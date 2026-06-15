Gupse Özay’ yeni imajıyla "Gupi" okurlarıyla buluştu! Sinema filminin müjdesini D&R'daki imza gününde verdi

Gupse Özay ve Gupi

"ÇOCUKLARLA İLGİLİ HER ŞEYİ ÇOK SEVİYORUM"

Yeni saçlarından da bahseden Gupse Özay, "İmaj değişikliğim aslında beyazlarımı kapatmak için yapılmış bir operasyon. Sarıyı da severdim o yüzden böyle oldu" diyerek güldü...

Oyuncu Barış Arduç'la evli olan ve bir kızı bulunan Özay, "Çocuklarla ilgili her şeyi çok seviyorum" dedi.