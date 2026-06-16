Özcan Deniz açtı ağzını yumdu gözünü! Ercan Deniz'e şok suçlamalar: 1 milyar paramı yedi

Özcan Deniz, abisinin toplam değeri 1 milyar TL'yi aşkın mal ve parasını aldığını veya yok ettiğini iddia etti.

Özcan Deniz, abisi Ercan Deniz’e karşı büyük bir hukuk mücadelesi başlatıyor. (Haberin fotoğrafları Takvim.com.tr Foto Arşiv'den alınmıştır.)



GERÇEK YÜZÜNÜ GÖSTERECEĞİM



Günaydın'dan Sinan Özedincik'in haberine göre, yıllar sonra suskunluğunu bozan sanatçı, başta abisi olmak üzere çok güvendiği ailesinin kendisine ağır bedel ödettiklerini, ancak artık açacağı davalarla abisinin gerçek yüzünü göstereceğini söyledi.

İşte Özcan Deniz'in anlattıkları...

"AİLE DEĞİL, ŞEBEKE GİBİLER"

Ben maddi manevi çok ağır bir bedel ödedim. 35 yıllık bir bedel bu. Kısmen benim hatamdı. Güvendim, ailem diye bütün her şeyimi önlerine serdim ama maalesef ağır bir şekilde dolandırıldım. Ve son kertede yakamdan düşsünler diye çok ağır bir bedel ödedim. Fakat bu bedeli hakları zannetmeye başladılar. Hatta "Eksik verdin fazlasını ver" demeye başladılar. Dur noktaları olmayan, kontrolsüz bir şebeke var karşımda...

Kendilerini öyle küçük düşürdüler ki, yeryüzünde hiçbir kardeşin hiçbir kardeşe yapmayacağı, hiçbir ailenin hiçbir evladına yapmayacağı öyle hareketler sergilediler ki, daha fazla rezil olmasınlar diye elimde avucumda ne biriktirdiysem her şeyi verdim. Ama çoğunu da yemiş bitirmişler. Bir o kadar da borç ödedim.