gökçe İ. isimli şüpheli, hapis cezasına çarptırıldı.
Hızlı Özet Göster
- Oyuncu Beyza Gümülcine, eski fotoğraflarını sosyal medyada izinsiz paylaşan Gökçe İ. hakkında suç duyurusunda bulundu.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gökçe İ. hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal suçu'ndan 5 yıl hapis istemiyle dava açtı.
- İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, Gökçe İ.'yi 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.
- Beyza Gümülcine, kendisinin mankenlik dönemine ait özel fotoğraflarının rızası dışında paylaşıldığını belirtti.
- Mahkeme, şüpheli Gökçe İ.'nin savunmasını dinledikten sonra kararını verdi.
Uzun süredir oyunculuk yapan Beyza Gümülcine, geçtiğimiz yıl sosyal medyada eski fotoğraflarını görünce sinirlendi.
GEÇMİŞİ HATIRLATAN FOTOĞRAFA CEZA
Gümülcine mankenlik yaptığı döneme ait fotoğrafların Gökçe İ. (28) tarafından paylaşıldığını görünce şikayetçi oldu. Genç oyuncu, savcılığa sunduğu dilekçesinde, özel fotoğraflarının şüpheli kişi tarafından sosyal medyada rızası dışında paylaşıldığını belirtti.
HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI
Günaydın'dan Armağan Yılmaz'ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın ardından şüpheli Gökçe İ. hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal suçu' kapsamında 5 yıl hapis istemiyle dava açıldı.
1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI
Mahkeme İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Yapılan savunmaların ardından mahkeme heyeti dosyayı karara bağladı. Mahkeme Gökçe İ.'yi 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.
Beyza Gümülcine kimdir?
Tiyatro kökenli oyuncu Beyza Gümülcine, kariyerine tiyatro sahnelerinde sergilediği performanslarla başlamış, ardından bir pırlanta reklamında ve şarkıcı Sinan Akçıl'ın "Anlatamam" isimli klibinde rol alarak dikkatleri üzerine çekmiştir. Başarılı oyuncu, "Yeraltı" dizisinde Avukat Hande karakterini canlandırarak televizyon ekranlarında boy göstermektedir.