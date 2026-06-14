Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'dan 2008'e yolculuk! Görenler gözlerine inanamadı: "Yıllar size hiç uğramamış"

Pınar Altuğ, kızı Su'nun 17 yaşına girdiği doğum gününde duygusal bir paylaşım yaptı.

Pınar Altuğ, 2008 yılında Yağmur Atacan ile evlenerek mutlu bir aile hayatı kurdu.

atv'nin fenomen dizisi Çocuklar Duymasın ile geniş kitlelerin sevgisini kazanan başarılı oyuncu Pınar Altuğ, özel hayatıyla da magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile evlenen Altuğ, mutlu evliliğiyle yıllardır örnek gösterilen ünlü çiftler arasında yer alıyor. Çift, evliliklerinden bir yıl sonra dünyaya gelen kızları Su ile aile mutluluğunu taçlandırmıştı.

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çiftinin 2008 yılından bir karesi

2008 YILINA GERİ DÖNDÜRDÜ

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, bu kez takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Eşi Yağmur Atacan ile evlendiği döneme ait bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Altuğ, nostaljik kareye sadece "Yıl 2008" notunu düştü.

Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, takipçileri çiftin yıllara meydan okuyan birlikteliğine övgüler yağdırdı. Pek çok kullanıcı, "Hiç değişmemişsiniz", "Maşallah, örnek çift", "Yıllar size uğramamış" ve "Ne güzel bir aşk hikayesi" yorumlarında bulundu.