Ferhat Göçer'den Tan Taşçı'ya destek! Norm Ender'e sert çıktı: "Bir an önce özür dilemeli"

30 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilen ve 118 bin kişinin katılımıyla rekor kıran Kanye West konseri sonrasında başlayan tartışmada Tan Taşçı'nın yaptığı açıklamalara destek veren Ferhat Göçer, ünlü sanatçının sözlerinin arkasında olduğunu söyledi.

Ferhat Göçer

"YAPILAN AÇIKLAMALAR BENİ GERÇEKTEN ÜZDÜ

Habertürk'ün haberine göre Göçer, İstanbul'un dünya müzik sektörü açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, "İstanbul dünya müzik sektöründe en önemli beş şehirden biri. Böyle büyük konserlerin burada yapılması sevindirici" dedi.

Ancak konu Kanye West'e geldiğinde görüşlerinin farklı olduğunu belirten Göçer, "Burada Tan'ın yanındayım. Teoman, Tan Taşçı, Şebnem Ferah, Semicenk, Lvbel C5 ve Sefo gibi isimler binlerce insanı bilet alarak konser alanlarına çekebiliyor. Bu yüzden yapılan açıklamalar beni gerçekten üzdü. Tan'ın hayatını müziğe nasıl adadığını, bu uğurda nasıl fedakarlıklar yaptığını biliyorum. Kurduğu her cümlenin altına imza atıyorum" ifadelerini kullandı.