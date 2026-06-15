Cansever ilik nakli sonrası ilk kez görüldü: Hastane odasından paylaşım yaptı

Arı, açıklamasında "Cansever'in aylardır süren lösemi tedavisi, 26 Mart Perşembe günü gerçekleşen ilik nakli operasyonu ile başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Tedavisi bir süre daha hastanede devam edecektir. Bu süreçte destek olan tüm sevenlerimize teşekkür ederiz. Dualarınızı eksik etmeyin." ifadelerini kullandı.

Tedavi sürecini yakından takip eden sevenleri, sanatçıdan gelecek iyi haberleri beklerken, Cansever'in yakın çevresinden sevindiren bir açıklama geldi. Erhan Arı, sanatçının sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada ilik nakli operasyonunun başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Cansever'in son görüntüsü

RUTİN KONTROL İÇİN HASTANEYE GİTTİ

Başarılı geçen ilik naklinin ardından tedavi süreci devam eden Cansever, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla hayranlarını rahatlattı. Sağlık durumunu merak eden takipçilerine seslenen sanatçı, rutin kontroller için hastaneye gittiğini ve çeşitli tetkiklerden geçtiğini açıkladı.

Paylaştığı görüntülerde MR cihazına girdiği görülen Cansever'in son hali sevenlerini duygulandırırken, sanatçı yapılan kontrollerin tamamen rutin amaçlı olduğunu belirterek endişe edilecek bir durum olmadığını ifade etti.