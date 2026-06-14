Anne-kız tatili gündem oldu: Serenay Sarıkaya'dan beğeni rekoru kıran paylaşım
Başarılı oyunculuğu kadar özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, bu kez annesi Ümran Seyran ile çıktığı tatille gündeme geldi. Sezonun yorgunluğunu tatilde atan ünlü oyuncunun paylaştığı kareler kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Hızlı Özet Göster
- Serenay Sarıkaya, annesi Ümran Seyhan ile birlikte tatile çıktı.
- Oyuncu, Instagram hesabından İngilizce 'Life appreciation specialist' notu düştüğü tatil fotoğraflarını paylaştı.
- Sarıkaya'nın paylaşımları binlerce beğeni ve övgü yorumu aldı.
- Sevgilisi Mert Demir de oyuncunun tatil paylaşımını beğendi.
- Serenay Sarıkaya, 10,7 milyon takipçisiyle doğayla iç içe keyifli anlarını paylaştı.
'Adanalı', 'Lale Devri', 'Medcezir', 'Aile' ve 'Kimler Geldi Kimler Geçti' gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Serenay Sarıkaya, hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer almaya devam ediyor.
PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ
Uzun süredir şarkıcı Mert Demir ile yaşadığı ilişkiyle gündemden düşmeyen ünlü oyuncu, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı tatil paylaşımlarıyla dikkat çekti.
ANNESİYLE TATİLE ÇIKTI
Yoğun geçen sezonun ardından dinlenmek için annesi Ümran Seyran ile tatile çıkan Sarıkaya, keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
33 yaşındaki oyuncu, 10,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladığı fotoğraflara İngilizce olarak "Life appreciation specialist" (Hayatı takdir etme uzmanı) notunu düştü.
DOĞAYLA İÇ İÇE VAKİT GEÇİRDİ
Paylaşılan karelerde Serenay Sarıkaya'nın güneşin ve denizin tadını çıkardığı, doğayla iç içe vakit geçirdiği görüldü.
Anne-kız birlikte çıktıkları tatilde objektif karşısına da geçerken, samimi kareler takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
ANNE-KIZA YORUM YAĞDI
Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, hayranları Sarıkaya'nın doğal güzelliğine ve fit görünümüne övgüler yağdırdı.
Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı paylaşımın altına "Yine çok güzel", "Doğallığıyla büyülüyor", "Yazın en güzel kareleri" ve "Anne-kız enerjileri harika" gibi yorumlar yaptı.
MERT DEMİR DE BEĞENİ BIRAKTI
Öte yandan Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi Mert Demir'in de oyuncunun paylaşımına kayıtsız kalmadığı görüldü. Ünlü şarkıcının tatil karelerini beğenmesi, çiftin hayranlarının da dikkatinden kaçmadı.
Hem kariyerindeki başarılı projeler hem de özel yaşamıyla gündemde kalmayı sürdüren Serenay Sarıkaya'nın tatil paylaşımları, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan magazin başlıkları arasında yer aldı.