Ferhat Göçer'den Tan Taşçı'ya destek! Norm Ender'e sert çıktı: "Bir an önce özür dilemeli"
Tan Taşçı ile Norm Ender arasında Kanye West üzerinden başlayan tartışmaya Ferhat Göçer de dahil oldu. Ünlü sanatçı, Tan Taşçı'ya destek verirken Norm Ender'in sözlerini eleştirdi ve özür çağrısında bulundu. Göçer, "Tan'ın hayatını müziğe nasıl adadığını, bu uğurda nasıl fedakarlıklar yaptığını biliyorum." sözlerini ifade etti.
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- Ferhat Göçer, Galataport İstanbul'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
- Göçer, Tan Taşçı'nın Kanye West konseri ile ilgili açıklamalarına destek verdi.
- Ferhat Göçer, Kanye West'i sert ifadelerle eleştirerek Türk sanatçıların önemine vurgu yaptı.
- Norm Ender'in Tan Taşçı'ya verdiği yanıtı eleştiren Göçer, özür beklediğini söyledi.
- Göçer'in açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.
Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, önceki gün Galataport İstanbul'da objektiflere yansıdı.
TAN TAŞÇI'NIN AÇIKLAMALARINA DESTEK VERDİ
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Göçer, son günlerde müzik dünyasında gündem olan Tan Taşçı ile Norm Ender arasındaki Kanye West polemiği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
30 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilen ve 118 bin kişinin katılımıyla rekor kıran Kanye West konseri sonrasında başlayan tartışmada Tan Taşçı'nın yaptığı açıklamalara destek veren Ferhat Göçer, ünlü sanatçının sözlerinin arkasında olduğunu söyledi.
"YAPILAN AÇIKLAMALAR BENİ GERÇEKTEN ÜZDÜ
Habertürk'ün haberine göre Göçer, İstanbul'un dünya müzik sektörü açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, "İstanbul dünya müzik sektöründe en önemli beş şehirden biri. Böyle büyük konserlerin burada yapılması sevindirici" dedi.
Ancak konu Kanye West'e geldiğinde görüşlerinin farklı olduğunu belirten Göçer, "Burada Tan'ın yanındayım. Teoman, Tan Taşçı, Şebnem Ferah, Semicenk, Lvbel C5 ve Sefo gibi isimler binlerce insanı bilet alarak konser alanlarına çekebiliyor. Bu yüzden yapılan açıklamalar beni gerçekten üzdü. Tan'ın hayatını müziğe nasıl adadığını, bu uğurda nasıl fedakarlıklar yaptığını biliyorum. Kurduğu her cümlenin altına imza atıyorum" ifadelerini kullandı.
"SOKAĞA ÇIKAMAZ HALE GELİR"
Kanye West'e yönelik eleştirilerini de sıralayan Ferhat Göçer, "Kanye West kendi müzik çıkış hikayesine ihanet etmiş biri. Tersine döndü. Her türlü kadına şiddet, çocuk tacizi ve ırkçılık gibi söylemlerle anılan, yaptığı müzikle bağdaşmayan garip bir kişiliğe dönüştü. Kanye West'in yaptıklarının onda birini Türkiye'de herhangi bir sanatçı yapsa sokağa çıkamaz hale gelir" diye konuştu.
NORM ENDER'DEN SERT YANIT
Göçer, tartışmanın diğer tarafı olan Norm Ender'in açıklamalarını da eleştirdi. Hatırlanacağı üzere Tan Taşçı, Kanye West'in konser rekoruyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Keşke daha faydalı birinin konserinde rekor kırsaydık. Çok daha değerli sanatçılarımız var" ifadelerini kullanmıştı.
Bu sözlere sert bir yanıt veren Norm Ender ise sosyal medya paylaşımında, "Siz gidin davetiyelerle bile dolduramadığınız konserlerinize yoğunlaşın" sözleriyle dikkat çekmişti.
"BİR AN ÖNCE ÖZÜR DİLEMESİNİ BEKLİYORUM"
Ünlü sanatçı sözlerini, "Norm Ender'in bir an önce özür dilemesini bekliyorum" diyerek tamamladı.
Ferhat Göçer'in açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, müzik dünyasında devam eden Kanye West tartışmasına yeni bir boyut kazandırdı.