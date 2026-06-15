Gupse Özay’ yeni imajıyla "Gupi" okurlarıyla buluştu! Sinema filminin müjdesini D&R'daki imza gününde verdi
Ünlü oyuncu, senarist ve yazar Gupse Özay, yeni çocuk kitap serisi "Gupi"nin imza gününde D&R mağazasında minik hayranları ve aileleriyle bir araya geldi. Yenilediği sarı saçlarıyla dikkat çeken ve çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Özay, bugüne kadar 15 kitap yazdığını belirterek, ilk animasyon karakteri olan Gupi'nin yakında vizyona girecek sinema filminin ve bu yaz çalışmalarına başlayacağı ikinci filmin müjdesini paylaştı.
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- Gupse Özay, D&R Bağdat Caddesi mağazasında 'Gupi' adlı çocuk kitap serisinin imza günü etkinliğine katıldı.
- Gupi, Özay'ın ilk animasyon karakteri olup, yakında sinema filmi vizyona girecek.
- Gupi serisi, 'Balkondaki Sarmaşık', 'Basket Potası Kırık', 'Kaybolan Börek Kokusu' ve 'Bu Topu Kafama Sen mi Attın?' kitaplarından oluşuyor.
- Etkinlikte çocuklar Gupi maskotu ile fotoğraf çektirdi ve oyunlar oynadı.
- Gupse Özay, çocuk kitaplarını ve çocuklarla ilgili her şeyi çok sevdiğini belirtti.
Türkıye'nin en büyük kitap platformu D&R sevilen oyuncu, senarist ve yazar Gupse Özay'ı yeni çocuk kitap serisi Gupi'nin tanıtımı kapsamında okurlarıyla buluşturdu.
GUPİ'YE BÜYÜK İLGİ
Özay, serisi "Gupi"nin imza günü dolayısıyla D&R Bağdat Caddesi mağazasında minik okurları ve aileleriyle bir araya geldi. Etkinlik Gupi maskotunun karşılamasıyla başladı.
Çocuklar Gupi ile bol bol fotoğraf çektirirken, oyunlar oynayıp eğlenceli anlar yaşadı. Gupse Özay da sevilen karakterinin maskotuyla yakından ilgilenerek, birlikte poz verdi.
"BENİM İLK ANİMASYON KARAKTERİM"
Aydın Hamza'nın haberine göre ünlü oyuncu Gupi'yle ilgili şunları söyledi:
Bugüne kadar 15 kitabım yayımlandı. Çocuk kitaplarım da var ama Gupi farklı. Bu benim ilk animasyon karakterim. Aynı zamanda bir animasyon dizisi de var ve çocuklardan çok büyük ilgi gördü. Yakında Gupi'nin sinema filmi vizyona girecek. Bu yaz da ikinci film üzerinde çalışmaya başlayacağım.
"ÇOCUKLARLA İLGİLİ HER ŞEYİ ÇOK SEVİYORUM"
Yeni saçlarından da bahseden Gupse Özay, "İmaj değişikliğim aslında beyazlarımı kapatmak için yapılmış bir operasyon. Sarıyı da severdim o yüzden böyle oldu" diyerek güldü...
Oyuncu Barış Arduç'la evli olan ve bir kızı bulunan Özay, "Çocuklarla ilgili her şeyi çok seviyorum" dedi.
EĞLENCELİ MACERALAR VE SÜRÜKLEYİCİ HİKAYELER
Mizahı, dostluğu ve hayal gücünü buluşturan Gupi serisi; Gupi- Balkondaki Sarmaşık, Gupi – Basket Potası Kırık, Gupi – Kaybolan Börek Kokusu ve Gupi – Bu Topu Kafama Sen mi Attın? kitaplarından oluşuyor. Seri, çocukları günlük yaşamın içinden çıkan eğlenceli maceralarla buluştururken, sıcak karakterleri ve sürükleyici hikayeleriyle de dikkat çekiyor.