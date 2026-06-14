Hande Erçel yeniden teyze oluyor! Gamze Erçel'in paylaşımına yorum yağdı: "Bence 5 ama sen bilirsin"
Küçük ailelerini büyütmeye hazırlanan Gamze Erçel ve Caner Yıldırım çifti, ikinci bebeklerini beklediklerini duyurdu. Sosyal medyada büyük ilgi gören paylaşımın ardından Hande Erçel'in yaptığı yorum da gündem oldu. Takipçiler ise hem aileyi tebrik etti hem de yeni bebek için heyecanlarını dile getirdi.
Hızlı Özet Göster
- Gamze Erçel ve Caner Yıldırım ikinci çocuklarını beklediklerini sosyal medyadan duyurdu.
- Çift, kızları Mavi ile birlikte verdikleri aile pozlarını paylaşarak müjdeli haberi sevenleriyle paylaştı.
- Hande Erçel, ablasının paylaşımına 'Bence 5 ama sen bilirsin' yorumunu yaparak esprili bir tepki verdi.
- Çiftin ikinci bebeğinin cinsiyeti henüz açıklanmadı.
- Sosyal medya kullanıcıları çifti tebrik ederek yeni bebeği için sağlıkla gelmesini diledi.
Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile eşi Caner Yıldırım'dan sevindiren haber geldi.
GAMZE ERÇEL'DEN SEVİNDİREN HABER
26 Nisan 2019'da evlenen çift, aynı yıl aralık ayında dünyaya gelen kızları Mavi ile ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Şimdi ise ailelerine yeni bir üye katılmaya hazırlanıyor.
İKİNCİ ÇOCUK MÜJDESİ
Sosyal medya paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Gamze Erçel ve Caner Yıldırım çifti, ikinci çocuklarını beklediklerini duyurdu.
Çift, kızları Mavi ile birlikte verdikleri aile pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak müjdeli haberi sevenleriyle paylaştı.
"KÜÇÜK AİLEMİZ BÜYÜYOR"
Gamze Erçel, paylaşımına "Küçük ailemiz büyüyor; artık dördümüzüz" notunu düşerken, gönderi kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı. Çift, bebeklerinin cinsiyetini ise şimdilik açıklamadı.
HANDE ERÇEL'DEN DİKKAT ÇEKEN YORUM
Bu gelişmeyle birlikte ünlü oyuncu Hande Erçel de ikinci kez teyze olmaya hazırlanıyor. Ablasının paylaşımına kayıtsız kalmayan Erçel, "Bence 5 ama sen bilirsin" yorumunu yaparak çiçek ve kahkaha emojileri ekledi. Ünlü oyuncunun bu yorumu sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Hande Erçel'in yorumu bazı takipçiler tarafından aileye yapılan esprili bir gönderme olarak değerlendirilirken, bazı kullanıcılar ise "Acaba ikiz bebek mi geliyor?" yorumlarında bulundu. Ancak aile tarafından hamilelik sürecine ilişkin farklı bir açıklama yapılmadı.
"DİĞERİ DE GAMZE'YE BENZESİN"
Paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları da çifte tebrik mesajları yağdırdı. Takipçilerden gelen yorumlar arasında, "Sağlıkla gelsin miniğimiz", "Mavi'nin abla olacağını ve Hande'nin tekrar teyze olacağını duyduğuma çok sevindim" ve "Biri Hande'ye benzedi, diğeri de Gamze'ye benzesin" ifadeleri öne çıktı.
Gamze Erçel ve Caner Yıldırım çiftinin ikinci bebek heyecanı, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan magazin başlıklarından biri haline geldi. Aileden gelecek yeni paylaşımlar ise şimdiden merakla bekleniyor.