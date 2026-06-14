Alişan'dan Buse Varol'a esprili gönderme: "Evimin direği geldi"

"ÇOK ŞÜKÜR GELDİ EVİMİN DİREĞİ" Alişan, paylaşımına "Çok şükür geldi evimin direği" notunu düşerek takipçilerini güldürdü. Ünlü sanatçının eşine yönelik bu samimi ve esprili paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Takipçileri, Alişan'ın paylaşımına "Aile saadeti", "Ne güzel bir eş", "Buse Hanım gerçekten evin direği olmuş" ve "Yine güldürdün Alişan" şeklinde yorumlar yaptı.

"VAR MI SENDEN DAHA GÜZEL BİR BAYRAK" Öte yandan Alişan, milli heyecana da kayıtsız kalmadı. A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası sahnesine yeniden çıkmasının ardından sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yapan ünlü isim, şu ifadeleri kullandı: Benim gibi gözleri yaşlı izleyen çoktur eminim. Var mı senden daha güzel bir bayrak? Var mı senden daha güzel bir memleket? Başarılar Türkiye'm.