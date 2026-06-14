6 yıllık hasret bitti! Şebnem Ferah İzmir’de rekor katılımla fırtına estirdi: 21 Haziran müjdesini verdi
Türk rock müziğinin efsane ismi Şebnem Ferah, 6 yıl aradan sonra İzmir Arena’da gerçekleştirdiği konserle hayranlarına tarihi bir gece yaşattı. Biletleri dakikalar içinde tükenen ve "Anka kuşu" görselleri ile yapay kar şovlarının damga vurduğu geceye ünlü isimler de akın etti. Yoğun talep üzerine Şebnem Ferah'ın 21 Haziran’da yeniden İzmir’de sahne alacağı müjdelendi.
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- Türk rock müziğinin ünlü ismi Şebnem Ferah, 6 yıl sonra İzmir Arena'da hayranlarıyla buluştu.
- Konser biletleri dakikalar içinde tükendi ve binlerce müziksever alanı doldurdu.
- Sanatçı, 'Anka kuşu' metaforuyla başlayan konserde birçok hit şarkısını seslendirdi.
- Doğa Rutkay, Melike Şahin ve Ceylan Ertem gibi ünlü isimler konsere katıldı.
- Yoğun ilgi nedeniyle Şebnem Ferah'ın 21 Haziran'da yeniden İzmir'de sahne alacağı açıklandı.
Türk rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah, 6 yıllık aranın ardından İzmir'de verdiği konserde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
KONSER BİLETLERİ DAKİKALAR İÇİNDE TÜKENDİ
Biletleri duyurulduğu andan itibaren dakikalar içinde tükenen konserde, binlerce müziksever alanı doldurdu.
En son 6 yıl önce, 7 Mart tarihinde İzmir'de sahne alan Şebnem Ferah, uzun süren sessizliğini 3 Haziran'da İstanbul'da bozmasının ardından, konser serisinin ikinci durağı olarak dün akşam İzmir Arena'da hayranlarıyla buluştu.
KONSER ALANINDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Konser saatinden çok önce alana akın eden İzmirli müzikseverler, kapılarda uzun kuyruklar oluşturdu. Büyük bir coşkuyla beklenen sanatçı, sahneye çıktığında alanda alkış tufanı koptu.
"ANKA KUŞU" METAFORU DİKKAT ÇEKTİ
Sahnedeki dev led ekranlarda sanatçının geçmişini simgeleyen 'Anka kuşu' metaforlu görseller eşliğinde başlayan konser, "Çakıl Taşları" ve "Başka Bir Yol Var" şarkılarıyla açılış yaptı.
Gece boyunca performansından ödün vermeyen Ferah, "Kalbim Mezar", "Koridor", "Birileri Var", "Can Kırıkları", "Bugün", "Yağmurlar", "Sil Baştan", "Yalnız", "Sigara", "Fırtına" ve "Bu Aşk Fazla Sana" gibi dillerden düşmeyen hit parçalarını alanı dolduran dev koroyla birlikte tek bir ağızdan seslendirdi.
"HEPİMİZ BİRLİKTE SİZİ ÇOK ÖZLEDİK"
Konserin kapanışı ise görsel bir şölenle yapıldı; sanatçı "Hoşçakal" şarkısını söylerken sahneye yapay kar yağdırıldı. Sahnede duygusal anlar yaşayan ve seyircisine seslenen Şebnem Ferah, "Hem ben hem ekip arkadaşlarım, hepimiz birlikte sizi çok özledik" ifadelerini kullandı.
Ferah'a sahnede yıllardır birlikte çalıştığı kemik kadrosu; klavyede Ozan Tügen, bas gitarda Buket Doran, davulda Aykan İlkan, üflemeli sazlarda Serdar Barçın, geri vokalde Ceren Tügen Akdeniz ve gitarda Barış Manisa eşlik etti.
20 YIL ARADAN SONRA İLK KONSER
İzmir Arena'da rekor bir katılıma imza atılan gecede, sanat camiasından tanınmış isimler de Şebnem Ferah'ı dinlemeye geldi.
20 yıl aradan sonra ilk defa konser izlemeye geldiğini belirten Doğa Rutkay ve eşi Kerimcan Kamal'ın yanı sıra; Şebnem Ferah bandanası takan Melike Şahin, Ceylan Ertem ve Salih Bademci konserin dikkat çeken isimleri arasında yer aldı.
Yoğun ilgi ve talep üzerine, Şebnem Ferah'ın 21 Haziran tarihinde yeniden İzmir'de sahne alacağı öğrenildi.