Anne-kız tatili gündem oldu: Serenay Sarıkaya'dan beğeni rekoru kıran paylaşım

'Adanalı', 'Lale Devri', 'Medcezir', 'Aile' ve 'Kimler Geldi Kimler Geçti' gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Serenay Sarıkaya, hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer almaya devam ediyor.