Türkan Şoray'ı Yeşilçam'a o adım attırdı: Oyuncu Emel Yıldız hayatını kaybetti

TÜRKAN ŞORAY'I YEŞİLÇAM'A ADIM ATTIRDI



Ailesi ile birlikte 1 yaşındayken Türkiye'ye gelerek İstanbul'un Karagümrük semtine yerleşen ve ortaokuldan sonra usta müzisyenlerden çeşitli dersler alarak sahneye çıkan Emel Yıldız, 1959'da Feryat isimli filmle sinema oyunculuğuna başlar ve birçok filmde rol alır.

Türkan Şoray, o dönem oturdukları Karagümrük'teki ev sahiplerinin kızı olan Emel Yıldız ile Beyoğlu'ndaki bir film setine bir gün beraber gider ve Yeşilçam'a adım atar.

Oyunculuk kariyerinin ardından yıllar sonra televizyon ekranlarına hayvansever olarak çıkan Emel Yıldız, Panter Emel adıyla tanınır.

Emel Yıldız, Türk sinema tarihine adını yazdırmış eski bir Yeşilçam oyuncusu, köşe yazarı ve Türkiye'nin en tanınmış hayvan hakları savunucularından biridir. Kamuoyunda daha çok "Panter Emel" lakabıyla tanınmaktadır. 16 Haziran 2026 tarihinde 85 yaşında hayatını kaybetmiştir.

Ebru Bektaş Takvim.com.tr Magazin