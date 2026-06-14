Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'dan 2008'e yolculuk! Görenler gözlerine inanamadı: "Yıllar size hiç uğramamış"
2008 yılında Yağmur Atacan ile dünyaevine giren Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından yıllar öncesine ait bir kareyi takipçileriyle paylaştı. Nostalji rüzgarı estiren ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.
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- Pınar Altuğ, 2008 yılında Yağmur Atacan ile evlenerek mutlu bir aile hayatı kurdu.
- Oyuncu, Instagram hesabından 2008 yılına ait evlilik fotoğrafını paylaşarak nostaljik bir kare ortaya çıkardı.
- Takipçileri, çiftin değişmeyen aşkını ve birlikteliğini övgüyle karşıladı.
- Pınar Altuğ, kızı Su'nun 17 yaşına girdiği doğum gününde duygusal bir paylaşım yaptı.
- Ünlü oyuncu, sosyal medyada samimi paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
atv'nin fenomen dizisi Çocuklar Duymasın ile geniş kitlelerin sevgisini kazanan başarılı oyuncu Pınar Altuğ, özel hayatıyla da magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.
MUTLU EVLİLİKLERİYLE ÖRNEK ÇİFT
2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile evlenen Altuğ, mutlu evliliğiyle yıllardır örnek gösterilen ünlü çiftler arasında yer alıyor. Çift, evliliklerinden bir yıl sonra dünyaya gelen kızları Su ile aile mutluluğunu taçlandırmıştı.
2008 YILINA GERİ DÖNDÜRDÜ
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, bu kez takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Eşi Yağmur Atacan ile evlendiği döneme ait bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Altuğ, nostaljik kareye sadece "Yıl 2008" notunu düştü.
Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, takipçileri çiftin yıllara meydan okuyan birlikteliğine övgüler yağdırdı. Pek çok kullanıcı, "Hiç değişmemişsiniz", "Maşallah, örnek çift", "Yıllar size uğramamış" ve "Ne güzel bir aşk hikayesi" yorumlarında bulundu.
"SEN NE ZAMAN 17 OLDUN GÜZEL BEBEĞİM
Pınar Altuğ, geçtiğimiz aylarda kızı Su'nun doğum günü paylaşımıyla da dikkat çekmişti. Kızının çocukluk fotoğrafını yayınlayan oyuncu, paylaşımına, "Sen ne zaman 17 oldun güzel bebeğim, hala benim kollarımdaki küçük meleğimsin. İyi ki doğdun" notunu eklemişti.
Samimi paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Altuğ'un bu nostaljik karesi de hayranlarından yoğun ilgi görerek sosyal medyada çok konuşulan paylaşımlar arasındaki yerini aldı.