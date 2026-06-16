Ece İrtem'in ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu: Peş peşe taziye mesajları geldi I "Bu kez çok erken gitti."

Serkay Tütüncü: "Ah Ece... Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum... Mekanın cennet olsun."

Feride Hilal Akın: "Bana minik bir hatıra bıraktın sonsuza kadar benimle... Seni çok özlüyorum. En güzel anılarımız birlikte oldu en gerçek... En sevgi dolu yerden... Kalbini hep çok sevdim. Benim güzelim her an için sana teşekkür ederim. Keşke sana daha çok sarılabilseydim. Gittiğin yerde mutlu ol... Seni çok seviyorum Ece'm."

Evrim Alasya: "Çok üzgünüz..."

Esin Gündoğdu: "Birlikte güldüğümüz günler, bugün kırgınlıkların çok önüne geçti. Çünkü ölüm, bütün hesapları kapatıyor. Bir dönem aynı evi, aynı hayatı paylaştık. Çok güldük, çok ağladık, çok koşturduk... Ece hep bir yerlere yetişmeye çalışır, hep geç kalırdı. Bu kez çok erken gitti. Hoşça kal Ece'cim…"