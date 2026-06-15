Cengiz Kurtoğlu Konya yolunda kaza geçirdi: Konser ileri bir tarihe ertelendi I Son sağlık durumu nasıl?

EVDE İSTİRAHAT SÜRECİ BAŞLADI

Türk müziğinin önemli isimlerinden biri olan Kurtoğlu'nun sağlık durumunun kontrol altında olduğu belirtilirken, tedavi ve istirahat sürecinin evinde devam edeceği öğrenildi.

Yaşanan kazanın ardından sanatçının sevenleri sosyal medyada geçmiş olsun mesajları paylaşırken, Kurtoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili gelişmeler de yakından takip edilmeye devam ediyor.

Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin