CANLI YAYIN
Geri

Cengiz Kurtoğlu Konya yolunda kaza geçirdi: Konser ileri bir tarihe ertelendi I Son sağlık durumu nasıl?

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Cengiz Kurtoğlu, Konya'da vereceği konser için yola çıktığı sırada trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan sanatçının ayağında çatlak tespit edilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan talihsiz olay sonrası Konya konseri ileri bir tarihe ertelendi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Cengiz Kurtoğlu Konya yolunda kaza geçirdi: Konser ileri bir tarihe ertelendi I Son sağlık durumu nasıl?

Türk müziğinin usta isimlerinden Cengiz Kurtoğlu, Konya'da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanırken talihsiz bir trafik kazası geçirdi.

Cengiz Kurtoğlu / Fotoğraflar Takvim arşivden alınmıştır.Cengiz Kurtoğlu / Fotoğraflar Takvim arşivden alınmıştır.

KONSER YOLUNDA KAZA GEÇİRDİ

Konser için yola çıkan sanatçının içinde bulunduğu araç kazaya karışırken, Kurtoğlu tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından acil serviste kontrolden geçirilen sanatçıya detaylı tetkikler yapıldı.

Doktorların gerçekleştirdiği muayene ve incelemeler sonucunda Cengiz Kurtoğlu'nun ayağında çatlak olduğu belirlendi. Sağlık durumunun genel olarak iyi olduğu öğrenilen sanatçının, doktor tavsiyesiyle bir süre dinlenmesine karar verildi.

Cengiz Kurtoğlu'nun sosyal medyadan sağlık durumu açıklamasıCengiz Kurtoğlu'nun sosyal medyadan sağlık durumu açıklaması

KONSER İLERİ TARİHE ERTELENDİ

Gazeteci Kaan Kurdoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, yaşanan kaza nedeniyle Kurtoğlu'nun Konya konseri ileri bir tarihe ertelendi. Sanatçının sahneye çıkmasının sağlık açısından uygun görülmemesi üzerine organizasyon ekibi programda değişikliğe gitti.

Cengiz Kurtoğlu'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da konser erteleme kararı doğrulandı. Paylaşımda, "Sağlık sorunları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni tarih en yakın zamanda paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Cengiz Kurtoğlu Konya yolunda kaza geçirdi: Konser ileri bir tarihe ertelendi I Son sağlık durumu nasıl?-4

EVDE İSTİRAHAT SÜRECİ BAŞLADI

Türk müziğinin önemli isimlerinden biri olan Kurtoğlu'nun sağlık durumunun kontrol altında olduğu belirtilirken, tedavi ve istirahat sürecinin evinde devam edeceği öğrenildi.

Yaşanan kazanın ardından sanatçının sevenleri sosyal medyada geçmiş olsun mesajları paylaşırken, Kurtoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili gelişmeler de yakından takip edilmeye devam ediyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Altı Üstü İstanbul’un Tarık’ı Feyyaz Duman’dan samimi itiraflar: "En çok etkilendiğim karakterin netliği oldu"
SONRAKİ HABER

Altı Üstü İstanbul’un Tarık’ı Feyyaz Duman’dan samimi itiraflar
Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler