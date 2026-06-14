Oryantal Asena dansı bıraktı çiftliğe yerleşti: Sahnelere şarkıcı olarak dönüyor

"GÜZEL DUASININ TUTTUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM Asena, kendisinin Rizeli, sevgilisi Kani Kudu'nun ise Trabzonlu olduğunu belirtip, aynı kültürden geldiklerini söyledi. Kani Kudu ile aşk hayatına değinen Asena, "Hayatta en önemli şey bir gün, hani yaşlandığınız zaman birbirine su verebilecek bir ortamınızın olması. İnsanın kendini güvende hissetmesidir. Allah rahmet eylesin babaannem, 'Seni senden daha çok düşünecek ve sevecek bir insan inşallah hayatında olur' derdi. Onun bu güzel duasının tuttuğunu düşünüyorum. Önemli olan saygı, kıymet, değer. Değerli olan her şeyi korumak lazım. Onun dışında zaten diğer şeyler bizi tamamlayıcı diye düşünüyorum" diye konuştu.

YAKIN TARİHTE ŞARKI LANSMANI Sahne hayatına artık dansları ile değil sesi ile döneceğini de söyleyen Asena, Murat Başaran ile düet yaptığı şarkısının lansmanının 20 Haziran'da olduğunu söyledi.

"AMACIM SAHNE KADINLIĞINI DEVAM ETTİRMEK" Sevgilisinin kendisine aldığı, 'Uğurum' dediği yüzüğü parmağından çıkarmayan Asena, şarkıcı olarak devam edeceği sanat kariyerinde de yüzüğünün uğur getireceğine inandığını belirterek, "Amacım, sahne kadınlığını devam ettirmek. Sahneyi çok seviyorum. Sahneye kendimce yakıştığıma inanıyorum. Oraya çıktığım zaman kendimi çok özgür ve nefesimin sonsuz olduğunu hissediyorum. Program değil. Hani bu hazırlıklarımda ne yapmışım? Aslında onun bir denemesi. 20 Haziran'da hani derler ya ne var ne yok çıktı ortaya. Öyle bir program ondan sonrasında da kader bize ne çizdiyse yolumuzda ona devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.