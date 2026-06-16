Özcan Deniz açtı ağzını yumdu gözünü! Ercan Deniz'e şok suçlamalar: 1 milyar paramı yedi
Sanatçı Özcan Deniz, yıllardır birlikte çalıştığı ve bir süredir aralarının açık olduğu ağabeyi Ercan Deniz'e yönelik sert suçlamalarda bulundu. Maddi ve manevi olarak büyük zarara uğratıldığını öne süren Deniz, 35 yıllık emeğinin karşılığını almak için dava açacağını açıkladı. Ağabeyinin sahte imzalarla şirket devraldığını, eserlerini değerinin çok altında sattığını ve 1 milyar TL'yi aşan mal varlığının üzerine çöktüğünü iddia eden ünlü sanatçı, "Benden aldığı ne varsa geri alacağım" diyerek hukuk mücadelesi başlattığını duyurdu.
Hızlı Özet Göster
- Özcan Deniz, abisi Ercan Deniz'e karşı dava açacağını ve 35 yıldır süren maddi sömürü nedeniyle ağır bedel ödediğini açıkladı.
- Özcan Deniz, abisinin toplam değeri 1 milyar TL'yi aşkın mal ve parasını aldığını veya yok ettiğini iddia etti.
- Ercan Deniz'in Özcan Deniz'e ait filmleri ve şarkıları değerinin 20 kat altına Avşar Film ve Avrupa Müzik'e sattığı öne sürüldü.
- Özcan Deniz, abisinin sahte imzalarla şirketi üzerine devraldığını ve 30 milyona yakın icra borcu bıraktığını belirtti.
- Özcan Deniz, abisinden aldığı veya çalınan her şeyi geri almak için hukuki süreç başlatacağını duyurdu.
Sanatçı Özcan Deniz, bir süredir arasının bozuk olduğu abisi Ercan Deniz'e karşı hukuk mücadelesi başlatıyor.
GERÇEK YÜZÜNÜ GÖSTERECEĞİM
Günaydın'dan Sinan Özedincik'in haberine göre, yıllar sonra suskunluğunu bozan sanatçı, başta abisi olmak üzere çok güvendiği ailesinin kendisine ağır bedel ödettiklerini, ancak artık açacağı davalarla abisinin gerçek yüzünü göstereceğini söyledi.
İşte Özcan Deniz'in anlattıkları...
"AİLE DEĞİL, ŞEBEKE GİBİLER"
Ben maddi manevi çok ağır bir bedel ödedim. 35 yıllık bir bedel bu. Kısmen benim hatamdı. Güvendim, ailem diye bütün her şeyimi önlerine serdim ama maalesef ağır bir şekilde dolandırıldım. Ve son kertede yakamdan düşsünler diye çok ağır bir bedel ödedim. Fakat bu bedeli hakları zannetmeye başladılar. Hatta "Eksik verdin fazlasını ver" demeye başladılar. Dur noktaları olmayan, kontrolsüz bir şebeke var karşımda...
Kendilerini öyle küçük düşürdüler ki, yeryüzünde hiçbir kardeşin hiçbir kardeşe yapmayacağı, hiçbir ailenin hiçbir evladına yapmayacağı öyle hareketler sergilediler ki, daha fazla rezil olmasınlar diye elimde avucumda ne biriktirdiysem her şeyi verdim. Ama çoğunu da yemiş bitirmişler. Bir o kadar da borç ödedim.
Ancak bedelini ödemiş olmama rağmen bir sürü fırıldak peşindeler. Hâlâ para koparmaya çalışıyorlar. 35 yıllık alın terim gitti. Ama artık bir dakikalık alın terim dahi bunlara gitmeyecek. Buna ant içtim. Evladımın hakkıdır. Benden bugüne kadar çaldığı, aldığı ne varsa hepsini geri alacağım.
"DALAVERİCİ BİR ADAM"
Gırtlağına kadar suça batmış, dalavereci bir adam. Artık kardeş sıfatında değil. O yüzden madem bedelini ödedim gitmiyorsunuz, o zaman o bedeli geri ödeyin öyle gitmeyin modundayım. Karşı davalarla haklı olduğumu ve aynı zamanda gerçekte kim olduğunu insanlara göstereceğim.
Abim kendini piyasada parasız pulsuz gösteriyor, 'Bütün paramı Özcan aldı, beni ortada bıraktı, param yok, ondan alın' hikayeleri anlatıyor. Sahte imzalarla şirketi üzerine devraldı. Her yeri pislik, her yeri bataklık. Ama bütün borçlarını ödeyecek, hayatımdan defolup gidecek. Bunu yapmazsa onu güzel günler beklemiyor.
1 MİLYAR LİRAMIN ÜSTÜNE YATTI
Bu sürecin sonunda oturduğum evi bana verdi. Zaten benim hakkım olan, benim finansımla inşa ettirdiği evi... Ama bunun karşılığında toplam değeri 1 milyar TL'yi aşkın mal ve parayı benden aldı, yok etti ya da gömdü. Lastikçi, galerici vs, benim hiç işimin olmadığı insanlara borçlar takmış ve bu insanları malımın üstüne icra yaptırtıp, bana öyle devretmiş. 30 milyona yakın bir icra ile beni baş başa bıraktı, evimi de aldırmaya çalışıyor. Tabii ki başaramayacak.
"BÜTÜN ESERLERİMİ DEĞERİNİN 20 KAT ALTINA SATTI"
Bütün filmlerimi, bütün şarkılarımı değerinin 20 kat altına, yok denecek paraya satmış. Bu şarkıların hiçbiri ona ait değil, onun yapımı değil. Mahsun Kırmızıgül'deydi bu şarkılar. Mahsun, 'Prestij' filmini çekerken bana şöyle bir jest yaptı: "Özcan teşekkür ediyorum biyografini kullanmama izin verdin, ben de zaten sana ait olan bu eserleri, bu albümleri sana devrediyorum." Ben de Deniz Film'e devretmesini istedim. Ama filmlerin hepsini yazan, çizen, oynayan, montajlayan, müziklerini yapan benim, yani Deniz Film bu filmlerin hiçbirine fatura kesmiş, para harcamış değil. Ben emeğim karşılığında bu filmlere ortak oldum. Ama abim sanki yapımlar kendine aitmiş gibi, bunları Avşar Film'e satmış.
Çocuğumun mirası olan, ben öldükten sonra oğluma kalacak şarkılarımı ise Avrupa Müzik'e devretmiş. Bu haine, bunlarla ilgili de dava açıyorum. Gerçek değerleri tespit edilecek ve bunların tazminatı alınacak.