Ece İrtem'in ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu: Peş peşe taziye mesajları geldi I "Bu kez çok erken gitti."
Rol aldığı dizilerdeki başarılı performansıyla tanınan oyuncu Ece İrtem, 35 yaşında hayatını kaybetti. Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtilen genç oyuncunun vefatı, ailesini, sevenlerini ve sanat camiasını derin bir üzüntüye boğdu. İrtem'in rol arkadaşları ve sevenleri sosyal medya hesaplarından peş peşe taziye mesajları paylaşarak üzüntülerini dile getirdi.
Hızlı Özet Göster
- 35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
- 'Kızılcık Şerbeti' dizisindeki Işıl karakteriyle tanınan İrtem'in ölümü, sanat camiasında büyük üzüntü yarattı.
- Oyuncunun ölüm nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor ve kesin sonuç otopsi sonrasında netleşecek.
- Serkay Tütüncü, Feride Hilal Akın, Demet Akbağ gibi ünlü isimler sosyal medyadan taziye mesajları paylaştı.
- Ece İrtem'in ani vefatı, arkadaşları ve meslektaşları tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı.
'Yeni Gelin', 'Bay Yanlış', 'Sandık Kokusu', 'Yasak Elma', 'O Hayat Benim' ve 'Kızılcık Şerbeti' gibi birçok başarılı projede rol alan 35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem, dün evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
SANAT CAMİASINDA ACI KAYIP
Özellikle 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle hafızalara kazınan İrtem'in ani ölümü, sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu.
Oyuncunun vefat haberinin ardından eski rol arkadaşları ve meslektaşları sosyal medya hesaplarından peş peşe taziye mesajları paylaşarak üzüntülerini dile getirdi.
PEŞ PEŞE TAZİYE MESAJLARI
Ece İrtem'in ölüm nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü, kesin sonucun yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Genç yaşta hayatını kaybeden oyuncunun vefatı, sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı.
Serkay Tütüncü: "Ah Ece... Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum... Mekanın cennet olsun."
Feride Hilal Akın: "Bana minik bir hatıra bıraktın sonsuza kadar benimle... Seni çok özlüyorum. En güzel anılarımız birlikte oldu en gerçek... En sevgi dolu yerden... Kalbini hep çok sevdim. Benim güzelim her an için sana teşekkür ederim. Keşke sana daha çok sarılabilseydim. Gittiğin yerde mutlu ol... Seni çok seviyorum Ece'm."
Evrim Alasya: "Çok üzgünüz..."
Esin Gündoğdu: "Birlikte güldüğümüz günler, bugün kırgınlıkların çok önüne geçti. Çünkü ölüm, bütün hesapları kapatıyor. Bir dönem aynı evi, aynı hayatı paylaştık. Çok güldük, çok ağladık, çok koşturduk... Ece hep bir yerlere yetişmeye çalışır, hep geç kalırdı. Bu kez çok erken gitti. Hoşça kal Ece'cim…"
"BU KEZ ÇOK ERKEN GİTTİ
Sözlerini sürdüren Gündoğdu, "Bir dönem aynı evi, aynı hayatı paylaştık. Çok güldük, çok ağladık, çok koşturduk... Ece hep bir yerlere yetişmeye çalışır, hep geç kalırdı. Bu kez çok erken gitti. Hoşça kal Ece'cim." ifadelerini kullandı.
Sıla Türkoğlu: "Çok şaşkınım, çok üzgünüm. Başımız sağ olsun."
Selin Türkmen: "Yattığın yer incitmesin Ece."
Barış Kılıç: "Allah mekanını cennet eylesin. Çok üzgünüm."
Pelin Öztekin: "Hayat çok kısa hele pandemiden sonrası daha da kısa ve ötesi… Güle güle Ece! Seni hiç tanımadım ama severek rolünün hakkını verirken izledim. Benden 3 yaş küçükken göçtün gittin. Erken çok erken. Huzurla uyu güzel kadın. Bize de ders olsun, bugün var ya peki yarın?"
Jessıca May: "Seni her zaman o güzel enerjinle ve güler yüzünle hatırlayacağım. Tüm sevenlerine ve ailene sabır diliyorum. Huzur içinde uyu güzel Ece, seni çok özleyeceğiz."
Demet Akbağ: "Çok üzgünüm, gencecikti Ece. Ailesine, sevenlerine ve tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum."
Özge Borak: "Fırsat olmadı hiç çalışmadık, tanışmadık, herhangi bir ortamda denk gelmedik fakat gencecik bir insanın vefatına çok üzüldüm. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi, tüm sevenlerine ve çalışma arkadaşlarıma sabır diliyorum."
Şebnem Bozoklu: "Çok üzgün ve şaşkınım. Huzurla uyu güzel kız. Allah rahmet eylesin."
Hayal Köseoğlu: "Işıl ışıl gencecik güzel bir kadın geçti bu dünyadan. Çok kısa vakit geçirme şansımız olmuştu ama yine de çok üzgünüm. Tüm sevenlerine ailesine ve arkadaşlarına büyük sabır diliyorum."
Feyza Civelek: "Canım Ece'm senin bu dünyadan göçüp gittiğine hala inanamıyorum sen benim için çok kıymetli ve çok özelsin. Hep öyle kalacaksın, seni çok özleyeceğim."