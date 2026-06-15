Cengiz Kurtoğlu Konya yolunda kaza geçirdi: Konser ileri bir tarihe ertelendi I Son sağlık durumu nasıl?
Türk müziğinin sevilen isimlerinden Cengiz Kurtoğlu, Konya'da vereceği konser için yola çıktığı sırada trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan sanatçının ayağında çatlak tespit edilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan talihsiz olay sonrası Konya konseri ileri bir tarihe ertelendi.
Türk müziğinin usta isimlerinden Cengiz Kurtoğlu, Konya'da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanırken talihsiz bir trafik kazası geçirdi.
KONSER YOLUNDA KAZA GEÇİRDİ
Konser için yola çıkan sanatçının içinde bulunduğu araç kazaya karışırken, Kurtoğlu tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından acil serviste kontrolden geçirilen sanatçıya detaylı tetkikler yapıldı.
Doktorların gerçekleştirdiği muayene ve incelemeler sonucunda Cengiz Kurtoğlu'nun ayağında çatlak olduğu belirlendi. Sağlık durumunun genel olarak iyi olduğu öğrenilen sanatçının, doktor tavsiyesiyle bir süre dinlenmesine karar verildi.
KONSER İLERİ TARİHE ERTELENDİ
Gazeteci Kaan Kurdoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, yaşanan kaza nedeniyle Kurtoğlu'nun Konya konseri ileri bir tarihe ertelendi. Sanatçının sahneye çıkmasının sağlık açısından uygun görülmemesi üzerine organizasyon ekibi programda değişikliğe gitti.
Cengiz Kurtoğlu'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da konser erteleme kararı doğrulandı. Paylaşımda, "Sağlık sorunları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni tarih en yakın zamanda paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.
EVDE İSTİRAHAT SÜRECİ BAŞLADI
Türk müziğinin önemli isimlerinden biri olan Kurtoğlu'nun sağlık durumunun kontrol altında olduğu belirtilirken, tedavi ve istirahat sürecinin evinde devam edeceği öğrenildi.
Yaşanan kazanın ardından sanatçının sevenleri sosyal medyada geçmiş olsun mesajları paylaşırken, Kurtoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili gelişmeler de yakından takip edilmeye devam ediyor.