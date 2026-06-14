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Alişan'dan Buse Varol'a esprili gönderme: "Evimin direği geldi"

2018 yılında Buse Varol ile evlenen Alişan, haftalardır şehir dışında olan eşine kavuşunca yaptığı paylaşımla gündem oldu. Ünlü şarkıcının, eşi için kullandığı "Evimin direği" ifadesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Alişan'dan Buse Varol'a esprili gönderme: "Evimin direği geldi"
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  • Alişan, 2018 yılında Buse Varol ile evlenip 2019 ve 2021 yıllarında Burak ve Eliz isimli çocuklarını dünyaya getirdi.
  • Alişan, eşi Buse Varol'un şehir dışındaki programdan dönüşünü sosyal medyada 'Çok şükür geldi evimin direği' paylaşımıyla karşıladı.
  • Ünlü sanatçı, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası performansı için duygusal bir sosyal medya paylaşımı yaptı.
  • Alişan, oğlu Burak'ın da milli heyecana ortak olduğunu ve 'Türkiye'm' diye bağırdığını paylaştı.
  • Sanatçı, ailesine olan düşkünlüğü ve samimi paylaşımlarıyla sosyal medyada gündem oldu.

Güçlü sesi ve başarılı kariyeriyle yıllardır müzik dünyasının sevilen isimleri arasında yer alan Alişan, özel hayatıyla da magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor.

Alişan, Buse Varol ve çocukları Alişan, Buse Varol ve çocukları

MUTLU EVLİLİKLERİYLE ÖRNEK ÇİFT

2018 yılında oyuncu Buse Varol ile dünyaevine giren ünlü sanatçı, mutlu evliliğiyle örnek gösterilen isimler arasında yer alıyor. Çift, 2019 yılında oğulları Burak'ı, 2021 yılında ise kızları Eliz'i kucaklarına alarak anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Alişan'ın eşi Buse VarolAlişan'ın eşi Buse Varol

EŞİNE ESPRİLİ GÖNDERME

Sosyal medyayı aktif kullanan Alişan, bu kez eşi Buse Varol'a yaptığı esprili gönderme ile gündeme geldi.

Bir süredir sunduğu televizyon programı nedeniyle şehir dışında bulunan Varol'un eve dönmesiyle büyük mutluluk yaşayan ünlü sanatçı, eşinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Video Oynatma İkonu Alişan'dan eşi Buse Varol'a sosyal medyayı sallayan "Evimin direği" paylaşımı

Alişan'dan Buse Varol'a esprili gönderme: "Evimin direği geldi"-4

"ÇOK ŞÜKÜR GELDİ EVİMİN DİREĞİ"

Alişan, paylaşımına "Çok şükür geldi evimin direği" notunu düşerek takipçilerini güldürdü. Ünlü sanatçının eşine yönelik bu samimi ve esprili paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Takipçileri, Alişan'ın paylaşımına "Aile saadeti", "Ne güzel bir eş", "Buse Hanım gerçekten evin direği olmuş" ve "Yine güldürdün Alişan" şeklinde yorumlar yaptı.

Alişan'dan Buse Varol'a esprili gönderme: "Evimin direği geldi"-5

"VAR MI SENDEN DAHA GÜZEL BİR BAYRAK"

Öte yandan Alişan, milli heyecana da kayıtsız kalmadı. A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası sahnesine yeniden çıkmasının ardından sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yapan ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:

Benim gibi gözleri yaşlı izleyen çoktur eminim. Var mı senden daha güzel bir bayrak? Var mı senden daha güzel bir memleket? Başarılar Türkiye'm.

Burak'ın milli maçı izlediği anlarBurak'ın milli maçı izlediği anlar

OĞLU DA MİLLİ HEYECANA ORTAK OLDU

Alişan, paylaşımının devamında küçük oğlu Burak'ın da milli heyecana ortak olduğunu belirterek, "Kalktı benim oğlum, 'Türkiye'm, Türkiye'm' diye" sözleriyle yaşadığı gururu takipçileriyle paylaştı.

Hem ailesine olan düşkünlüğü hem de samimi paylaşımlarıyla dikkat çeken Alişan'ın son paylaşımları, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

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