Türkan Şoray'ı Yeşilçam'a o adım attırdı: Oyuncu Emel Yıldız hayatını kaybetti
Türk sinema tarihinin önemli isimlerinden Türkan Şoray’ın Yeşilçam’a adım atmasında da etkili olan “Panter Emel” olarak bilinen Yeşilçam oyuncusu Emel Yıldız 85 yaşında hayatını kaybetti. Yıldız’ın yarın öğle namazına müteakip Fatih Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi. Sanatçının vefat haberini oyuncu Tuna Arman sosyal medya hesabından duyururken, Yıldız’ın 40 gün önce kızını kaybettiği bilgisi de kamuoyuyla paylaşıldı.
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- Kamuoyunda 'Panter Emel' lakabıyla bilinen oyuncu Emel Yıldız 85 yaşında hayatını kaybetti.
- Emel Yıldız'ın cenaze namazı yarın öğle vakti Fatih Camii'nde kılınacak.
- Yıldız, 40 gün önce kızı Elif Sofya'yı kaybetmişti.
- Emel Yıldız, 1959 yılında Feryat filmiyle Yeşilçam'da oyunculuğa başlamış ve birçok filmde rol almıştı.
- Türkan Şoray, Emel Yıldız ile birlikte Beyoğlu'ndaki bir film setine giderek Yeşilçam'a adım atmıştı.
Kamuoyunda 'Panter Emel' lakabıyla bilinen oyuncu Emel Yıldız hayatını kaybetti. 85 yaşında olan Yıldız'ın yarın öğle namazında Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
Oyuncu Emel Yıldız hayatını kaybetti. Kamuoyunda 'Panter Emel' lakabıyla bilinen Yıldız'ın ölümüne ilişkin sanal medya hesabından açıklamada bulunan oyuncu Tuna Arman, "Panter Emel kaybettik. Yarın öğlen namazı Fatih Camii'nden uğurlayacağız. 40 gün önce kızını kaybetti.. Hep sevinin derdin Emel abla, gittiğini duyunca çok üzgünüm çok" dedi.
85 yaşında hayatını kaybeden Emel Yıldız'ın, yarın öğle namazında Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
40 GÜN ÖNCE EVLADINI KAYBETMİŞTİ
Bir dönem Yeşilçam'da sinema oyunculuğu da yapan Yıldız'ın 40 gün önce de kızı Elif Sofya'yı kaybettiği öğrenildi.
TÜRKAN ŞORAY'I YEŞİLÇAM'A ADIM ATTIRDI
Ailesi ile birlikte 1 yaşındayken Türkiye'ye gelerek İstanbul'un Karagümrük semtine yerleşen ve ortaokuldan sonra usta müzisyenlerden çeşitli dersler alarak sahneye çıkan Emel Yıldız, 1959'da Feryat isimli filmle sinema oyunculuğuna başlar ve birçok filmde rol alır.
Türkan Şoray, o dönem oturdukları Karagümrük'teki ev sahiplerinin kızı olan Emel Yıldız ile Beyoğlu'ndaki bir film setine bir gün beraber gider ve Yeşilçam'a adım atar.
Oyunculuk kariyerinin ardından yıllar sonra televizyon ekranlarına hayvansever olarak çıkan Emel Yıldız, Panter Emel adıyla tanınır.
Emel Yıldız, Türk sinema tarihine adını yazdırmış eski bir Yeşilçam oyuncusu, köşe yazarı ve Türkiye'nin en tanınmış hayvan hakları savunucularından biridir. Kamuoyunda daha çok "Panter Emel" lakabıyla tanınmaktadır. 16 Haziran 2026 tarihinde 85 yaşında hayatını kaybetmiştir.