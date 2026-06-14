Hande Erçel yeniden teyze oluyor! Gamze Erçel'in paylaşımına yorum yağdı: "Bence 5 ama sen bilirsin"

HANDE ERÇEL'DEN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Bu gelişmeyle birlikte ünlü oyuncu Hande Erçel de ikinci kez teyze olmaya hazırlanıyor. Ablasının paylaşımına kayıtsız kalmayan Erçel, "Bence 5 ama sen bilirsin" yorumunu yaparak çiçek ve kahkaha emojileri ekledi. Ünlü oyuncunun bu yorumu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Hande Erçel'in yorumu bazı takipçiler tarafından aileye yapılan esprili bir gönderme olarak değerlendirilirken, bazı kullanıcılar ise "Acaba ikiz bebek mi geliyor?" yorumlarında bulundu. Ancak aile tarafından hamilelik sürecine ilişkin farklı bir açıklama yapılmadı.