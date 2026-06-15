Cansever ilik nakli sonrası ilk kez görüldü: Hastane odasından paylaşım yaptı
Bir süredir Almanya'da lösemi tedavisi gören 90'ların sevilen şarkıcısı Cansever için uygun donör bulunmasının ardından ilik nakli gerçekleştirildi. Başarılı geçen operasyon sonrası sağlık durumunu merak eden sevenlerine seslenen sanatçı, rutin kontroller için hastaneye gittiği anları paylaştı.
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- Türkü sanatçısı Cansever, lösemi teşhisi aldığını sosyal medyadan duyurdu.
- Almanya'da doktorlarının gözetiminde tedavi gören Cansever, 26 Mart'ta ilik nakli operasyonu geçirdi.
- Sanatçının yakın çevresi, ilik nakli operasyonunun başarılı geçtiğini açıkladı.
- Cansever, rutin kontroller için hastaneye giderek tetkiklerden geçti.
- Sanatçının paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve geçmiş olsun mesajı aldı.
90'lı yıllarda seslendirdiği "Ağla Gözbebeğim", "Sen de Gittin" ve "Kime Bu İnat" gibi şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Cansever, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamayla lösemi teşhisi aldığını duyurarak sevenlerini üzmüştü.
"BANA LÖSEMİ TEŞHİSİ KONULDU"
Bir süredir yaşamını Almanya'da sürdüren sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumuna ilişkin bilgi vererek tedavi sürecinin başladığını açıklamıştı. Cansever, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:
Basında da duyduğunuz gibi bana lösemi teşhisi konuldu. O yüzden bu paylaşımı yapmak istiyorum. Çünkü çok insan arıyor, yazıyor. Herkese cevap veremiyorum. Fakat her şey çok güzel olacak.
"KEMOTERAPİYE BAŞLAYACAĞIM"
Sanatçı ayrıca, Almanya'da doktorlarının gözetiminde tedavi gördüğünü belirterek, kemoterapi sürecine başlayacağını şu sözlerle duyurmuştu:
Almanya'dayım, doktorlarım çok iyi. Cuma günü kemoterapiye başlayacağım. Allah'ın adıyla ve sizin dualarınızla inşallah... İnşallah her şey çok güzel olacak. Sizi çok seviyorum, dualarınızı bekliyorum.
İLİK NAKLİ OPERASYONU BAŞARILI GEÇTİ
Tedavi sürecini yakından takip eden sevenleri, sanatçıdan gelecek iyi haberleri beklerken, Cansever'in yakın çevresinden sevindiren bir açıklama geldi. Erhan Arı, sanatçının sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada ilik nakli operasyonunun başarıyla tamamlandığını duyurdu.
Arı, açıklamasında "Cansever'in aylardır süren lösemi tedavisi, 26 Mart Perşembe günü gerçekleşen ilik nakli operasyonu ile başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Tedavisi bir süre daha hastanede devam edecektir. Bu süreçte destek olan tüm sevenlerimize teşekkür ederiz. Dualarınızı eksik etmeyin." ifadelerini kullandı.
RUTİN KONTROL İÇİN HASTANEYE GİTTİ
Başarılı geçen ilik naklinin ardından tedavi süreci devam eden Cansever, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla hayranlarını rahatlattı. Sağlık durumunu merak eden takipçilerine seslenen sanatçı, rutin kontroller için hastaneye gittiğini ve çeşitli tetkiklerden geçtiğini açıkladı.
Paylaştığı görüntülerde MR cihazına girdiği görülen Cansever'in son hali sevenlerini duygulandırırken, sanatçı yapılan kontrollerin tamamen rutin amaçlı olduğunu belirterek endişe edilecek bir durum olmadığını ifade etti.
KISA SÜREDE BİNLERCE GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
İlik nakli sonrası iyileşme sürecini sürdüren Cansever'in tedavisinin doktor kontrolünde devam ettiği öğrenilirken, sanatçının paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve geçmiş olsun mesajı aldı. Sevenleri, başarılı sanatçının bir an önce sağlığına kavuşarak yenid